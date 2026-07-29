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Congresista del Pacto Histórico aseguró que trataton de aprobar la posesión de Abelardo de la Espriella sin debate en el Congreso: “Qué cobarde”

Alfredo Mondragón criticó la ausencia de debate en el trámite de posesión del presidente electo y alertó sobre una posible vulneración del reglamento legislativo

Alfredo Mondragón rechazó procedimiento para posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X

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La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la proposición para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali y dejó la decisión final en manos del Senado, que debe pronunciarse hoy miércoles 29 de julio de 2026.

El proceso, que culminó con 117 votos por el “sí” y 7 votos por el “no”, ha generado controversia, especialmente entre miembros del Pacto Histórico, quienes cuestionaron la ausencia de debate en la aprobación.

Según ha denunciado públicamente Alfredo Mondragón, militante de esa colectividad en el Valle del Cauca, se estaría vulnerando el reglamento y el espíritu democrático del Congreso.

En un video difundido en la red social X, Mondragón manifestó su inconformidad con el procedimiento. “Que cobardes está resultando la derecha abelardista. Están queriendo hacer aprobar la proposición de posesión de Abelardo sin debatir. Se dicen dizque muy institucionalistas y muy defensores dizque de las condiciones y los reglamentos del Congreso, pero pretenden hacer aprobar una proposición sin ningún debate”, afirmó el dirigente político.

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Alfredo Mondragón cuestionó proceso exprés para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X
Alfredo Mondragón cuestionó proceso exprés para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X

La situación se da en un contexto marcado por la tensión política, pues la Cámara de Representantes avaló la proposición, pero varias voces advierten que la sesión no permitió la discusión de argumentos ni la presentación de objeciones.

“Le quieren hacer un falso favor al ilegítimo de Abelardo”, expresó Mondragón, quien insistió en que la decisión contrasta con la postura de defensa de la institucionalidad que suelen esgrimir los partidos mayoritarios dentro del Congreso.

El militante del Pacto Histórico subrayó además que “es increíble cómo les preocupa supuestamente la democracia”, sugiriendo que el procedimiento adoptado para la posesión desatiende principios básicos de deliberación parlamentaria.

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“¿Usted cree que en la época del Congreso anterior, con la agenda de Gustavo Petro, iban a aceptar, supuestamente en términos constitucionales, que no se permitiera el debate a una preposición que tiene que votar la plenaria?”, cuestionó el dirigente en el mismo video.

Mondragón también denunció que proposiciones impulsadas por su bancada para negar la posesión en un lugar distinto al Congreso fueron “saboteadas”, lo cual incrementó el malestar entre los integrantes del Pacto Histórico.

Alfredo Mondragón denunció irregularidades en trámite para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito @AlfreMondragon/X - EFE
Alfredo Mondragón denunció irregularidades en trámite para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito @AlfreMondragon/X - EFE

“Ahora presentan una nueva, que merece un debate distinto, y ahora pretenden iniciar votación sin debate”, insistió Mondragón.

El trámite legislativo pasará ahora a la plenaria del Senado, donde se definirá si la posesión de Abelardo de la Espriella se concreta, tras la aprobación inicial de la Cámara.

Pacto Histórico rechazó la posesión de Abelardo de la Espriella y convocó a resistencia pacífica

La decisión sobre la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia sigue generando divisiones profundas en el escenario político nacional.

En un video difundido en la red social X, el dirigente del Pacto Histórico en Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, anunció que ningún congresista de esa colectividad participará en la ceremonia de posesión, argumentando que “es ilegítimo”. Según Mondragón, la postura responde a razones de soberanía y defensa de los intereses nacionales.

Alfredo Mondragón calificó de ilegítima la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @AlfreMondragon/X
Alfredo Mondragón calificó de ilegítima la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @AlfreMondragon/X

El militante explicó que, a criterio del Pacto Histórico, De la Espriella “es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos”.

Para Mondragón, tal situación impide que el futuro presidente cumpla el mandato constitucional de unir al país. “No puede garantizar lo que la Constitución dice que el presidente debe ser el encargado de la unidad nacional”, sentenció en su declaración.

Mondragón también sostuvo que la llegada de Abelardo de la Espriella al poder se da en condiciones desfavorables, pues “está entrando perdiendo porque no pudo poner mesas directivas en el Congreso”. Además, subrayó que el acto de posesión no se realizará en una guarnición militar, como habría pretendido el mandatario electo, y señaló que “quería ir a provocar en el Cauca, ahora quiere ir a provocar en Cali”.

El dirigente político instó a la ciudadanía a organizarse para “la resistencia pacífica multitudinaria”, con el objetivo de rechazar la entrega del país “a intereses extranjeros”.

Mondragón concluyó su mensaje llamando a no caer en provocaciones y subrayó que “hay que prepararnos para la resistencia pacífica, pacífica”, reiterando el carácter no violento de la propuesta del Pacto Histórico.

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