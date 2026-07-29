Colombia
Agregar Infobae enGoogle

El empresario y activista Giorgio Di Feo criticó la inseguridad en Cartagena: “Si la gente no se siente segura, es inútil hacer una calle bonita”

El ciudadano italiano radicado en Colombia denunció que la inseguridad supera los avances en infraestructura. Por eso, cuestionó las prioridades del gobierno local

La creciente ola de inseguridad en Cartagena desató una fuerte crítica del empresario y activista Giorgio Di Feo, quien exigió a las autoridades locales priorizar la protección ciudadana sobre las obras de infraestructura, al advertir que “no sirve de nada tener calles bonitas si la gente teme salir por los constantes robos” - crédito gio_difeo / Instagram

Guardar

El empresario y activista político Giorgio Di Feo, establecido en Colombia y con residencia en Cartagena desde hace 25 años, dirigió un mensaje enérgico a las autoridades locales ante la percepción de inseguridad que, según él, afecta cada vez más a la ciudad.

En sus palabras, “y puede ser muy bonita, pero si la gente no se siente segura para caminar en esta calle bonita, es inútil hacer una calle bonita”, subrayó sobre su preocupación por los constantes robos que inquietan a la población.

Desde su cuenta de Instagram, Di Feo compartió un video en el que expuso sus dudas respecto a las prioridades de la Administración distrital. Además, consideró que los avances en infraestructura, aunque evidentes, no bastan si los ciudadanos no recuperan la confianza para transitar por las calles.

PUBLICIDAD

“Hay que dejar el cemento a un lado e implementar una estructura real para combatir la inseguridad”, remarcó, al solicitar estrategias concretas y una mayor presencia de las autoridades.

El activista también reflexionó sobre el liderazgo político, en especial sobre el papel del actual alcalde. “Un líder tiene que saber admitir sus falencias, no solamente sus logros”, afirmó, enfatizando que reconocer los errores es clave para una gestión efectiva. A su juicio, la seguridad debe ser prioritaria y los funcionarios deben estar abiertos a la crítica interna: “Tiene que tener un equipo que también le diga: ‘Esto no está bien’ sin miedo a ser despedido”.

PUBLICIDAD

Di Feo advirtió que la delincuencia en Cartagena está fuera de control. “No hay un día que no haya un atraco, un homicidio o un robo”, lamentó, señalando que incluso en zonas recién renovadas persisten los hechos delictivos. Puso como ejemplo una calle nueva en el centro donde, recientemente, se produjo un robo.

En su mensaje, también cuestionó los servicios públicos de la ciudad. Criticó los cortes de energía y agua realizados por Afinia y Agua de Cartagena: “El recibo no viene de menos valor, viene el mismo o superior. Entonces, le hago una pregunta: ¿Dónde va este dinero? Desaparece”. Según Di Feo, estas compañías ofrecen un servicio insuficiente y el Distrito debe intervenir para garantizar mejoras.

Di Feo concluyó con una visión autocrítica del liderazgo: “Nadie hace todo bien. Todos tenemos falencias. Y el verdadero líder sabe decir: ‘Me equivoqué, tengo falencias en eso, ayúdenme’”. Defendió la importancia de aceptar los logros y, simultáneamente, corregir los errores administrativos.

Entre los comentarios que recibió, varios usuarios apoyaron su postura. Uno escribió: “A Dumek le faltó atacar y disminuir la pobreza. Se debe mejorar la calidad de vida de los cartageneros y aumentar el poder adquisitivo”. Otros respaldaron su llamado a escuchar la diversidad de opiniones y fortalecer los proyectos de ciudad.

Las recientes publicaciones de Di Feo en redes sociales confirman que buscará competir por la alcaldía de Cartagena. Sus publicaciones sugieren que la seguridad y la transparencia serán ejes fundamentales de su campaña.

Temas Relacionados

Giorgio Di FeoSeguridad en CartagenaDumek TurbayAlcaldía de CartagenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exministra de Petro cuestionó que el Pacto Histórico no asistaa la posesión de De la Espriella: “Quiero saber qué excusa van a usar”

Cecilia López, exministra de Agricultura, recordó las cuatro excusas que permite la ley y abrió un choque jurídico con la bancada oficialista, que planea movilizaciones en varias ciudades durante la ceremonia en Cali

Exministra de Petro cuestionó que el Pacto Histórico no asistaa la posesión de De la Espriella: “Quiero saber qué excusa van a usar”

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 29 de julio: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 29 de julio: ganadores del último sorteo

Contraloría investiga canje de TES efectuado por el Gobierno Petro: tendría incidencia en la deuda pública de administraciones futuras

El ente fiscalizador revisa la transacción del 8 de octubre de 2025, que intercambió $43,4 billones por $35,4 billones y, pese al alivio nominal, elevó en $316.500 millones el costo anual

Contraloría investiga canje de TES efectuado por el Gobierno Petro: tendría incidencia en la deuda pública de administraciones futuras

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

El material exhibe a cerca de 20 hombres con fusiles y prendas militares, mientras aparentaban preparar un puesto de control ilegal a plena luz del día

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

Nairo Quintana estaría en duda para la Vuelta a España 2026: “La desesperación por los resultados pueden llevar a medidas drásticas”

El equipo Movistar revisa su plantilla tras una temporada sin triunfos de etapa en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia. El colombiano, que planea retirarse este año, aún espera la decisión final

Nairo Quintana estaría en duda para la Vuelta a España 2026: “La desesperación por los resultados pueden llevar a medidas drásticas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

Disidentes de ‘Iván Mordisco’ fueron vistos patrullando por una vía principal del Cauca: todo quedó en video

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara recordó el incómodo momento que vivió junto a Arelys Henao en un concierto mientras estaba embarazada: “Le tiré los orines encima”

Paola Jara recordó el incómodo momento que vivió junto a Arelys Henao en un concierto mientras estaba embarazada: “Le tiré los orines encima”

Alexa Torrex se refirió a su proceso de sanación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia': "Fue un choque muy fuerte"

‘Betty la fea: la historia continúa’ regresa con nueva temporada, Prime Video anunciará la fecha de estreno global en agosto

La casa de Joe Arroyo será convertida en museo para preservar su legado musical: sus hijas lo anunciaron con un sentido mensaje

Sofía Castro generó debate al revelar lo que, según ella, vale la pena comprar sin importar el precio: incluyó una cirugía

Deportes

Nairo Quintana estaría en duda para la Vuelta a España 2026: “La desesperación por los resultados pueden llevar a medidas drásticas”

Nairo Quintana estaría en duda para la Vuelta a España 2026: “La desesperación por los resultados pueden llevar a medidas drásticas”

Este es el otro canal donde se pueden ver algunos partidos del fútbol colombiano: no es Win Sports

EN VIVO - Vasco da Gama vs. Independiente Medellín: partido de vuelta de los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Radamel Falcao, figura de la selección Colombia de fútbol, se encuentra en Panamá: jugaría en importante equipo de este país

Franco Armani volvió a jugar con Atlético Nacional: estas fueron sus palabras antes de saltar al campo