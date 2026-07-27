Petro aseguró que Donald Trump “traicionó” la alianza Colombia - EE. UU. contra el narcotráfico

El presidente saliente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que lanzó cuestionamientos sobre la relación bilateral entre ambos países y aseguró que el mandatario norteamericano “traicionó” la alianza entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado abordó temas relacionados con la lucha contra las organizaciones criminales, la soberanía nacional, las recientes elecciones presidenciales y el respaldo que, según él, recibió el presidente electo desde sectores políticos estadounidenses.
Petro acusó a Trump de romper la alianza contra el narcotráfico
En el mensaje, el mandatario sostuvo que Colombia ha enfrentado durante décadas el narcoterrorismo con un alto costo humano y aseguró que esa lucha se desarrolló con base en la verdad y no mediante la violencia.
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“Nosotros enfrentamos el narcoterrorismo genocida porque decidió destriparnos (...) los derrotamos con las palabras y la verdad y no con trampas y engaños, no los derrotamos con las armas sino con la verdad y sin venganzas”, escribió.
Uno de los apartados más contundentes del pronunciamiento fue cuando afirmó que Donald Trump traicionó la cooperación histórica entre ambos países en la lucha contra las mafias.
“Un insulto para la alianza contra la mafia, que creo que sosteníamos, el que usted, presidente de EE. UU., haya indultado a Juan Orlando Hernández (...). ¿No se dieron cuenta que contradicen su propio principio y discurso y nos traicionan?”, expresó Petro.
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El mandatario agregó que esas decisiones, a su juicio, representan una ruptura de los compromisos asumidos entre ambos gobiernos en materia de combate al narcotráfico.
Cuestionó decisiones del Gobierno estadounidense
En su publicación, Petro también hizo referencia al caso del hijo del capitán Coral, un oficial de la Policía que participó en la búsqueda de Pablo Escobar y que, según recordó, fue asesinado tras ubicar al entonces jefe del cartel de Medellín.
El presidente criticó que el joven hubiera sido detenido en Estados Unidos cuando buscaba asilo, y cuestionó al secretario de Estado, Marco Rubio, por esa decisión.
Además, aseguró que mientras se tomaban esas medidas, Washington respaldaba sectores políticos que, según él, han tenido vínculos con estructuras del narcotráfico.
Defendió la soberanía de Colombia
Otro de los ejes centrales del mensaje fue la defensa de la autonomía del país frente a lo que calificó como una injerencia extranjera.
Petro afirmó que propuso un “Pacto contra las mafias y por la libertad y la vida”, y sostuvo que las actuaciones del Gobierno estadounidense “dañan nuestra soberanía y nos devuelven a ser colonia”.
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En esa misma línea, aseguró que Colombia no puede aceptar interferencias externas en sus procesos políticos y reiteró que la Constitución prohíbe apoyos extranjeros en campañas presidenciales.
Se refirió a las elecciones y coincidió con Elon Musk
En otro apartado de su pronunciamiento, el presidente abordó el debate sobre los sistemas de votación y afirmó que comparte la posición del empresario Elon Musk respecto al uso de tecnología en los procesos electorales.
“Coincido con Elon Musk en que las elecciones ya no se pueden hacer con máquinas, porque las máquinas son informática y la informática avanzada manipula las conciencias humanas”, manifestó.
La afirmación se produjo en medio de sus cuestionamientos sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales y las supuestas influencias externas en el proceso político colombiano.
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Petro volvió a cuestionar el respaldo a su sucesor
El mandatario también aseguró que Donald Trump permitió una alianza entre “genocidas y narcotraficantes” para frenar, según sus palabras, el proyecto político que impulsó durante su gobierno.
“Usted, presidente Donald Trump, permitió una alianza de genocidas y narcotraficantes para acabar con el camino correcto de Colombia hacia la justicia social que es la base de su paz”, escribió.
Asimismo, afirmó que esa estrategia “no destruirá” el proyecto político que representa porque, según dijo, sus contradictores ya fueron derrotados “exponiendo la verdad ante los tribunales de justicia”.
Publicó un video y pidió que fuera visto por Trump
Como parte de su mensaje, Petro compartió un video en el que, según explicó, se evidenciarían las razones de sus denuncias sobre la intervención extranjera en la política colombiana.
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El mandatario afirmó que el material mostraría al dirigente político que, según él, recibió respaldo de Trump durante la campaña presidencial y lanzó nuevas críticas contra el presidente electo.
En el cierre de la publicación, hizo un llamado para que el mandatario estadounidense conociera ese contenido.
“Ojalá, que alguien, por favor a la humanidad, muestre este video al presidente Donald Trump”, concluyó el presidente saliente.
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