Senadora Sara Castellanos se unió al rechazo contra video “humorístico” de ‘Macafolla’ y ‘Lalis’: “Indignación selectiva”

Sara Castellanos reaccionó al polémico contenido "humorístico" de "Macafolla" y "Lalis" - crédito sarag12/Instagram y captura de pantalla @ElMinarca/X

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La senadora de Salvación Nacional Sara Castellanos reaccionó al polémico video en el que la comediante María Camila Fonseca —conocida por su sátira política como “Macafolla”— y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán, nombrada públicamente como “Lalis”, se refirieron a los niños reclutados por las Farc en el conflicto armado.

Castellanos, defensora férrea de la configuración tradicional de la familia y de los derechos de los niños, aseguró que, pese a las explicaciones ofrecidas por las protagonistas de la pieza, el mensaje que dieron fue “una burla” contra la niñez.

Incluso, entre líneas sugirió que las creadoras de contenido habrían usado a los menores como instrumento político para poder atacar con la mofa una postura contraria.

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Sara Castellanos aseguró que el contenido fue "una burla" contra los niños - crédito @sarag12/X

“Se burlan de nuestros niños, pero se desgarran por Palestina. La indignación selectiva también es una forma de hipocresía”, escribió Castellanos tras la difusión del fragmento del programa de sátira política La Megacárcel.

El episodio, replicado y criticado duramente en redes sociales, muestra a la creadora de contenido María Camila Fonseca en su personaje de “Micky Ávila” —en referencia a la periodista y excandidata presidencial, Vicky Dávila,—, haciendo un comentario procaz en contra de quienes reclaman por los 18.677 menores que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron víctimas de reclutamiento forzado a lo largo del conflicto armado.

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Durante el show, Fonseca expresó: “Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de treinta años. ¿Qué pasa con los niños? (...) Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”, dijo en medio de su actuación.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Líderes de opinión y víctimas de la antigua guerrilla, como Deisy Dorelly Guanaro, una de las mujeres que en su niñez fueron reclutadas, rechazaron los comentarios expuestos en el clip y solicitaron disculpas públicas por las declaraciones.

La periodista Ana Cristina Restrepo aseguro que no se trató de "un acto de humor" - crédito @anacristinarestrepo/X

La periodista Ana Cristina Restrepo, pese a que ha sido crítica con el discurso político de la derecha, calificó el acto de “Macafolla” y las risas de “Lalis” como “asco”.

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“No voy a repostear el ‘acto de humor’ interpretado por dos mujeres, basado en el reclutamiento de menores. ¿A dónde ha llegado el afán de protagonismo? ¿Quiénes se ríen al fondo y de qué? Dizque se necesita “todo el contexto para entender”... ¿Entender qué? Asco", escribió en su perfil de X.

La activista Jerome Sanabria, por ejemplo, fue una de las primeras en criticar el video: “Burlarse de los 18.677 niños víctimas de las FARC solo demuestra la bajeza con la que la izquierda debate. Los comentarios de ‘Macafolla’ y Lalis son ruines y miserables, y no se deben normalizar. Es claro que su objetivo es el de la destrucción moral, pero no lo lograrán”, escribió.

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Jerome Sanabria criticó el video que se viralizó en redes sociales - crédito @SoyJerome_/X

‘Lalis’ respondió a las críticas por video sobre menores reclutados

Por su parte, la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán defendió su participación en el controvertido video. Las declaraciones de Lalis se conocieron tras la exigencia de disculpas públicas por parte de Deisy Dorelly Guanaro.

A través de un video publicado en sus redes sociales, “Lalis” explicó que el fragmento viralizado corresponde a un show de “sátira política” y aseguró que el clip divulgado fue editado y sacado de contexto.

Según la congresista, el personaje de Macafolla —“Micky Ávila”— usa expresiones provocadoras “para que seamos conscientes de que en la vida real hay gente que piensa eso”. “Me están acusando de que me burlé de los 18.000 niños reclutados por la guerrilla”, afirmó.

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Declaraciones de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis- crédito @smilelalis/IG

Beltrán insistió en que “solo les faltó el pequeño detalle de subir el clip completo donde más adelante rechazo eso y además digo que nadie lo puede celebrar. Que pues los niños sí, nadie está a favor de eso, evidentemente”, sostuvo en su declaración.

Compartió el resto del video para mostrar que durante el programa rechazó el reclutamiento de menores y negó que la sátira estuviera dirigida a las víctimas.

La representante también aprovechó para replicar al congresista Daniel Briceño (Centro Democrático), que cuestionó públicamente el contenido: “Cada vez que ven una oportunidad, especialmente Daniel Briceño, terminan colgándose de cualquier cosa para hacer un show político, descontextualizar y fabricar una indignación”, aseguró.

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Además, invitó a “mayor rigurosidad” y defendió su historial de defensa de la paz, afirmando que “para mí todas las vidas de los niños valen, no importa su geolocalización”.