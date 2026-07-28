Cali activó un dispositivo especial de seguridad para la posesión de De la Espriella: Alcaldía anunció plan coordinado con la Gobernación y la fuerza pública

La capital del Valle del Cauca prepara un operativo especial para recibir el acto oficial, mientras autoridades locales anuncian controles estrictos y garantizan el derecho a la protesta durante la ceremonia del 7 de agosto - crédito @alejoeder / X

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La ciudad de Cali activó un dispositivo especial de seguridad por la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar el 7 de agosto. El evento representa un hecho inédito para la capital vallecaucana y plantea nuevos retos para las autoridades locales y nacionales.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, anunció que la administración distrital ya puso en marcha un plan de seguridad que involucra a la Gobernación del Valle del Cauca, la fuerza pública y el Gobierno entrante. Según el funcionario, el despliegue contempla la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinarán todas las acciones logísticas y de vigilancia antes, durante y después de la ceremonia.

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Blindaje regional y control de accesos

Durante un reciente Consejo de Seguridad liderado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto a las autoridades departamentales, se determinó blindar todos los accesos a Cali y ciudades circunvecinas, además de fortalecer la presencia de la fuerza pública en los corredores viales estratégicos del departamento. El objetivo es anticipar y prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden durante la ceremonia de investidura.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición total del vuelo de drones en Cali, Jamundí, Palmira, Florida, Pradera y Candelaria, así como en las inmediaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. “Por parte de la Fuerza Aeroespacial se va a dar la orden para que desde hoy no se pueda volar ningún dron ni en Cali ni en los municipios vecinos. El que vea un dron volando en cualquiera de estos municipios nos puede informar”, anunció la gobernadora Toro.

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Cali activó un dispositivo especial de seguridad para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella del 7 de agosto - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa

El plan de seguridad contempla también el ofrecimiento de recompensas de hasta $500 millones para quienes aporten información anticipada sobre posibles atentados, presencia de armas, vehículos sospechosos o drones no autorizados. “Se han decidido todos los corredores de seguridad para el blindaje que Cali debe tener, pero también las ciudades circunvecinas”, puntualizó la mandataria.

“Para nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestra región, esto es un hecho histórico que la posesión del presidente de Colombia ocurre aquí en Cali. Por eso estamos coordinados desde el primer momento con la Gobernación, con la fuerza pública y con las autoridades nacionales, con el gobierno entrante”, declaró Éder en conferencia de prensa.

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Se prevé que la ceremonia se lleve a cabo a las 10:00 a. m. en la Arena USC, un escenario con capacidad para miles de asistentes, mientras que en la tarde el mandatario cumplirá el tradicional reconocimiento de tropas en el Cantón Militar Pichincha. De acuerdo con el cronograma preliminar, la agenda oficial y los detalles logísticos aún aguardan confirmación final por parte del equipo de transición y las autoridades.

Tolerancia cero frente a actos violentos

El alcalde de Cali enfatizó que la ciudad garantizará el derecho a la protesta pacífica, pero dejó claro que habrá “tolerancia cero” frente a cualquier intento de bloqueo, vandalismo o hechos de violencia durante la jornada de posesión.

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La Alcaldía de Cali garantizó la protesta pacífica y advirtió tolerancia cero frente a bloqueos, vandalismo y hechos de violencia - crédito @alejoeder / X

“Como lo venimos haciendo estos dos años, respetaremos el derecho de la ciudadanía a cualquier manifestación pacífica dentro del marco de la ley. Pero nuestra tolerancia con el vandalismo, con la violencia, con los bloqueos, será cero. Quiero ser muy claro en eso”, afirmó.

Las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones precisas para desplegar un operativo que asegure el desarrollo normal de la ceremonia y la seguridad de los asistentes. “Ya estamos tomando las medidas con nuestra Policía, con el Ejército y con la demás fuerza pública para asegurar que Cali sea un ejemplo de ciudad, un ejemplo de convivencia, un ejemplo de reconciliación el día de la posesión”, agregó Éder.

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El Puesto de Mando Unificado funcionará desde este martes y reunirá de forma permanente a representantes del distrito, la gobernación y el gobierno nacional, con el objetivo de monitorear en tiempo real cualquier situación que requiera intervención inmediata.

Un hecho histórico para Cali y el occidente del país

La decisión de trasladar la posesión presidencial a Cali fue adoptada por la Plenaria de la Cámara de Representantes, que aprobó la propuesta con 117 votos por el sí y 7 por el no. Sin embargo, hace falta que el Senado debata la propuesta y tome una decisión. Aún así, la presencia de Abelardo de la Espriella en la ciudad marcaría la primera vez que un evento de este tipo se realiza fuera de Bogotá en la historia reciente del país.

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Alejandro Eder respaldó la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali el 7 de agosto y afirmó que la decisión reconoce al suroccidente colombiano - crédito @alejoeder/X

El alcalde destacó el significado político y simbólico del suceso: “A los caleños y las caleñas los invitamos a que nos sintamos orgullosos de este momento. Es un verdadero honor para nuestra ciudad que el próximo presidente de Colombia esté aquí en nuestra ciudad para poseerse”, sostuvo el mandatario local.

Desde la Administración distrital consideran que la ceremonia puede abrir una nueva etapa en la relación entre el Gobierno central y las regiones, fortaleciendo la descentralización y la inclusión de territorios tradicionalmente relegados de los grandes actos protocolarios del país.

Cronograma preliminar y expectativas ciudadanas

El acto de investidura de Abelardo de la Espriella está previsto para el viernes 7 de agosto a las 10:00 a. m. en la Arena USC, ante el Congreso de la República. Posteriormente, a las 2:00 p. m., el nuevo jefe de Estado encabezará el reconocimiento de tropas junto a las Fuerzas Militares en el Cantón Militar Pichincha.

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Las autoridades mantienen reuniones periódicas para definir los accesos, controles y rutas alternas, tanto para los asistentes como para la ciudadanía en general.

La convocatoria genera expectativas entre los habitantes de Cali, quienes reciben por primera vez una ceremonia presidencial de estas dimensiones. El alcalde invitó a la ciudadanía a asumir el evento como una oportunidad para proyectar una imagen positiva de la ciudad ante el país y el mundo.

“Nosotros estamos seguros de que esto marcará una nueva forma del Gobierno central de relacionarse con Cali y con las regiones. Demos el mejor ejemplo, que Cali esté llena de alegría el 7 de agosto”, concluyó Éder.

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