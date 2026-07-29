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Congresistas del Pacto Histórico renunciarán a un día de salario por no asistir a la posesión de De la Espriella: “No haré parte del show”

El representante Daniel Briceño recordó que deben presentar excusas válidas para no presentarse a la sesión. De lo contrario, no se les pagará debido a una inasistencia injustificada

Mano de persona sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos de cien mil, veinte mil y diez mil sobre una mesa de madera clara.
Los congresistas del Pacto Histórico asumirán un día menos de salario por no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella, teniendo en cuenta que la Cámara aprobó el traslado del Congreso a Cali para ese efecto. Falta que el Senado decida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews
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El representante a la Cámara Daniel Briceño recordó a los congresistas del Pacto Histórico y a otros legisladores que, si deciden no asistir a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026, deberán renunciar al pago de un día de trabajo en el Congreso. De acuerdo con el exconcejal de Bogotá, a menos de que presenten excusas válidas para justificar su ausencia en la sesión, no podrán devengar su remuneración por ese día.

“Yo no tengo ningún problema con aquellos colegas que no quieren asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero desde aquí también les hago un llamado para que renuncien a su día de salario si no van a asistir a la sesión”, señaló el representante a la Cámara en la sesión plenaria que se realizó el 28 de julio, en la que se aprobó el traslado del Congreso de Cali para la posesión presidencial (hace falta la decisión del Senado).

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El legislador Daniel Mauricio Monroy, del Pacto Histórico, reaccionó a las declaraciones de Briceño e informó que, en efecto, tiene claridad sobre lo que establece la normativa vigente y, por ende, aceptará que no se le haga el pago de ese día de salario. Confirmó que prefiere dejar de devengar parte de su salario antes que asistir a la posesión del mandatario electo.

Daniel Briceño recordó que para recibir el pago por un día de trabajo en el Congreso pese a no asistir se debe tener una excusa válida y verificable - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño recordó que para recibir el pago por un día de trabajo en el Congreso pese a no asistir se debe tener una excusa válida y verificable - crédito @Danielbricen/X

Renunciaré al día de salario de la posesión presidencial. No cobraré ese día de salario. No haré parte del show de un presidente ilegítimo, que busca disfrazar sus caprichos con una supuesta descentralización”, indicó el congresista en una publicación en su cuenta de X.

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A su juicio, el presidente entrante quería posesionarse en una guarnición militar, pero “fracasó en el intento”. Ahora su intención es llevar a cabo el acto protocolario en Cali y no en el Capitolio Nacional, en Bogotá, donde sesiona habitualmente el Congreso de la República.

El congresista insistió en que el debate sobre la posesión presidencial de De la Espriella jamás se ha centrado en los recursos. “La discusión NUNCA será por el salario. No existe dinero suficiente para pagar la dignidad de este pueblo”, señaló.

El representante Daniel Monroy anunció que renunciará a su día de salario por no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @DanielMonroyH/X
El representante Daniel Monroy anunció que renunciará a su día de salario por no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @DanielMonroyH/X

El representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez confirmó que los demás integrantes del partido adoptarán esa misma postura. Ante los medios de comunicación, indicó que los legisladores saben lo que establece la normativa y, por ende, asumirán que no se les pague un día de salario por su inasistencia a la posesión del mandatario electo.

“Con seis fallas en plenaria se pierde la investidura. Pero ahora lo que le corresponde es a la dirección administrativa y a la estructura administrativa de la Cámara descontar, en este caso, el día de salario de los congresistas que no asistan. Y en el Pacto Histórico asumiremos eso como tiene que ser”, precisó.

Por otro lado, confirmó que ese 7 de agosto se llevarán a cabo varias concentraciones y manifestaciones en distintas ciudades del país, mientras que el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro liderará un acto público en Barranquilla. Los congresistas del Pacto Histórico acompañarán al exaspirante.

Proponen que los congresistas paguen su viaje a Cali para la posesión de De la Espriella

La congresista Ana Erazo informó que se presentó una proposición para evitar que al Cámara pague el viaje de los congresistas a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AnaErazoR/X
La congresista Ana Erazo informó que se presentó una proposición para evitar que al Cámara pague el viaje de los congresistas a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AnaErazoR/X

Por otro lado, la representante Ana Erazo informó que varios legisladores presentaron una proposición ante la Cámara de Representantes en la que se autoriza que la corporación y su unidad administrativa se abstengan de desembolsar recursos por concepto de tiquetes, viáticos, hospedaje y otros gastos relacionados con el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella.

“Si consideran que trasladar la posesión fuera de la sede natural donde sesiona el Congreso no representa un despilfarro de recursos públicos, entonces sean consecuentes: paguen con SU PROPIO DINERO el espectáculo que decidieron organizar el 7 de agosto y no les trasladen ese costo a los colombianos. Esperamos que sea consecuente y deje su falsa preocupación que es de dientes para afuera”, indicó.

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