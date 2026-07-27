Viviane Morales pidió aplazar la elección del representante del Cesu ante la Universidad Nacional por irregularidades

Viviane Morales Hoyos pidió al Cesu suspender la designación de su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional hasta la posesión del nuevo Gobierno - crédito @vivianemoralesh/Instagram

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La ministra de Educación designada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, Viviane Morales Hoyos, solicitó formalmente al Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) abstenerse de designar a su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia hasta que se posesione el nuevo Gobierno.

La petición, radicada el 27 de julio mediante una carta dirigida a los integrantes del Cesu, responde a inquietudes jurídicas e institucionales sobre el procedimiento actual y busca garantizar la legitimidad y transparencia en una decisión clave para la principal universidad pública del país.

Morales, que asumirá la cartera de Educación en el próximo Gobierno, advirtió que existen “circunstancias de orden jurídico e institucional” que hacen improcedente continuar con el proceso de designación en este momento de transición. La ministra designada subrayó que la representación del CESU en el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional trasciende un periodo de gobierno y tiene un impacto estratégico en la toma de decisiones para la educación superior en Colombia.

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La ministra de Educación designada por Abelardo de la Espriella radicó la solicitud el 27 de julio para garantizar legitimidad y transparencia en la Universidad Nacional de Colombia - crédito Prensa Concejal Andrés Barrios

¿Por qué pide suspender la designación?

La solicitud de Morales se fundamenta principalmente en dos razones: dudas sobre la legalidad del proceso y la necesidad de respetar la legitimidad democrática durante el cambio de administración.

En primer lugar, Morales señaló que durante la conformación de la terna de candidatos para representar al Cesu ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, se habría incumplido lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 0417 de 2024. Según la ministra designada, no se convocó a todos los rectores de universidades públicas para participar en la elección de su representante, omisión que restringió injustificadamente su derecho de participación y desconoció el debido proceso que debe regir estos procedimientos.

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Este vicio de procedimiento, según Morales, afecta la validez jurídica de la terna y proyecta incertidumbre sobre la legalidad de las actuaciones posteriores. Para la futura ministra, no se trata de una simple irregularidad formal, sino de un defecto que compromete la conformación misma del órgano encargado de integrar la terna, lo que podría tener consecuencias institucionales a futuro.

Prudencia institucional y legitimidad democrática

En su carta, Morales también apeló a la prudencia institucional, recordando que la elección del representante del Cesu ante el Consejo Superior Universitario es una decisión de largo alcance, que debería contar con la participación de los nuevos representantes gubernamentales. “Proceder a realizar esta designación cuando faltan pocos días para el relevo institucional no solo resulta inconveniente, sino que priva al nuevo Gobierno de participar en una decisión que le corresponde asumir dentro del marco de sus competencias”, afirmó.

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Su solicitud al Consejo de Educación Superior plantea esperar la posesión presidencial y revisar la integración de candidatos para proteger la gobernanza del principal campus público del país - crédito Prensa Concejal Andrés Barrios

La ministra designada insistió en que las instituciones públicas se fortalecen cuando sus actuaciones no solo cumplen la legalidad, sino que también respetan la legitimidad democrática, especialmente durante periodos de transición gubernamental. Por ello, pidió que la designación se realice únicamente después de aclarar o corregir las presuntas irregularidades en la conformación de la terna y una vez se posesione el nuevo Gobierno nacional.

¿Qué propone Morales para el nombramiento?

La propuesta de Morales es: aplazar la designación hasta que se esclarezcan y, si corresponde, se subsanen los vicios advertidos en el proceso de integración de la terna de candidatos, y se produzca la posesión del nuevo Gobierno, permitiendo que los representantes gubernamentales entrantes, quienes tendrán la responsabilidad constitucional y política de orientar la política pública educativa, participen en la decisión.

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Morales recordó que varios rectores de universidades públicas y el propio rector de la Universidad Nacional han advertido públicamente sobre los posibles vicios en el procedimiento. La ministra designada considera indispensable que el Cesu adopte una postura responsable y respete el derecho de participación de todos los actores involucrados, evitando decisiones que puedan ser objeto de controversia jurídica o política.

Morales planteó que el nuevo Gobierno debe participar en la elección del representante del Cesu porque se trata de una decisión estratégica para la política pública educativa - crédito @vivianemoralesh/Instagram

Repercusiones de una decisión anticipada antes de la llegada del nuevo Gobierno

La elección del representante del Cesu ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional es un proceso clave, ya que dicho representante participa en la toma de decisiones estratégicas para la universidad más importante del país. Cualquier irregularidad en su designación podría afectar la gobernanza y la legitimidad de las decisiones adoptadas por este órgano.

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La carta de Morales pone de relieve la importancia de garantizar procedimientos transparentes y legítimos, especialmente en momentos de transición de gobierno. El llamado al Cesu busca evitar que una decisión de alto impacto institucional se tome de manera apresurada y sin la participación de los nuevos actores gubernamentales responsables de la política educativa a partir del cambio de administración.