Quién es David ‘Swagger’, el fotógrafo petrista que sería el encargado de buscarle ‘clientes’ a Juliana Guerrero para impulsar contratos

David Trespalacios, alias David Swagger, figura en las denuncias como supuesto gestor de contratos multimillonarios a favor de las hermanas Guerrero - crédito @GuadalupeLujR/X

En medio de la polémica que envuelve a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por, supuestamente, integrar una red de corrupción que habría permitido acercar a empresarios con varios ministerios a cambio de considerables sumas de dinero sigue siendo blanco de críticas y, ahora, de investigaciones judiciales.

De hecho, las autoridades ya tienen en su poder una serie de pruebas que incluye los presuntos pagos en efectivo y las transferencias a cuentas de ahorro que habría llegado al corazón del Gobierno durante la administración de Gustavo Petro.

En medio de las investigaciones, el nombre de David Trespalacios, apodado David ‘Swagger’, aparece en el centro de las denuncias: fuentes consultadas por El Colombiano señalan que, presuntamente, gestionaba contratos multimillonarios en entidades estatales a favor de Juliana y Verónica Guerrero, a cambio de comisiones y favores.

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Las acusaciones apuntan a un supuesto esquema en el que los involucrados cobraban el 10% del valor de cada contrato adjudicado y solicitaban pagos por municipio de hasta 35 millones de pesos, especialmente en programas de mejoramiento de vivienda, según información revelada por la revista Semana.

David Trespalacios se habría logrado contactar con varios políticos y mantener vínculos cercanos con el Gobierno - crédito @GuadalupeLujR/X

Además, conseguir una cita con las hermanas Guerrero, según los testimonios recopilados, costaba un millón de pesos, y existían otros cobros asociados a supuestas gestiones. Los denunciantes afirman que hubo empresarios que habrían entregado más de 600 millones de pesos, esperando a cambio contratos en los ministerios de Interior y Vivienda, aunque también se mencionan presuntas gestiones en las carteras de Ambiente, Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

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De acuerdo con fuentes consultadas por El Colombiano, el presidente Petro habría tenido conocimiento desde inicios de 2025 sobre las operaciones de Swagger, pero habría optado por advertir a Juliana Guerrero en privado, señalando un vínculo peligroso de Trespalacios con círculos cercanos al contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en lugar de acudir directamente a las autoridades.

La revelación de la trama llegó acompañada de chats, testimonios y registros bancarios publicados por la revista Semana. Los empresarios afectados aseguraron que el negocio nunca se concretó, lo que motivó al presidente Petro a proclamar en redes sociales que “el jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”. El mandatario sugirió que las barreras internas del gobierno actuaron como freno, invitando a la Fiscalía a investigar y calificando a los empresarios como estafados.

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Perfil y actividades de David ‘Swagger’

El personaje conocido como David ‘Swagger’ fue identificado en círculos políticos y sociales de Bogotá y el Caribe colombiano. Su estrategia, según diversas fuentes, consistiría en movilizarse en eventos oficiales, gestionar contratos y mantener contacto directo con funcionarios y figuras clave del petrismo. Además, fuentes bajo reserva señalaron a El Colombiano que se jactaba de tener vínculos con el ELN y utilizaba esa relación como amenaza para presionar a quienes se oponían a sus intereses.

“Nos decía que él tenía contactos y aliados en todos lados, sobre todo en el monte y que por eso tuvo que irse de Cali”, señaló una de las fuentes al diario nacional. La otra persona dice que él, supuestamente, la amenazó diciendo que “se las pagaría, que él se encargaría de acabarnos y que incluso movería bodegas digitales con gente del Gobierno”

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Los testimonios indican que una cita con las hermanas Guerrero costaba un millón de pesos y que empresarios habrían entregado más de 600 millones de pesos por contratos - crédito @jguerrero112/Instagram

‘Swagger’, oriundo de Barranquilla, estuvo vinculado al diputado petrista Ferney Lozano, vicepresidente de Colombia Humana, participando en actividades de campaña y gestiones logísticas, como el alquiler de una avioneta para trasladar al entonces candidato Petro en 2021. El diputado, por su parte, declaró a la Fiscalía que su intervención se limitó a conseguir el contacto de la empresa de aviación, negando conocimiento de otros involucrados.

El entorno de ‘Swagger’ también lo ubicó gestionando proyectos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Colombia en Paz, donde se habría presentado en nombre de Juliana Guerrero y enviaba documentos, propuestas y hasta felicitaciones para captar la atención de funcionarios.

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‘Swagger’ fue fotografiado en eventos junto a congresistas del Pacto Histórico como Johana Osorio y Oscar Benavides, además de aparecer en imágenes con el exministro Edwin Palma y el presidente brasileño Lula Da Silva. Aunque no tenía relación contractual formal con el Gobierno, fuentes del movimiento aseguran que solía infiltrarse en actos oficiales para realizar sus gestiones.

Consultados por El Colombiano, los congresistas Osorio y Benavides reconocieron haber coincidido en reuniones sociales y espacios políticos con ‘Swagger’, aunque negaron conocer o haber participado en sus supuestas gestiones ante ministerios u otras entidades estatales.

Una de las acciones que generó mayor alarma fue cuando ‘Swagger’, supuestamente, apareció en el Fondo Colombia en Paz con una bolsa de dinero en efectivo, según dos fuentes independientes. El episodio provocó el distanciamiento definitivo entre él y las hermanas Guerrero, quienes aseguran que cortaron toda relación tras el incidente.

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El escándalo derivó en declaraciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien pidió a la justicia actuar con celeridad y no limitar la investigación a la falsedad documental, sino abarcar los recientes hallazgos en chats y testimonios sobre la contratación estatal.

David Trespalacios se habria ocupado de relacionarse con los supuestos empresarios que, luego, serían contactados con altas esferas de los ministerios de Vivienda y del Interior - crédito @GuadalupeLujR/X

Hasta ahora, las hermanas Guerrero han anunciado que denunciarán a los empresarios involucrados y que no darán más declaraciones. El presidente Petro, por su parte, se distanció de las hermanas Guerrero.

El presidente Gustavo Petro, quien previamente había defendido a Juliana ante acusaciones de falsificación de su título profesional, instó en esta ocasión a que tanto ella como su hermana denuncien a los empresarios y devuelvan cualquier dinero recibido, aclarando que actualmente no tienen vínculo laboral con la administración.

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Juliana Guerrero respondió con un comunicado donde negó haberse reunido con empresarios para gestionar contratos y reiteró que colaborará con la justicia en los procesos pendientes, incluido el caso por el presunto uso de un título falso.