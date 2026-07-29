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‘El León’ se une a la manada de ‘El Tigre’: Javier Milei, presidente de Argentina, confirmó su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella

El mandatario argentino confirmó su asistencia al acto del 7 de agosto de 2026 en Cali, en una señal de sintonía con De la Espriella y junto a otros invitados internacionales ya anunciados

La confirmación del viaje de Milei surgió en Lima durante un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo - crédito Reuters/Colprensa
La confirmación del viaje de Milei surgió en Lima durante un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo - crédito Reuters/Colprensa
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Se sigue confirmando la lista de invitados internacionales que estarán presentes en la posesión de Abelardo de la Espriella, “El Tigre”, como nuevo presidente de Colombia, que se efectuará el viernes 7 de agosto de 2026.

El turno fue para Javier Milei, presidente de Argentina y también conocido por su apodo de “El León”, quien confirmó su viaje a Cali (Colombia), lugar donde se realizará el acto de transmisión de mando, una visita que refuerza la cercanía política entre ambos dirigentes.

La confirmación de Milei surgió durante un encuentro con el vicepresidente electo colombiano José Manuel Restrepo, durante la posesión de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, acto que se llevó a cabo en el Congreso local en Lima. Allí, Restrepo se acercó al mandatario argentino para transmitirle un saludo de De la Espriella.

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“Me encontré con el presidente Javier Milei y le llevé los saludos del Tigre, Abelardo de la Espriella. Fue un saludo breve, pero muy cordial, y me confirmó que estará presente en la “asunción” del presidente de Colombia”, indicó el vicepresidente electo en su cuenta de X.

Incluso, compartió un detalle muy particular de las diferencias entre la jerga colombiana y la argentina.

“En Colombia solemos hablar de posesión, que resalta el acto jurídico de tomar posesión del cargo. Los argentinos prefieren asunción, que pone el énfasis en asumir el deber de gobernar. Dos palabras distintas para el mismo momento, pero con matices muy interesantes”, comentó.

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Entre los asistentes confirmados también están el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Además, se espera la presencia del rey Felipe VI de España y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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