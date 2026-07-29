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La Corporación Rosa Blanca reaccionó al polémico contenido de ‘Macafolla’ y ‘Lalis’ y anunció acciones: “Se burlaron del dolor”

La ONG es la voz oficial de mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, cometidos por las Farc. En redes sociales condenaron el contenido “satírico”

Desde la Corporación Rosa Blanca indicaron que la escena de la comediante y "Lalis" fue una burla contra las víctimas del conflicto armado - crédito @AngelCano160218/X

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La Corporación Rosa Blanca, organización no gubernamental integrada por mujeres víctimas de reclutamiento infantil, violencia sexual y de género cometidos por las extintas Farc-EP —reconocida por el Centro de Memoria Histórica—, anunció que presentará una denuncia penal por injuria contra la comediante María Camila Fonseca, conocida como Macafolla, tras la difusión del video de sátira política en el que se hace referencia a los menores reclutados por esa guerrilla.

“En defensa de las 18.677 víctimas de reclutamiento infantil y abusos sexuales por parte de los comandantes de las Farc-EP, denunciaremos penalmente a MARÍA CAMILA FONSECA alias MACAFOLLA por el delito de injuria. Nos vemos en la Fiscalía (sic)”.

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En una serie de mensajes publicados en sus cuentas oficiales, desde la organización reaccionaron al polémico contenido protagonizado por Fonseca, acompañada por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”, que se viralizó en las redes sociales.

La Corporación Rosa Blanca ira a las autoridades con una denuncia contra la comediante 'Macafolla' - crédito @CorporRosaBlanca/X
La Corporación Rosa Blanca ira a las autoridades con una denuncia contra la comediante 'Macafolla' - crédito @CorporRosaBlanca/X

Las integrantes de la organización calificaron como “incaptable” el contenido del video, aún más, luego de que Beltrán Palomares emitió una justificación del acto y explicó que en otro fragmento del mismo episodio condenó el reclutamiento forzado.

“Justificar un atropello tan desgarrador para las víctimas es inaceptable. Lo que sí nos dice es que la izquierda y el Pacto Histórico, no tienen ningún respeto a la dignidad de las víctimas. Somos una burla más”, afirmaron.

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Sara Morales, vocera nacional de la ONG, también se pronunció en sus redes sociales con este mensaje: “Lali usted y su supuesta comediante amiga se burlaron del dolor de las víctimas, los niños y niñas que sufrimos el flagelo del reclutamiento, de violencia sexual, de abortos forzados y de otros terribles hechos de violencia ejercidos por las FARC @CorpoRosaBlanca”.

El mensaje de la vocera de la organización a la representante a la Cámara, "Lalis" - crédito @AngelCano160218/X
El mensaje de la vocera de la organización a la representante a la Cámara, "Lalis" - crédito @AngelCano160218/X

En un video difundido en su perfil de X, Morales habló como víctima y representante de la organización: “No podemos guardar silencio cuando pretenden convertir nuestro dolor en motivo de burla. Quienes hemos vivido la violencia sabemos que las heridas no desaparecen con el paso del tiempo”, dijo.

Agregó que “detrás de cada víctima hay una historia de sufrimiento, de pérdidas irreparables y de una lucha diaria por reconstruir la vida. Por eso rechazamos de manera categórica cualquier comentario, video o publicación que ridiculice a las víctimas del conflicto".

En su pronunciamiento, Morales puntualizó la respuesta de “Lalis” a la actuación de la comediante Fonseca y su posterior mensaje para justificar el contenido: “Más si se trata de una congresista o representante, ya que quienes tienen una voz pública también tienen una enorme responsabilidad. La libertad de expresión nunca debe utilizarse para humillar ni para trivializar el sufrimiento de miles de colombianos”.

Lalis aseguró que fue un acto de sátira política - crédito @CorporRosaBlanca/X
Lalis aseguró que fue un acto de sátira política - crédito @CorporRosaBlanca/X

“A quienes creen que pueden hacer humor con nuestra tragedia les decimos con respeto, pero con absoluta firmeza: las víctimas merecemos dignidad. Nuestro dolor no es entretenimiento. Nuestra memoria no es un escenario para ganar seguidores o generar polémica”, continuó.

La vocera de la Corporación Rosa Blanca hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se garantice el respeto hacia todas las víctimas del conflicto, sin distinciones de origen, pensamiento o responsables de los hechos.

Afirmó que la reconciliación “requiere empatía, memoria y un compromiso auténtico con la verdad”. Por ende, desde la organización se comprometieron a seguir con determinación para defender la dignidad de quienes han padecido la violencia, recordando que la construcción de la paz también implica “honrar y reconocer la memoria de las víctimas”.

Morales advirtió que cuando un país permite burlas contra quienes han sufrido, se expone a repetir episodios dolorosos de su historia, algo que, aseguró, no permitirán.

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