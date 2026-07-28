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Day Vásquez reaccionó a las declaraciones de Angie Rodríguez sobre la muerte del coronel Óscar Ávila: “Recibí la llamada de un abogado”

La exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, afirmó que la viuda del uniformado se comunicó con ella horas antes del fallecimiento del funcionario para hablar en privado

Day Vásquez habló sobre la polémica en torno a Angie Rodríguez - crédito Policía Nacional y Presidencia/@Daysvasquezc/X
Day Vásquez habló sobre la polémica en torno a Angie Rodríguez - crédito Policía Nacional y Presidencia/@Daysvasquezc/X
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La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, dijo que recibió advertencias dentro de la Casa de Nariño tras la muerte violenta del coronel Óscar Dávila y que desde entonces vive con miedo a represalias, amenazas y supuestos montajes judiciales por hechos que, según su testimonio, conoció durante su paso por el gobierno de Gustavo Petro.

La funcionaria aseguró que su mayor temor es que la maten o que la encarcelen mediante montajes. También afirmó que pidió protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que ha recibido respaldo del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, apoyo que dijo no encontró en otras instancias del Estado.

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Rodríguez relató en una entrevista con Blu Radio que al llegar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) policías le recomendaron actuar con cautela. “No sea confiada, porque acá pasan cosas feas”, recordó que le dijeron.

Angie Rodríguez reveló advertencias sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito Presidencia - Colprensa
Angie Rodríguez reveló advertencias sobre la muerte del coronel Óscar Dávila - crédito Presidencia - Colprensa

Conforme a lo expuesto, esas advertencias aparecieron en medio del impacto por la muerte violenta del coronel Óscar Dávila, hallado sin vida cuando era investigado por el caso de interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, niñera del hijo de la entonces jefa de gabinete presidencial Laura Sarabia. “Me decían: ‘Lo del coronel no fue un suicidio’”, dijo.

Rodríguez añadió que nunca intentó confirmar esa versión. “No, me daba miedo meterme en eso”, sostuvo en el mismo diálogo, describiendo un ambiente atravesado por el silencio y la desconfianza en la sede presidencial.

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La exesposa de Nicolás Petro Burgos afirmó que la viuda del uniformado se comunicó con ella horas antes del fallecimiento del funcionario para hablar en privado - crédito @Daysvasquezc/X
La exesposa de Nicolás Petro Burgos afirmó que la viuda del uniformado se comunicó con ella horas antes del fallecimiento del funcionario para hablar en privado - crédito @Daysvasquezc/X

En reacción a las declaraciones de Angie Rodríguez, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, habló sobre un hecho particular que relaciona con la muerte del funcionario involucrado en las chuzadas a Marelbys Meza.

“Recuerdo perfectamente que un día antes de la “muerte” del Coronel Dávila, recibí una llamada de un abogado, la llamada fue desde el Instagram de su esposa en ese momento, me dijo que necesitaba verse conmigo, pero yo sola, sin la seguridad y sin nadie más (sic)”, afirmó en su cuenta de X.

Vásquez afirmó que la pareja del uniformado quería hablar con ella de manera urgente y privada, pero no reveló el tema a conversar. “Hay testigos…Casualmente en ese momento me encontraba reunida con Vicky Dávila en Semana. ¿Que supone uno?”, cuestionó.

Day Vásquez volvió a encender las alertas políticas en el país

Day Vásquez volvió a generar atención pública con una nueva advertencia relacionada con cuatro notarías - crédito @Daysvasquezc/X
Day Vásquez volvió a generar atención pública con una nueva advertencia relacionada con cuatro notarías - crédito @Daysvasquezc/X

Day Vásquez volvió a instalar una alerta pública sobre varias notarías el lunes 27 de julio de 2026, cuando la testigo clave de la Fiscalía General de la Nación advirtió en X sobre la Notaría 2ª, la Notaría 6ª, la Notaría 7ª y la Notaría 12ª. Este mensaje ganó peso por producirse a 11 días de la salida de Gustavo Petro de la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella asuma el poder y en medio del proceso de designación de notarios.

La advertencia se activó con una publicación breve: “OJO 👁️👁️ CON LAS NOTARÍAS… 😜”. Después, ante la pregunta de un usuario sobre si se refería a la Notaría 4ª, Vásquez respondió y precisó los cuatro despachos sobre los que puso la atención.

El dato central es que la exesposa de Nicolás Petro Burgos señaló de manera expresa a esas cuatro notarías, pero no indicó en qué ciudad están ubicadas ni explicó qué hechos concretos estaría denunciando. La incertidumbre se mantiene entre Bogotá y Barranquilla, la ciudad natal de Vásquez.

El mensaje cobró fuerza por el historial de publicaciones de Vásquez. En ocasiones anteriores, sus trinos acompañados por la palabra “OJO” pasaron de ser avisos en redes sociales a convertirse en expedientes judiciales e investigaciones de organismos de control.

Esa secuencia previa explica la reacción inmediata que generó la nueva publicación. Aunque esta vez mencionó sedes específicas, dejó más preguntas que respuestas sobre el alcance real de la advertencia.

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