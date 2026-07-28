Tuberculosis en cárcel El Pedregal: Veeduría penitenciaria de Antioquia pidió declarar una emergencia sanitaria tras nuevo brote

La veeduría pidió declarar una emergencia sanitaria en El Pedregal por el riesgo de propagación de la tuberculosis entre más de 4.500 personas privadas de la libertad - crédito Personería de Medellín

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La confirmación de un nuevo brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal en Medellín, Antioquia, encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos y autoridades sanitarias en el departamento.

El penal, que alberga a más de 4.500 personas, experimenta una propagación de la enfermedad que supera las cifras oficiales conocidas hasta ahora.

La Veeduría Penitenciaria local advirtió que la situación podría ser considerablemente más grave de lo informado, señalando que más de 60 personas podrían estar contagiadas dentro del establecimiento. Esta advertencia se produjo tras la confirmación oficial de seis internas bajo tratamiento en el pabellón femenino y otros 41 casos en el área masculina.

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Actualmente, las autoridades sanitarias mantienen a seis mujeres bajo tratamiento con un esquema de antibióticos de seis meses, según explicó Rita Almanza, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.

La Veeduría Penitenciaria de Antioquia advirtió que el brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal podría ser mayor que el reconocido por las autoridades sanitarias - crédito Colprensa

El brote se detectó cuando una interna resultó positiva y, en menos de una semana, se identificaron cinco casos adicionales en el mismo pabellón.

El personal médico implementó un cerco epidemiológico para contener el avance de la enfermedad entre las 1.300 mujeres que conviven en el área femenina de la cárcel. Las autoridades aseguraron que los medicamentos se suministrarán de manera continua para evitar recaídas y complicaciones por resistencia bacteriana.

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La Secretaría de Salud de Medellín confirmó que la tuberculosis se mantiene activa en diferentes áreas del penal. Desde inicios de 2026, 41 internos del pabellón masculino permanecen bajo tratamiento, lo que evidencia la persistencia del brote en el centro penitenciario.

Jorge Carmona, defensor de la población privada de la libertad, denunció que los internos diagnosticados con tuberculosis estarían siendo trasladados a otros departamentos, lo que podría facilitar la diseminación de la enfermedad entre cárceles. Carmona también cuestionó la idoneidad de los espacios de aislamiento y la capacidad de respuesta sanitaria del penal, donde solo dos médicos atienden a la totalidad de los internos.

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Jorge Alberto Carmona sostuvo que en la cárcel El Pedregal habría más de 60 personas contagiadas con tuberculosis, por encima de los casos oficiales- crédito Colprensa

El defensor Jorge Alberto Carmona advirtió que la propagación de la tuberculosis podría acelerarse si no se adoptan medidas adicionales. “Estamos hablando de unas 1.300 internas y en cualquier momento esto podría propagarse”, enfatizóó, insistiendo en la urgencia de garantizar condiciones sanitarias adecuadas tanto para mujeres como para hombres en el penal.