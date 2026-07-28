Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Corte Constitucional ordenó a la Registraduría eliminar barreras para la participación política de personas trans: exigió adoptar nuevas medidas

La decisión surgió tras estudiar el caso de una joven que no pudo inscribirse como candidata al Consejo Municipal de Juventud debido a inconsistencias entre la información de su identidad de género y los registros utilizados por la plataforma electoral

El alto tribunal dispuso que la Registraduría capacite a sus funcionarios en identidad de género, diversidad sexual y derechos de las personas Lgbtiq+ - crédito Visuales IA
El alto tribunal dispuso que la Registraduría capacite a sus funcionarios en identidad de género, diversidad sexual y derechos de las personas Lgbtiq+ - crédito Visuales IA
Guardar

La Corte Constitucional ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar medidas para eliminar barreras administrativas que afectan la participación política de las personas con identidad de género diversa y fortalecer sus procesos institucionales mediante la incorporación de un enfoque de género.

La decisión quedó consignada en la Sentencia T-141 de 2026, mediante la cual la Sala Cuarta de Revisión estudió la acción de tutela presentada por Engel Cattleya Valencia, una mujer trans de 25 años residente en zona rural de Piendamó, Cauca.

La corporación concluyó que la Registraduría vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, la identidad de género, el acceso a la información y la participación política de la accionante, luego de que esta no pudiera ser inscrita como candidata al Consejo Municipal de Juventud para el periodo 2026-2030.

PUBLICIDAD

Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por daño consumado debido a que el proceso electoral ya había concluido, decidió pronunciarse de fondo y adoptar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

Las barreras que impidieron la inscripción de la candidata

La Corte determinó que la entidad electoral deberá diseñar alternativas de inscripción virtual para personas trans cuyos trámites de actualización de documentos aún no hayan finalizado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
La Corte determinó que la entidad electoral deberá diseñar alternativas de inscripción virtual para personas trans cuyos trámites de actualización de documentos aún no hayan finalizado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De acuerdo con los antecedentes analizados por la Corte, Engel Cattleya había realizado el trámite de cambio de nombre y corrección del componente de género en sus documentos de identificación. Sin embargo, cuando el partido Dignidad & Compromiso intentó inscribirla como cabeza de lista al Consejo Municipal de Juventud de Piendamó, la plataforma virtual de la Registraduría continuaba registrándola con marcador masculino. Esa situación impidió cumplir las reglas de alternancia y paridad exigidas para la conformación de las listas, por lo que su candidatura no pudo ser formalizada.

PUBLICIDAD

La Sala determinó que la entidad electoral incumplió tres obligaciones fundamentales desde una perspectiva de género: diseñar una alternativa de inscripción virtual para personas trans cuyos trámites documentales aún no hubieran concluido; difundir activamente información electoral dirigida a esta población; y entregar información completa sobre la validez de la contraseña expedida mientras se producía la nueva cédula de ciudadanía.

Asimismo, la Corte encontró que el registrador municipal de Piendamó incurrió en actuaciones discriminatorias al indagar a la accionante sobre procedimientos de reafirmación de género y al no suministrarle información adecuada para su inscripción como candidata, pese a conocer que se trataba de una mujer trans que había adelantado recientemente la actualización de sus documentos de identidad.

Órdenes a la Registraduría y advertencia al partido político

La decisión incluyó una advertencia al partido Dignidad & Compromiso para que, en futuras candidaturas, acompañe a personas con identidad de género diversa desde un conocimiento especializado de las barreras que enfrentan en el ejercicio de la participación política - crédito Luisa González/REUTERS
La decisión incluyó una advertencia al partido Dignidad & Compromiso para que, en futuras candidaturas, acompañe a personas con identidad de género diversa desde un conocimiento especializado de las barreras que enfrentan en el ejercicio de la participación política - crédito Luisa González/REUTERS

Como parte de las medidas adoptadas, la Corte ordenó a la Registraduría capacitar a sus funcionarios, especialmente a quienes prestan servicios en la Registraduría Municipal de Piendamó, en temas relacionados con perspectiva de género y sexualidad para personas Lgbti+, con énfasis en los procesos de autorreconocimiento, reconocimiento identitario legal y participación política.

