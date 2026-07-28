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Eficiencia, transparencia y un nuevo mapa de poder: los institutos financieros públicos toman la delantera a nivel nacional

Los institutos regionales de fomento sobresalieron en las evaluaciones oficiales del primer trimestre, ocupando los primeros lugares en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías y en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE) obtuvo un puntaje perfecto en el IGPR 2026, consolidando su posición como referente nacional en gestión de proyectos de regalías.
El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE) obtuvo un puntaje perfecto en el IGPR 2026, consolidando su posición como referente nacional en gestión de proyectos de regalías.
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La gestión de los Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Regional (INFIS) recibió calificaciones de excelencia por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el primer trimestre de 2026 en Colombia. El resultado surge del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), que evalúa la eficiencia y transparencia en la administración de recursos del Sistema General de Regalías.

El IGPR analiza dimensiones como aprobación, contratación, ejecución física y financiera, así como el cierre de proyectos. Según los datos difundidos, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE) logró el puntaje máximo de 100 sobre 100, lo que indica cumplimiento total en cronogramas, giros y procesos contractuales. El Instituto Financiero de Casanare (IFC) registró una puntuación de 98 sobre 100, situándose inmediatamente después de INFIVALLE en el ranking nacional.

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El Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE) obtuvo un puntaje perfecto en el IGPR 2026, consolidando su posición como referente nacional en gestión de proyectos de regalías

En la comparación por tipo de ejecutor, INFIVALLE comparte el primer lugar entre las entidades del orden departamental, mientras que IFC supera a otros operadores descentralizados. Estos resultados posicionan a la banca pública regional como una de las estructuras más eficientes del país.

La evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 2025, desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el DNP, complementa estos indicadores. El análisis sectorial identificó un núcleo de instituciones con los puntajes más altos: INFIVALLE (90), INFIHUILA (89), INFICALDAS (88), IDEA (88) e INFIMANIZALES (88). Otros institutos como IFINORTE (83), INFIIBAGUE (82), IDEBOY (78) y IFC (76) también figuran entre los mejor calificados. El listado continúa con IDEAR (65), INFIDER (63), IDESAN (63), INFITULUA (56) e IDECESAR (31).

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Según los datos presentados, estos puntajes reflejan estándares operativos equivalentes a los de agencias nacionales, lo que fortalece la seguridad jurídica y el manejo de capitales públicos y privados tanto nacionales como internacionales.

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La banca pública regional, representada por los institutos financieros de fomento, recibió máximas calificaciones en eficiencia y transparencia durante las evaluaciones nacionales del primer trimestre de 2026.

Desde el punto de vista macroeconómico y social, la gestión de los INFIS se traduce en beneficios concretos para los municipios. La delegación de proyectos de regalías en estos institutos reduce el riesgo de pérdida de recursos y evita sanciones o congelamientos de giros presupuestales. La puntualidad en el cumplimiento de rutas críticas permite la entrega de infraestructuras sociales como acueductos, hospitales y centros tecnológicos. Además, la optimización de los costos operativos posibilita la transferencia de ahorros a los entes territoriales, lo que se refleja en tasas de interés subsidiadas y mayor disponibilidad de fondos para inversión social.

En el ámbito de los reconocimientos, INFIVALLE fue distinguido con el Premio ALIDE 2023 en Honduras por un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos en Policarpa, Nariño, que benefició a 650 familias campesinas con recursos del OCAD Paz. También recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia por parte de la Presidencia de la República de Colombia, en reconocimiento a la gobernanza y la gestión administrativa.

La información difundida por la Asociación Nacional de Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo Territorial (ASOINFIS) indica que estos resultados consolidan el papel de los institutos financieros regionales en la descentralización y el desarrollo sostenible en las regiones colombianas.

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