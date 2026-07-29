Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Piden la liberación inmediata del reverendo colombiano Samuel Enrique Salazar Soto, secuestrado en Venezuela

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas les pidieron a las máximas autoridades en Colombia, en cabeza de Gustavo Petro, que intercedan para que el religioso sea entregado con vida

El religioso colombiano hace parte del Comité del Consejo Nacional de Paz - crédito @ConsejeriaDDHH/X
El religioso colombiano hace parte del Comité del Consejo Nacional de Paz - crédito @ConsejeriaDDHH/X
Guardar

La tarde del martes 28 de julio de 2026, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (Cnprc) emitió un comunicado para exigir la liberación inmediata y con vida del reverendo colombiano Samuel Enrique Salazar Soto, secuestrado el domingo 26 de julio en el estado Táchira, Venezuela.

La organización solicitó a las autoridades colombianas y al gobierno en cabeza de Gustavo Petro activar con urgencia todos los canales diplomáticos, humanitarios e institucionales para garantizar la protección del religioso y facilitar su regreso.

En su misiva, desde el Cnprc se recordó que Salazar Soto es miembro activo del organismo y se resaltó que la prioridad absoluta es asegurar su integridad.

PUBLICIDAD

“Exigimos su liberación inmediata y reiteramos con absoluta firmeza que ¡lo queremos con vida!”, recoge el comunicado en el que la organización hizo un llamado al Estado colombiano, y en especial a la Cancillería, la Alta Consejería para la Paz y otras entidades competentes para que activen todos los protocolos necesarios que permitan ubicar al religioso colombiano y avanzar en su pronta liberación.

El comunicado por parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia se emitió el martes 28 de julio, pero el secuestro de Salazar Soto se reportó el domingo 26 de julio de 2026 - crédito @ComisionadoPaz/X
El comunicado por parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia se emitió el martes 28 de julio, pero el secuestro de Salazar Soto se reportó el domingo 26 de julio de 2026 - crédito @ComisionadoPaz/X

El Consejo también solicitó al alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, liderar la articulación institucional y pidió al presidente Gustavo Petro respaldar todas las gestiones encaminadas a proteger la vida y libertad de Salazar Soto.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento del Consejo Nacional de Paz agradeció el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo e instó a organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja a intervenir y acompañar el proceso con la mayor celeridad posible.

El documento por parte del Cnprc advirtió que el secuestro de Salazar Soto “representa una grave agresión contra quienes trabajan por la reconciliación y la defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, la organización agregó que “un constructor de paz no puede ser silenciado, perseguido ni secuestrado”, y calificó el hecho como una afrenta contra los esfuerzos de paz.

Al final, desde el Consejo Nacional de Paz se cerró el pronunciamiento con una nueva petición para que el reverendo regrese sano y salvo: “Hoy levantamos nuestra voz con un solo clamor: ¡Libertad inmediata para Samuel Enrique Salazar Soto! ¡Lo queremos de regreso, sano y con vida!”.

Desde varias organizaciones se pidió la intervención de Otty Patiño, alto comisionado de Paz - crédito @AlirioUribeMuoz/X
Desde varias organizaciones se pidió la intervención de Otty Patiño, alto comisionado de Paz - crédito @AlirioUribeMuoz/X

El mismo 28 de julio, y mediante otro comunicado emitido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se apoyó la petición del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y se expresó “profunda preocupación ante la desaparición” del reverendo colombiano.

El el mismo pronunciamiento se indicó que Salazar Soto es integrante del Foro Internacional de Víctimas, delegado de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones y Consejero de Paz por las Américas, ante el reporte que hicieron familiares del religioso y organizaciones de víctimas.

“Desde la entidad expresamos nuestra total solidaridad con su familia, amigos y compañeros en este momento de incertidumbre. Asimismo, hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes de Colombia y Venezuela para que adelanten las acciones necesarias que permitan establecer su paradero, esclarecer las circunstancias de su desaparición y garantizar el pleno respeto por su vida, integridad y derechos”, menciona el documento.

De paso, se extendió la invitación “a las instituciones correspondientes y a los organismos humanitarios para que brinden el acompañamiento necesario y mantengan activas las gestiones que contribuyan a su pronta ubicación”.

Por último, y para las personas en Venezuela, se brindó un número de contacto para que se reporte, en caso tal, “si sabe algo de su paradero o tiene alguna información que pueda ser de ayuda para encontrarlo, por favor comuníquese al número de WhatsApp en Venezuela +58 416-040-71-17″.

