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Estas son las entidades del Gobierno Petro que han firmado más contratos tras el fin de la Ley de Garantías: el Ministerio del Interior lleva más de $141 mil millones

La entidad advirtió que entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones

Gobierno Petro firmó contratos y activó alerta fiscal por parte de la Contraloría - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
Gobierno Petro firmó contratos y activó alerta fiscal por parte de la Contraloría - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP
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En la última semana de julio de 2026, la Contraloría General de la República lanzó una advertencia al Gobierno de Colombia tras detectar un aumento de 22,5% en la contratación pública luego del levantamiento de la Ley de Garantías.

Este movimiento, según el organismo, puede comprometer la sostenibilidad fiscal si las entidades firman obligaciones sin respaldo presupuestal, sin planeación suficiente o sin capacidad real para ejecutarlas antes del cambio de gobierno.

Entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones, una cifra superior a la del mismo período de hace cuatro años, alertó el ente de control. El informe añade que más de 11.000 de esos procesos fueron adjudicados por contratación directa, en medio de presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación.

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La advertencia fue enviada al Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila hasta el próximo 7 de agosto de 2026, para que adopte medidas que eviten que el repunte de la contratación afecte el equilibrio de las finanzas públicas en la recta final del Gobierno Petro.

Jenny Lindo, contralora delegada para las Finanzas, afirmó en diálogo con El Tiempo: “El problema de fondo es que se están violando los principios de la administración pública. Si la Contraloría evidencia que se hacen traslados sin respaldo presupuestal, o que se firman contratos sin planeación o sin la seguridad de que se puedan ejecutar en estos cinco meses, esto terminará en responsabilidades de carácter disciplinario o fiscal”.

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Casi la mitad de los contratos firmados fueron por prestación de servicios

Mano de persona sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos de cien mil, veinte mil y diez mil sobre una mesa de madera clara.
La entidad advirtió que entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los contratos por prestación de servicios representaron el 45,9% de los acuerdos firmados después del fin de las restricciones de la Ley de Garantías. Los de suministros llegaron al 14,67%, los de compraventa al 1,97% y los de obra pública al 0,12 %, según los datos citados por El Tiempo.

La Contraloría señaló que una parte importante de los recursos se concentra precisamente en obra pública y prestación de servicios. Por eso pidió verificar que las apropiaciones presupuestales sean suficientes y que exista capacidad para cumplir las obligaciones adquiridas antes de la salida del actual gobierno.

La preocupación del organismo no se limita al volumen de contratos, sino también a la capacidad institucional para vigilarlos y ejecutarlos. Lindo dijo al diario: “Nos preguntamos cuál es el respaldo presupuestal y la planeación de estas contrataciones. Además, supervisar más de 14.000 contratos para que se ejecuten bien en este segundo semestre requiere un músculo y una capacidad del Estado que va más allá de lo financiero. Debe existir la capacidad no solo de suscribir contratos, sino de ejecutarlos y supervisarlos”.

El Ministerio del Interior lideró los mayores montos contratados

La cartera lidera por Armando Benedetti fue la que firmó más contratos - crédito @AABenedetti/X
La cartera lidera por Armando Benedetti fue la que firmó más contratos - crédito @AABenedetti/X

A corte del 27 de julio de 2026, la entidad con mayor valor contratado fue el Ministerio del Interior, con seis contratos por $141.104.613.296. Le siguieron la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con 1.866 contratos por $103.623.966.808, la Defensoría del Pueblo con 3.447 contratos por $91.393.432.166 y la regional Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con seis contratos por $65.597.408.977.

En los documentos a los que accedió el medio citado también aparecen la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con 1.038 contratos por $40.396.756.682, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico con un contrato por $26.709.524.144 y la Agencia Nacional de Hidrocarburos con cuatro contratos por $12.869.000.000. La Unidad de Restitución de Tierras registró 74 contratos por $9.835.031.671 y el Ministerio de Minas y Energía, tres por $8.537.080.600.

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
Casi la mitad de los contratos firmados fueron por prestación de servicios - crédito Colprensa

En la lista siguen el Hospital Central de la Policía con 180 contratos por $7.212.830.603, la Base Naval número 6 de la Armada de Bogotá con tres por $6.945.000.000, el Ministerio de Ciencias con 138 por $6.253.678.314 y la Agencia Nacional de Infraestructura con 41 por $6.199.373.583. Otras 294 entidades sumaron 4.432 contratos por $167.741.303.825.

Los mayores montos diarios de contratación en 2026 se registraron el 22 de junio, con $705,4 mil millones; el 8 de julio, con $647,8 mil millones; el 1 de julio, con $435,8 mil millones; el 26 de junio, con $424,4 mil millones; y el 3 de julio, con $416,0 mil millones. Los mayores volúmenes de procesos se presentaron el 15 de julio con 2.009 contratos, el 16 de julio con 1.976 y el 17 de julio con 1.322, aunque por valores más bajos, lo que reflejó una mayor atomización de los procesos contractuales.

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