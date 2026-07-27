Gobernadora del Valle del Cauca reaccionó al anunció de Abelardo de la Espriella de trasladar la posesión presidencial a Cali: “Histórico”

El pronunciamiento de Dilian Francisca Toro se dio a través de su cuenta oficial de X - crédito @Mineducacion/X

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reaccionó al anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre su decisión de elegir a Cali como la ciudad para asumir la Presidencia del país el 7 de agosto de 2026.

La mandataria señaló que Valle del Cauca recibe el anuncio con entusiasmo y con la disposición de trabajar de manera conjunta para llevar a cabo el acto de posesión y por Colombia.

“Nuestro Valle del Cauca lo recibe con entusiasmo y con toda la disposición de trabajar unidos por la transformación de Colombia. Que Cali sea el punto de partida de la construcción de esa Patria Milagro en la que tantos colombianos depositaron su confianza es, sin duda, un gesto histórico y simbólico muy importante con nuestra ciudad y nuestro departamento (sic)”, afirmó.

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