Beto Coral e Iván Cepeda tuvieron emotivo encuentro en el Congreso en el regreso del activista al país: “Nadie tiene que reprocharte nada”

El activista, que regresó al país tras estar casi un mes detenido, compartió un emotivo momento con el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial, en el que incluso compartió con su mascota - crédito @betocoralg/X

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En un encuentro emotivo, que se produjo a las afueras del Congreso de la República, el activista Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, compartió con el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, al que saludó tras su retorno al país, que se registró en medio de una fuerte polémica, pues el influenciador tuvo que firmar su autodeportación desde Estados Unidos.

El momento entre Coral y Cepeda se registró en la jornada del martes 28 de julio, doce días después de que en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que aterrizó en Catam, en Bogotá, y tras más de 10 años en territorio estadounidense, Coral pisó de nuevo suelo colombiano. Tras firmar su salida voluntaria de ese país, renunció de forma definitiva al proceso de asilo político que tenía en trámite en suelo norteamericano.

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El activista Beto Coral compartió con el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, en un encuentro que se produjo en un costado del Capitolio - crédito @betocoralg/X

En esta especie de reunión informal, en uno de los costados de la Plaza de Bolívar, a Beto se le vio en compañía de su hijo y de su perro Logan, raza boyero de Berna. Así lo compartió en sus redes, con un corto video en el que se les vio a ambos disfrutar de un agradable momento. “Mi presidente legítimo Iván Cepeda. Gracias por todo, nadie tiene que reprocharte nada, diste todo de ti, sobre todo tu decencia”, comentó en X Coral.

Tras estos elogios, el congresista del Pacto respondió al mensaje del activista y le expresó su reconocimiento por lo que, para él, fue una intensa lucha por defender sus derechos. “Gracias, querido Beto. Qué alegría encontrarte en libertad. Toda mi admiración por la dignidad con la que sobrellevaste esta dura prueba”, expresó el senador en su perfil, en el que valoró la presencia del hombre en territorio colombiano.

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El activista Beto Coral estuvo presente en el Congreso de la República junto a su hijo, Juan, y su perro, llamado Logan - crédito @Betocoralg/X

La vida de Beto Coral tras su deportación desde los Estados Unidos

Coral también compartió algunas postales de su visita a las instalaciones del legislativo, luego de retornar al país tras su prolongada detención en los Estados Unidos, que ejecutaron agentes del ICE en Arizona; y luego de estar, según el testimonio del activista político, un mes por diferentes centros de reclusión, a la espera de que se definiera su situación migratoria, que derivó finalmente en su voluntad de firmar su salida.

El video del encuentro entre este personaje mediático y el senador del Pacto fue acompañado con la canción Pedacito de esperanza de la cantante colombiana Marta Gómez. En la publicación se incluyó un fragmento en el que se escuchó: “Que la vida no se apague en primavera, que la risa algún gorrión me la devuelva. Agosto se la llevó. Agosto me la quitó. Yo creo en la vida, creo en la gente, creo en un cuento bien diferente a este”.

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El activista Beto Coral fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio, en el mismo vuelo en el que aterrizaron, al menos, 70 connacionales más - crédito @cancilleriacol/X

Es preciso recordar que Coral había sido arrestado el 16 de junio de 2026 cuando compartía con su hijo, momento en el que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de HSI, entidad adscrita al ICE oficializaron su detención. Según el contexto del caso, este hombre había ingresado legalmente en 2015 con una visa de turismo y contaba con una solicitud de asilo pendiente y permiso de trabajo.

A su llegada a la capital de la República, Coral fue recibido oficialmente en Catam por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero. Ese operativo marcó una diferencia frente a un procedimiento convencional para un ciudadano devuelto por razones migratorias, pues frente al despliegue mediático se habló de supuestas preferencias del Gobierno en su caso.

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El presidente de la República, Gustavo Petro, fue uno de los que celebró de manera pública su retorno y calificó lo ocurrido como una persecución política. Por su parte, el equipo legal del activista denunció tratos inhumanos y condiciones graves durante la reclusión, alegando la violación a los derechos de Coral en EE. UU., por referirse contra el mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella.