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Juez envió a prisión a señalado de matar a un joven tras negarse a darle una moneda: familia de la víctima pidió justicia

La Fiscalía presentó durante la audiencia la reconstrucción del ataque ocurrido en el barrio Polo Club y señaló que el procesado habría utilizado un arma cortopunzante contra la víctima

El caso ocurrió el pasado 25 de julio en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, al norte de Bogotá-crédito Policía Nacional
El caso ocurrió el pasado 25 de julio en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, al norte de Bogotá-crédito Policía Nacional
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La captura de un hombre señalado por un homicidio ocurrido en el norte de Bogotá llevó a la Fiscalía General de la Nación a presentar ante un juez de control de garantías los detalles de una investigación que ahora avanza en la justicia. El caso está relacionado con la muerte de un joven en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, luego de un ataque ocurrido durante la tarde del pasado sábado 25 de julio.

Según la reconstrucción entregada por las autoridades durante la audiencia, el hecho se registró aproximadamente a las 2:50 p. m. La víctima caminaba por el sector cuando habría sido abordada por Julián Andrés Díaz Correal, quien presuntamente le pidió dinero. La Fiscalía señaló que, después de que el joven se negó a entregarle una moneda, el hombre habría sacado un arma cortopunzante que llevaba escondida y le causó una herida en el pecho. La gravedad de la lesión provocó que la víctima quedara tendida sobre la vía pública y falleciera minutos después.

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Julián Andrés Díaz Correal fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá tras el ataque contra el joven-crédito Fiscalía General de la Nación
Julián Andrés Díaz Correal fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá tras el ataque contra el joven-crédito Fiscalía General de la Nación

Durante la diligencia judicial, una fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá explicó la forma en la que, según la investigación, ocurrieron los hechos. “En ese momento, usted, Julián Andrés, le exigió al joven que le entregara dinero. Ante la negativa de él, extrajo de manera sorpresiva un cuchillo que tenía escondido y le propinó una herida en la región mamaria”, señaló la fiscal durante la audiencia.

El procedimiento de captura se realizó poco después del ataque. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ubicaron a Díaz Correal a varias cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio, luego de que, según las autoridades, intentara escapar del sitio. Al momento de su detención, el hombre habría manifestado su inocencia frente a las personas que lo señalaban como responsable del crimen. “Yo no he matado a nadie”, decía el señalado mientras era retenido por las autoridades.

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Posteriormente, una fiscal le imputó el delito de homicidio agravado. Durante la audiencia, Díaz Correal no aceptó los cargos formulados en su contra, mientras la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El juez de control de garantías avaló la petición y ordenó su traslado a una prisión. La decisión corresponde a una medida preventiva dentro del proceso judicial y no representa una condena ni establece responsabilidad definitiva sobre el acusado.

La Fiscalía imputó al señalado el delito de homicidio agravado durante la audiencia judicial - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía imputó al señalado el delito de homicidio agravado durante la audiencia judicial - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la determinación judicial, la medida busca garantizar la comparecencia del procesado ante las autoridades, proteger el desarrollo de la investigación y reducir posibles riesgos mientras avanzan las actuaciones correspondientes. Díaz Correal mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.

Aunque los primeros reportes ubicaron el caso cerca de la estación de Transmilenio Héroes, la información presentada durante la audiencia precisó que el lugar de los hechos corresponde al barrio Polo Club. Algunas versiones iniciales mencionaron como referencia la Autopista Norte con calle 81 y sectores cercanos a la calle 80.

La familia de la víctima también entregó detalles sobre lo ocurrido. En una entrevista con RCN, la hermana del joven explicó su versión de los acontecimientos y aseguró que el ataque ocurrió durante un intento de robo. “Esa persona se cruza con él y hubo un intento de robo. Esa persona, su accionar fue sacar el puñal y atentar al corazoncito de mi hermano”, afirmó.

Monedas de 200 pesos colombianos.
El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso -crédito Archivo Infobae Colombia

Además, hizo un llamado para evitar que otros jóvenes enfrenten situaciones similares y pidió mayores condiciones de seguridad para quienes salen diariamente a las calles. “No existan mas niños con el miedo y temor de salir a la calle, porque a el le arrebataron sus sueños, el quería trabajar el próximo año”. La investigación continuará mientras las autoridades recopilan elementos para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades dentro del proceso judicial.

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