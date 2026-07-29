Estos son lo sueldos de soldados, oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de Colombia en 2026

El sistema de remuneración para los soldados del Ejército Nacional incluye no solo el sueldo básico, sino también primas y bonificaciones que dependen de la función, la ubicación y el tiempo de servicio de cada uniformado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las recientes modificaciones en la escala salarial del Ejército Nacional de Colombia han provocado un intenso debate dentro de la institución castrense. Tras los incrementos aplicados al sueldo de los soldados profesionales bajo la administración de Gustavo Petro, surgieron cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre los diferentes rangos.

El Decreto 384 de 2026 fijó el ingreso mensual de un general en $10.523.425, valor que representa el 45% del salario de un ministro del despacho. A partir de esa cifra, cada grado percibe un porcentaje específico, generando una estructura jerárquica en la remuneración de oficiales y suboficiales.

Diferencias salariales y nuevo foco de conflicto

La inquietud principal se origina en la reducida distancia entre el sueldo de un soldado profesional y el de grados inmediatamente superiores. Por ejemplo, la diferencia entre el salario básico de un soldado profesional y el de varios cabos o sargentos es inferior a 100.000 pesos.

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Las recientes modificaciones en la escala salarial del Ejército Nacional de Colombia han provocado un intenso debate dentro de la institución castrense - crédito Jair Coll/Reuters

Este hecho ha motivado que, según un documento revelado por Caracol Radio, el Ejército Nacional solicite al Gobierno una revisión de la escala salarial. El planteamiento no exige la reducción ni el retroceso de los aumentos ya otorgados a los soldados profesionales. La preocupación radica en que la actual escala puede desdibujar la diferenciación que debería existir según la jerarquía, la responsabilidad y la antigüedad de cada rango.

El sistema de remuneración incluye no solo el sueldo básico, sino también primas y bonificaciones que dependen de la función, la ubicación y el tiempo de servicio de cada uniformado.

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¿Cómo se calcula el sueldo militar y cuáles son los montos?

La metodología para definir los ingresos de cada rango parte de un porcentaje del salario del general. Por ejemplo, un mayor general recibe el 96,9% del valor máximo, mientras que un coronel obtiene el 67,1%. En el segmento de suboficiales, un sargento mayor de comando conjunto recibe el 42,3% del total.

Tras los incrementos aplicados al sueldo de los soldados profesionales bajo la administración de Gustavo Petro, surgieron cuestionamientos sobre la proporcionalidad entre los diferentes rangos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los soldados profesionales cuentan con un salario básico de $2.451.267 mensuales. Los jóvenes que cumplen el servicio militar obtienen una bonificación equivalente al salario mínimo legal vigente, es decir, $1.750.905.

En la práctica, esto significa que la diferencia salarial entre los soldados profesionales y algunos suboficiales puede resultar mínima, lo que ha provocado reclamos internos.

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Oficiales:

General - 100,0000% - $10.523.425

Mayor General - 96,9064% - $10.197.872

Brigadier General - 86,6242% - $9.115.833

Coronel - 67,1283% - $7.064.197

Teniente Coronel - 52,3616% - $5.510.239

Mayor - 45,5288% - $4.791.190

Capitán - 37,4682% - $3.942.938

Teniente - 32,7292% - $3.444.227

Subteniente - 28,9366% - $3.045.121

Suboficiales:

Sargento Mayor de Comando Conjunto - 42,3483% - $4.456.491

Sargento Mayor de Comando - 36,2428% - $3.813.984

Sargento Mayor - 32,5610% - $3.426.522

Sargento Primero - 27,9765% - $2.944.086

Sargento Viceprimero - 25,3223% - $2.664.773

Sargento Segundo - 24,1934% - $2.545.974

Cabo Primero - 24,0434% - $2.530.189

Cabo Segundo - 23,8934% - $2.514.404

Cabo Tercero - 23,5934% - $2.482.833

Los soldados profesionales cuentan con un salario básico de $2.451.267 mensuales. Los jóvenes que cumplen el servicio militar obtienen una bonificación equivalente al salario mínimo legal vigente, es decir, $1.750.905 - crédito Ejército Nacional

El debate entre jerarquía y riesgo en la escala salarial

El presidente Gustavo Petro ha defendido el actual modelo. Según sus palabras, la remuneración de los militares debe tomar en cuenta no solo el rango, sino el nivel de riesgo al que se expone cada integrante de la fuerza.

Para el mandatario, “los que más exponen su vida en la confrontación son la tropa de base”. Petro advirtió que regresar a un esquema donde el grado es el único criterio salarial implicaría “volver a un esquema aristocrático del Ejército”.

A raíz de estos cambios, la discusión sobre si la escala salarial debe basarse en la jerarquía o en el riesgo permanece abierta al interior del Ejército Nacional. Por ahora, la petición para revisar la escala no contempla eliminar los aumentos ya otorgados, sino ajustar la diferenciación entre rangos.

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