También dispuso que la entidad identifique y elimine barreras administrativas y de acceso a la información que dificulten el ejercicio de los derechos políticos de las personas con identidad de género diversa. La orden incluye la difusión activa de los procedimientos y alternativas existentes para garantizar la participación política de personas Lgbti+, particularmente de la población trans.

Otra de las decisiones adoptadas por el alto tribunal fue ordenar a la Registraduría ofrecer disculpas públicas a la accionante por los tratos indignos y humillantes identificados durante el proceso judicial.

En relación con el partido Dignidad & Compromiso, la Corte estableció que la colectividad no estuvo en capacidad de superar las barreras que enfrentó la candidata debido a la falta de conocimiento especializado sobre las dificultades diferenciales que afectan la participación política de las personas trans. Por ello, advirtió que en adelante deberá acompañar a sus candidatas y candidatos con identidad de género diversa desde una comprensión experta de esas circunstancias.

Protección reforzada para las personas trans

Durante el análisis, la Corte reiteró que las personas trans han sido históricamente objeto de formas de discriminación que calificó como “sistémicas” e “interseccionales”, razón por la cual cuentan con una protección constitucional reforzada. Según la sentencia, esa protección se concreta en el reconocimiento jurídico de la identidad de género y en una protección cualificada frente a actos discriminatorios.

La corporación recordó que la identidad de género constituye un derecho fundamental cuya autoconcepción determina la manera en que cada persona se percibe, se posiciona e interactúa en la sociedad. En consecuencia, el Estado y los particulares tienen el deber de reconocer esa identidad y brindar un trato respetuoso, independientemente de procedimientos médicos o de la situación documental de la persona.

El fallo también destacó que los documentos de identificación son herramientas esenciales para la afirmación de la identidad de género, pues contienen información especialmente sensible como el nombre y el género. La falta de correspondencia entre esos datos y la identidad autopercibida puede derivar en escenarios de exclusión y afectar el acceso efectivo a derechos fundamentales.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalRegistraduríaLgbtiq+Proceso electoralSentencia T-141 de 2026Identidad de géneroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Red de corrupción y documentos perdidos: los nuevos hallazgos sobre el asesinato del director de La Modelo

Dos años después del crimen, la Fiscalía avanza con nuevas pruebas y testimonios para identificar a los que dieron la orden de matar a Élmer Fernández

Red de corrupción y documentos perdidos: los nuevos hallazgos sobre el asesinato del director de La Modelo

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario electo anunció quién será su secretaria privada de la Nación

Santiago Peña, presidente de Paraguay aseguró al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que será parte de las delegaciones invitadas el 7 de agosto

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario electo anunció quién será su secretaria privada de la Nación

Así es la indemnización a la que pueden acceder miles de hombres y mujeres en Colombia que no alcanzan a pensionarse: cada caso es diferente

La normativa establece que deben considerarse todas las semanas cotizadas, incluidas aquellas acumuladas antes de que entrara en vigencia la Ley 100 de 1993

Así es la indemnización a la que pueden acceder miles de hombres y mujeres en Colombia que no alcanzan a pensionarse: cada caso es diferente

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

El comediante dejó claro que comparte la crianza de sus tres hijos con su exesposa, María Alejandra Manotas, y explicó cómo se dividen el tiempo

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

El bogotano relató que el plan de desestabilizar al atacante no funcionó y que, por el contrario, el argentino empezó a aparecer en cada acción, hasta generar peligro constante frente al arco colombiano

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Alejandro Riaño estalló contra quienes lo llaman “mal padre” por ir al festival Tomorrowland con su novia: “La familia no se toca”

Esposa de Yeison Jiménez lloró desconsolada al escuchar las canciones del artista en su más reciente homenaje

Beéle, Karol G, Ovy On The Drums y Shakira encabezan las nominaciones colombianas en los Premios Juventud 2026

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

Deportes

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Éder Álvarez Balanta reveló la lección de le dejó marcar a Lionel Messi: “Es peor”

Así comenzó la relación entre Lucas González y Alexis Henríquez para llegar a Atlético Nacional: “Me sacó de una clase”

Cúcuta Deportivo descartó cualquier amaño ante Once Caldas, pero los hinchas no le creen: “El escudo para lavar plata”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”