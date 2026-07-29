Las EPS estarían obligadas a entregarle en su casa los medicamentos para tratamientos de largo plazo: esta es la propuesta del nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explica el proyecto de ley que busca obligar a las EPS y operadores farmacéuticos a entregar en la vivienda los medicamentos formulados para tratamientos de seis meses o más - crédito Honorio Henríquez/X

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, radicó un proyecto de ley que busca garantizar la entrega a domicilio de medicamentos formulados para tratamientos de seis meses o más, con el propósito de facilitar el acceso a los pacientes y reducir las dificultades que enfrentan para obtener sus tratamientos.

La iniciativa hace parte de un paquete legislativo presentado por congresistas del Partido Centro Democrático y plantea que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los operadores encargados del suministro de medicamentos estén obligados a llevarlos hasta la vivienda de los pacientes cuando hayan sido recetados para tratamientos iguales o superiores a seis meses.

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Durante la radicación del proyecto en la Secretaría General del Senado, Henríquez recordó que esta fue una de sus propuestas de campaña y aseguró que con la iniciativa busca cumplir ese compromiso.

“Lo propusimos en campaña y hoy estamos honrando la palabra: la entrega de medicamentos en la casa de los colombianos, a los cuales se les ha recetado los mismos y tienen que usarlos seis meses o más”, afirmó.

El presidente del Senado señaló que el proyecto pretende responder a las dificultades que enfrentan, especialmente, los adultos mayores para reclamar sus medicamentos.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, durante la radicación del proyecto de ley que busca garantizar la entrega a domicilio de medicamentos para pacientes con tratamientos formulados por seis meses o más - crédito Honorio Henríquez/X

“No se compadece con la realidad cuando usted ve al adulto mayor haciendo la fila en busca de medicamentos; primero no los encuentra, le dan un ficho del pendiente, vuelve y regresa y hay escasez de medicamentos”, manifestó.

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Asimismo, explicó que, de ser aprobado por el Congreso, las entidades responsables del suministro tendrán la obligación de hacer la entrega directamente en el domicilio de los pacientes.

“Tendrán la obligación, de aprobarse este proyecto de ley, de entregarlos en la casa de los colombianos que han sido formulados y recetados”, indicó.

Henríquez agregó que esta propuesta forma parte de un paquete de iniciativas relacionadas con el sistema de salud, las cuales, según afirmó, buscan fortalecer su funcionamiento.

El proyecto iniciará ahora su trámite legislativo con el reparto a la comisión constitucional correspondiente para el primero de los cuatro debates requeridos antes de convertirse en ley.

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La iniciativa propone que las EPS y los operadores farmacéuticos entreguen a domicilio los medicamentos formulados para tratamientos de seis meses o más - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La propuesta legislativa surge en medio del debate nacional sobre el abastecimiento de medicamentos y las dificultades que han reportado pacientes para acceder a diferentes tratamientos en varias regiones del país.

Precisamente, el Ministerio de Salud trabaja actualmente en un proyecto de resolución que busca fortalecer el monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos mediante un sistema de alertas tempranas, reportes obligatorios y herramientas tecnológicas para identificar riesgos de desabastecimiento.

La iniciativa del Gobierno contempla la creación de un Sistema de Monitoreo de Abastecimiento de Tecnologías en Salud, que permitiría hacer seguimiento permanente a la disponibilidad de medicamentos, identificar posibles interrupciones en la cadena de suministro y coordinar medidas para reducir el impacto sobre los pacientes.

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Entre las medidas planteadas también se encuentra una plataforma pública para que los usuarios puedan consultar la disponibilidad de medicamentos en los diferentes puntos de dispensación de las EPS y gestores farmacéuticos, además de mecanismos para priorizar trámites sanitarios e importaciones cuando exista riesgo de escasez.

Pacientes continúan reportando demoras, entregas parciales y desabastecimiento de medicamentos en distintos puntos de dispensación del país - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

No obstante, esa propuesta del Ministerio de Salud aún no ha sido adoptada, ya que se encuentra en etapa de proyecto de resolución y deberá surtir el proceso correspondiente antes de entrar en vigencia.

En contraste, la iniciativa presentada por Henríquez plantea una obligación específica para las EPS y los operadores farmacéuticos: realizar la entrega de medicamentos directamente en el domicilio de los pacientes cuando estos correspondan a tratamientos formulados por un periodo igual o superior a seis meses.

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El proyecto comenzará ahora su discusión en el Congreso de la República. Si supera los cuatro debates reglamentarios en Senado y Cámara y recibe la sanción presidencial, la medida se convertiría en una nueva obligación para las entidades encargadas de garantizar el suministro de medicamentos dentro del sistema de salud colombiano.