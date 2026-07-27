Colombia

Quién es David ‘Swagger’, el fotógrafo petrista que sería el encargado de buscarle ‘clientes’ a Juliana Guerrero para impulsar contratos

Fuentes lo señalan como el intermediario que habría tramitado adjudicaciones por encargo de Juliana y Verónica Guerrero, cobrando comisiones y favores, además de moverse en actos oficiales sin vínculo formal

Guardar
Google icon
David Trespalacios, alias David Swagger, figura en las denuncias como supuesto gestor de contratos multimillonarios a favor de las hermanas Guerrero - crédito @GuadalupeLujR/X
David Trespalacios, alias David Swagger, figura en las denuncias como supuesto gestor de contratos multimillonarios a favor de las hermanas Guerrero - crédito @GuadalupeLujR/X

En medio de la polémica que envuelve a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por, supuestamente, integrar una red de corrupción que habría permitido acercar a empresarios con varios ministerios a cambio de considerables sumas de dinero sigue siendo blanco de críticas y, ahora, de investigaciones judiciales.

De hecho, las autoridades ya tienen en su poder una serie de pruebas que incluye los presuntos pagos en efectivo y las transferencias a cuentas de ahorro que habría llegado al corazón del Gobierno durante la administración de Gustavo Petro.

En medio de las investigaciones, el nombre de David Trespalacios, apodado David ‘Swagger’, aparece en el centro de las denuncias: fuentes consultadas por El Colombiano señalan que, presuntamente, gestionaba contratos multimillonarios en entidades estatales a favor de Juliana y Verónica Guerrero, a cambio de comisiones y favores.

PUBLICIDAD

Las acusaciones apuntan a un supuesto esquema en el que los involucrados cobraban el 10% del valor de cada contrato adjudicado y solicitaban pagos por municipio de hasta 35 millones de pesos, especialmente en programas de mejoramiento de vivienda, según información revelada por la revista Semana.

David Trespalacios se habría logrado contactar con varios políticos y mantener vínculos cercanos con el Gobierno - crédito @GuadalupeLujR/X
David Trespalacios se habría logrado contactar con varios políticos y mantener vínculos cercanos con el Gobierno - crédito @GuadalupeLujR/X

Además, conseguir una cita con las hermanas Guerrero, según los testimonios recopilados, costaba un millón de pesos, y existían otros cobros asociados a supuestas gestiones. Los denunciantes afirman que hubo empresarios que habrían entregado más de 600 millones de pesos, esperando a cambio contratos en los ministerios de Interior y Vivienda, aunque también se mencionan presuntas gestiones en las carteras de Ambiente, Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

PUBLICIDAD

De acuerdo con fuentes consultadas por El Colombiano, el presidente Petro habría tenido conocimiento desde inicios de 2025 sobre las operaciones de Swagger, pero habría optado por advertir a Juliana Guerrero en privado, señalando un vínculo peligroso de Trespalacios con círculos cercanos al contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en lugar de acudir directamente a las autoridades.

La revelación de la trama llegó acompañada de chats, testimonios y registros bancarios publicados por la revista Semana. Los empresarios afectados aseguraron que el negocio nunca se concretó, lo que motivó al presidente Petro a proclamar en redes sociales que “el jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”. El mandatario sugirió que las barreras internas del gobierno actuaron como freno, invitando a la Fiscalía a investigar y calificando a los empresarios como estafados.

Perfil y actividades de David ‘Swagger’

El personaje conocido como David ‘Swagger’ fue identificado en círculos políticos y sociales de Bogotá y el Caribe colombiano. Su estrategia, según diversas fuentes, consistiría en movilizarse en eventos oficiales, gestionar contratos y mantener contacto directo con funcionarios y figuras clave del petrismo. Además, fuentes bajo reserva señalaron a El Colombiano que se jactaba de tener vínculos con el ELN y utilizaba esa relación como amenaza para presionar a quienes se oponían a sus intereses.

“Nos decía que él tenía contactos y aliados en todos lados, sobre todo en el monte y que por eso tuvo que irse de Cali”, señaló una de las fuentes al diario nacional. La otra persona dice que él, supuestamente, la amenazó diciendo que “se las pagaría, que él se encargaría de acabarnos y que incluso movería bodegas digitales con gente del Gobierno”

- crédito @jguerrero112/Instagram
Los testimonios indican que una cita con las hermanas Guerrero costaba un millón de pesos y que empresarios habrían entregado más de 600 millones de pesos por contratos - crédito @jguerrero112/Instagram

‘Swagger’, oriundo de Barranquilla, estuvo vinculado al diputado petrista Ferney Lozano, vicepresidente de Colombia Humana, participando en actividades de campaña y gestiones logísticas, como el alquiler de una avioneta para trasladar al entonces candidato Petro en 2021. El diputado, por su parte, declaró a la Fiscalía que su intervención se limitó a conseguir el contacto de la empresa de aviación, negando conocimiento de otros involucrados.