El secuestro se presentó en un punto conocido como La Libertad, en el poblado de Capacho Viejo, estado de Táchira - créditos red social Facebook | @anateresabernal/IG
El secuestro se presentó en un punto conocido como La Libertad, en el poblado de Capacho Viejo, estado de Táchira - créditos red social Facebook | @anateresabernal/IG

Varias voces salieron a respaldar las peticiones de ambas entidades. Una de ellas fue la concejal de Bogotá por el Pacto Histórico Ana Teresa Bernal, que rechazó el secuestro de Salazar Soto, y expresó que “ningún constructor de paz puede ser perseguido o privado de su libertad por su labor”.

“Exigimos su liberación inmediata y con vida e instamos a las autoridades colombianas, a la comunidad internacional y a las instancias competentes a activar todos los mecanismos diplomáticos y humanitarios para garantizar su protección y pronto regreso. Defender la paz nunca puede convertirse en una sentencia de riesgo. ¡Samuel debe regresar sano y con vida!" precisó la cabildante de a capital colombiana.

Mientras que el defensor de DD. HH y excandidato al Senado por la misma colectividad, Luis Guillermo Pérez Casas, brindó más detalles del rapto del religioso, al que reconoció como “miembro del Pacto Histórico”.

“Me acompañó en mi campaña al Senado y promovió la candidatura de Iván Cepeda Castro a la presidencia, ha sido secuestrado este domingo en la tarde por hombres armados que lo subieron a la fuerza a una camioneta en el municipio la Libertad, Capacho Viejo, Táchira”, detalló Pérez, que pidió la intervención del jefe de Estado colombiano.

“Sr. Presidente Gustavo Petro por favor solicite la colaboración de las autoridades venezolanas, fue secuestrado a 40 km de la ciudad de Cúcuta”, añadió el excandidato al Senado, que expresó su solidaridad con la familia del reverendo.

De momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre el caso desde su cuenta de X, como lo suele hacer.

Temas Relacionados

Secuestro de reverendo colombianoVenezuelaSamuel Enrique Salazar SotoTáchiraGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Secretaría de Educación de Bogotá busca restringir el uso de celulares en los 412 colegios oficiales del Distrito

La iniciativa, que también abarca los recreos, busca regular el acceso a pantallas entre menores de edad

Secretaría de Educación de Bogotá busca restringir el uso de celulares en los 412 colegios oficiales del Distrito

Oficial de más alto rango aceptó responsabilidad por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías

Un juez avaló un principio de oportunidad parcial que suspendió por un año el proceso por uno de los delitos imputados al capitán de la Policía, mientras continúa la investigación por presuntas irregularidades en la obtención de órdenes de interceptación y la falsificación de documentos oficiales

Oficial de más alto rango aceptó responsabilidad por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza en caso de Laura Sarabia: será testigo clave contra otros policías

‘El León’ se une a la manada de ‘El Tigre’: Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella

El mandatario argentino confirmó su asistencia al acto del 7 de agosto de 2026 en Cali, en una señal de sintonía con De la Espriella y junto a otros invitados internacionales ya anunciados

‘El León’ se une a la manada de ‘El Tigre’: Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

El ‘Poderoso de la montaña’ dejó pasar la oportunidad de irse en ventaja en el primer partido, jugado en el estadio Atanasio Girardot, y deberá definir su clasificación a octavos de final en Río de Janeiro

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Gabriela Tafur respondió a las críticas tras conseguir una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’

La abogada y exreina de belleza aseguró que la descalificación pública puede silenciar a quienes recién empiezan con un emprendimiento y pidió no cerrarles el paso a otras personas, después de la polémica por el financiamiento de su compañía

Gabriela Tafur respondió a las críticas tras conseguir una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur consiguió una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’ y la llenaron de críticas: “O por mi esposo, o por mis privilegios”

Gabriela Tafur consiguió una inversión de 5 millones de dólares para su plataforma de ‘streaming’ y la llenaron de críticas: “O por mi esposo, o por mis privilegios”

Alina Lozano respondió fuerte a seguidora que la criticó por el final de su matrimonio con Jim Velásquez: “A usted qué le importa”

Esta fue la concursante de ‘Masterchef Celebrity’ que sufrió fuerte quemadura y además fue castigada: delantal negro

Valentino Lázaro denunció agresión en San Andrés por su orientación sexual: “Me dijo que en la isla no aceptaban personas como yo”

Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ le dieron fuerte regaño a los participantes: “Es inaceptable”

Deportes

Franco Armani volvió a jugar con Atlético Nacional: así fue su arenga antes de saltar al campo

Franco Armani volvió a jugar con Atlético Nacional: así fue su arenga antes de saltar al campo

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Óscar Córdoba, tras polémica por el golpe de Jhon Jáder Durán al técnico de la selección Colombia, recordó anécdota con el ‘Tino’ Asprilla: “Rompió las reglas”

Este fue el grave error arbitral que dejó por fuera al Tolima de la Copa Colombia: el juez central sancionó penalti cuando la mano fue del atacante

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 202: agenda de hoy, 29 de julio