El empresario y activista Giorgio Di Feo criticó la inseguridad en Cartagena: “Si la gente no se siente segura, es inútil hacer una calle bonita”

La creciente ola de inseguridad en Cartagena desató una fuerte crítica del empresario y activista Giorgio Di Feo, quien exigió a las autoridades locales priorizar la protección ciudadana sobre las obras de infraestructura, al advertir que “no sirve de nada tener calles bonitas si la gente teme salir por los constantes robos” - crédito gio_difeo / Instagram

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El empresario y activista político Giorgio Di Feo, establecido en Colombia y con residencia en Cartagena desde hace 25 años, dirigió un mensaje enérgico a las autoridades locales ante la percepción de inseguridad que, según él, afecta cada vez más a la ciudad.

En sus palabras, “y puede ser muy bonita, pero si la gente no se siente segura para caminar en esta calle bonita, es inútil hacer una calle bonita”, subrayó sobre su preocupación por los constantes robos que inquietan a la población.

Desde su cuenta de Instagram, Di Feo compartió un video en el que expuso sus dudas respecto a las prioridades de la Administración distrital. Además, consideró que los avances en infraestructura, aunque evidentes, no bastan si los ciudadanos no recuperan la confianza para transitar por las calles.

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“Hay que dejar el cemento a un lado e implementar una estructura real para combatir la inseguridad”, remarcó, al solicitar estrategias concretas y una mayor presencia de las autoridades.

El activista también reflexionó sobre el liderazgo político, en especial sobre el papel del actual alcalde. “Un líder tiene que saber admitir sus falencias, no solamente sus logros”, afirmó, enfatizando que reconocer los errores es clave para una gestión efectiva. A su juicio, la seguridad debe ser prioritaria y los funcionarios deben estar abiertos a la crítica interna: “Tiene que tener un equipo que también le diga: ‘Esto no está bien’ sin miedo a ser despedido”.

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Di Feo advirtió que la delincuencia en Cartagena está fuera de control. “No hay un día que no haya un atraco, un homicidio o un robo”, lamentó, señalando que incluso en zonas recién renovadas persisten los hechos delictivos. Puso como ejemplo una calle nueva en el centro donde, recientemente, se produjo un robo.

En su mensaje, también cuestionó los servicios públicos de la ciudad. Criticó los cortes de energía y agua realizados por Afinia y Agua de Cartagena: “El recibo no viene de menos valor, viene el mismo o superior. Entonces, le hago una pregunta: ¿Dónde va este dinero? Desaparece”. Según Di Feo, estas compañías ofrecen un servicio insuficiente y el Distrito debe intervenir para garantizar mejoras.

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Di Feo concluyó con una visión autocrítica del liderazgo: “Nadie hace todo bien. Todos tenemos falencias. Y el verdadero líder sabe decir: ‘Me equivoqué, tengo falencias en eso, ayúdenme’”. Defendió la importancia de aceptar los logros y, simultáneamente, corregir los errores administrativos.

Entre los comentarios que recibió, varios usuarios apoyaron su postura. Uno escribió: “A Dumek le faltó atacar y disminuir la pobreza. Se debe mejorar la calidad de vida de los cartageneros y aumentar el poder adquisitivo”. Otros respaldaron su llamado a escuchar la diversidad de opiniones y fortalecer los proyectos de ciudad.

Las recientes publicaciones de Di Feo en redes sociales confirman que buscará competir por la alcaldía de Cartagena. Sus publicaciones sugieren que la seguridad y la transparencia serán ejes fundamentales de su campaña.

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