El entorno de ‘Swagger’ también lo ubicó gestionando proyectos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Colombia en Paz, donde se habría presentado en nombre de Juliana Guerrero y enviaba documentos, propuestas y hasta felicitaciones para captar la atención de funcionarios.

‘Swagger’ fue fotografiado en eventos junto a congresistas del Pacto Histórico como Johana Osorio y Oscar Benavides, además de aparecer en imágenes con el exministro Edwin Palma y el presidente brasileño Lula Da Silva. Aunque no tenía relación contractual formal con el Gobierno, fuentes del movimiento aseguran que solía infiltrarse en actos oficiales para realizar sus gestiones.

Consultados por El Colombiano, los congresistas Osorio y Benavides reconocieron haber coincidido en reuniones sociales y espacios políticos con ‘Swagger’, aunque negaron conocer o haber participado en sus supuestas gestiones ante ministerios u otras entidades estatales.

Una de las acciones que generó mayor alarma fue cuando ‘Swagger’, supuestamente, apareció en el Fondo Colombia en Paz con una bolsa de dinero en efectivo, según dos fuentes independientes. El episodio provocó el distanciamiento definitivo entre él y las hermanas Guerrero, quienes aseguran que cortaron toda relación tras el incidente.

El escándalo derivó en declaraciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien pidió a la justicia actuar con celeridad y no limitar la investigación a la falsedad documental, sino abarcar los recientes hallazgos en chats y testimonios sobre la contratación estatal.

David Trespalacios se habria ocupado de relacionarse con los supuestos empresarios que, luego, serían contactados con altas esferas de los ministerios de Vivienda y del Interior - crédito @GuadalupeLujR/X
David Trespalacios se habria ocupado de relacionarse con los supuestos empresarios que, luego, serían contactados con altas esferas de los ministerios de Vivienda y del Interior - crédito @GuadalupeLujR/X

Hasta ahora, las hermanas Guerrero han anunciado que denunciarán a los empresarios involucrados y que no darán más declaraciones. El presidente Petro, por su parte, se distanció de las hermanas Guerrero.

El presidente Gustavo Petro, quien previamente había defendido a Juliana ante acusaciones de falsificación de su título profesional, instó en esta ocasión a que tanto ella como su hermana denuncien a los empresarios y devuelvan cualquier dinero recibido, aclarando que actualmente no tienen vínculo laboral con la administración.

Juliana Guerrero respondió con un comunicado donde negó haberse reunido con empresarios para gestionar contratos y reiteró que colaborará con la justicia en los procesos pendientes, incluido el caso por el presunto uso de un título falso.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCorrupciónDavid TrespalaciosJuliana GuerreroColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda criticó la estrategia de Abelardo de la Espriella de gobernar desde las regiones: “Su proyecto para los territorios es guerra”

El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico reaccionó al anuncio del presidente electo, señalando que las medidas propuestas afectarían la autonomía indígena y el desarrollo rural en Colombia

Iván Cepeda criticó la estrategia de Abelardo de la Espriella de gobernar desde las regiones: “Su proyecto para los territorios es guerra”

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de julio

La divisa estadounidense experimentó una leve caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de julio

Gobernadora del Valle del Cauca reaccionó al anunció de Abelardo de la Espriella de trasladar la posesión presidencial a Cali: “Histórico”

Dilian Francisca Toro señaló que recibe el anuncio con entusiasmo y con la disposición de trabajar de manera conjunta por Colombia y para realizar el acto de posesión

Gobernadora del Valle del Cauca reaccionó al anunció de Abelardo de la Espriella de trasladar la posesión presidencial a Cali: “Histórico”

Cayó banda Artemisa en Bogotá por trata de personas: se rescataron a siete mujeres que fueron engañadas con falsas ofertas de empleo en fachada de spa

Las pesquisas establecieron que las mujeres debían pagar cuando se enfermaban o no podían atender clientes dentro de dos spa usados como fachada, donde también se aplicaban controles económicos y restricciones

Cayó banda Artemisa en Bogotá por trata de personas: se rescataron a siete mujeres que fueron engañadas con falsas ofertas de empleo en fachada de spa

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella: se definió la sede que el Gobierno tendrá en Antioquia, será en un edificio emblemático

El gobernador de Antioquia anunció que la sede se ubicará en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella: se definió la sede que el Gobierno tendrá en Antioquia, será en un edificio emblemático
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Deportes

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y la agenda de hoy, 27 de julio

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses