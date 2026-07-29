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Médico en Santander operó por ‘videollamada’ a un paciente hospitalizado en la India: así fue el procedimiento de punta

La intervención se realizó sobre un paciente en la ciudad de Indore mediante una consola remota y un enlace satelital, con apoyo de un equipo local en quirófano, y fue reportada como exitosa por ambas instituciones

El Hospital Internacional de Colombia realizó una telecirugía bariátrica entre Piedecuesta e India con el robot quirúrgico Mantra 3 y una conexión satelital de 15.000 kilómetros - crédito FCV
El Hospital Internacional de Colombia realizó una telecirugía bariátrica entre Piedecuesta e India con el robot quirúrgico Mantra 3 y una conexión satelital de 15.000 kilómetros - crédito FCV
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El Hospital Internacional de Colombia (HIC) logró realizar una telecirugía sin precedentes, al dirigir desde Piedecuesta, Santander, un procedimiento bariátrico a un paciente ubicado en la ciudad de Indore, en la India, utilizando el robot quirúrgico Mantra 3 y una conexión satelital que salvó una distancia de 15.000 kilómetros en línea recta.

El cirujano Sudhir Srivastava, reconocido a nivel mundial por su experiencia en cirugía robótica, fue el encargado de la operación.

El procedimiento, un sleeve gástrico, se llevó a cabo de manera exitosa, según confirmaron los equipos médicos del HIC y de la India. Se trató de una intervención para tratar la obesidad y ha sido catalogada como la cirugía transcontinental realizada a mayor distancia registrada hasta el momento, lo que marca un hito en la historia de la telemedicina y la cirugía robótica.

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La operación demostró que es posible ejecutar procedimientos de alta complejidad entre dos continentes en tiempo real, gracias a plataformas tecnológicas avanzadas. Para lograrlo, se utilizó la tecnología desarrollada por SS Innovations, empresa fundada y presidida por el propio Srivastava, que creó el sistema robótico SSI Mantra como una alternativa accesible para hospitales de todo el mundo.

Durante la intervención, el paciente permanecía en el quirófano en la India, asistido por un equipo local de instrumentadores, técnicos e ingenieros, mientras que el cirujano dirigía la operación desde la consola en el HIC, a través de una pantalla tridimensional y controles similares a los de un videojuego avanzado. Esta modalidad permite que expertos de alto nivel intervengan a pacientes en cualquier parte del planeta sin necesidad de desplazarse físicamente.

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El sleeve gástrico dirigido por Sudhir Srivastava fue exitoso y quedó registrado como la cirugía transcontinental de mayor distancia en la telemedicina - crédito FCV
El sleeve gástrico dirigido por Sudhir Srivastava fue exitoso y quedó registrado como la cirugía transcontinental de mayor distancia en la telemedicina - crédito FCV

En caso de una eventual desconexión de la señal o caída del internet, el equipo local puede continuar la cirugía sin interrupciones, según explicó Víctor Raúl Castillo, CEO del HIC.

“Siempre tiene que haber un ingeniero en la sala, la instrumentadora y el equipo que coloca los dispositivos. Una vez colocados los instrumentos y la cámara, el comando lo toma el cirujano remoto”, detalló el directivo en diálogo con Blu Radio.

Qué significa este avance para la medicina y los pacientes

Este logro representa un salto en la aplicación de la tecnología a la atención médica, ya que elimina una de las principales barreras de la medicina moderna: la distancia entre el especialista y el paciente. La telecirugía permite que cirujanos con amplia experiencia puedan operar a personas en lugares remotos, aumentando las posibilidades de acceso a atención especializada.

La cirugía robótica no se limita a un solo tipo de operación. Según Castillo, el robot Mantra puede emplearse en diversas especialidades, como cirugía cardíaca, ortopedia y procedimientos bariátricos, aunque no está diseñado para neurocirugía.

El HIC ya aplicó esta tecnología en más de cien intervenciones, y sus directivos aseguran que todos los pacientes que lo requieran podrán beneficiarse de ella, sin que ello implique un costo superior para quienes están cubiertos por la EPS.

La tecnología de SS Innovations permitió que el cirujano operara desde el HIC con una consola, pantalla tridimensional y controles remotos, mientras el paciente estaba en India - crédito FCV
La tecnología de SS Innovations permitió que el cirujano operara desde el HIC con una consola, pantalla tridimensional y controles remotos, mientras el paciente estaba en India - crédito FCV

A la pregunta sobre los riesgos, los especialistas aclararon que la cirugía virtual mantiene los mismos estándares de seguridad que una intervención presencial: el paciente cuenta con un equipo médico completo en el lugar, encabezado por el anestesiólogo, la instrumentadora y un cirujano local dispuesto a intervenir si fuera necesario.

Tecnología, inteligencia artificial y cooperación internacional

La plataforma utilizada integra algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la calidad de la imagen y la transmisión, optimizando la precisión y la seguridad del procedimiento.

Esta implementación forma parte de una estrategia de transformación tecnológica promovida por la Fundación Cardiovascular de Colombia, que contempla inversiones en inteligencia artificial, infraestructura hospitalaria y nuevas herramientas para la atención de los pacientes.

Para los expertos, este tipo de intervenciones abre la puerta a la cooperación científica internacional y al intercambio de conocimientos entre hospitales de distintos países. “Es la medicina del futuro, mediada por la inteligencia artificial, los robots y la computación cuántica”, afirmó Castillo.

La proyección es que, a medida que la tecnología avance, la inteligencia artificial podría llegar a asumir un rol más protagónico en las cirugías, aunque por ahora el control remoto sigue en manos de especialistas altamente capacitados.

El futuro de la cirugía robótica en Colombia

El HIC incorporó cuatro robots Mantra para fortalecer su programa de cirugía robótica y ampliar la capacidad de realizar procedimientos complejos. La institución ha sido sede de estudios clínicos y entrenamientos internacionales, y actualmente está contribuyendo a la validación de la tecnología para su aprobación en Estados Unidos.

En el corto plazo, la política del hospital es ofrecer la cirugía robótica a todos los pacientes que la requieran, sin discriminación y bajo las mismas condiciones que una intervención convencional. La telecirugía se perfila así como un pilar de la medicina moderna, permitiendo que la experiencia de los mejores cirujanos del mundo esté al alcance de los pacientes, sin importar en qué continente se encuentren.

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