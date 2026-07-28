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Cartago ya tiene fecha para elegir nuevo alcalde: elecciones atípicas serán el 20 de septiembre de 2026

La Registraduría definió el calendario electoral tras la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta. Los partidos podrán inscribir candidatos hasta el 10 de agosto y los comités de firmas hasta el 7 de agosto

Cartago tendrá una nueva jornada electoral para elegir alcalde luego de la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta. - crédito @Registraduria
Cartago tendrá una nueva jornada electoral para elegir alcalde luego de la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta. - crédito @Registraduria
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La Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, tendrá una nueva elección de alcalde luego de que la Gobernación del departamento convocara oficialmente a los comicios atípicos que permitirán definir quién ocupará el cargo hasta completar el periodo constitucional.

La fecha quedó establecida para el domingo 20 de septiembre de 2026, de acuerdo con la Resolución 7825 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, documento en el que se fijó el calendario electoral con las diferentes etapas del proceso.

La convocatoria se dio después de que quedara en firme la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del exalcalde Juan David Piedrahíta, al determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral de 2023.

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Consejo de Estado dejó sin efecto la elección de Juan David Piedrahíta

La salida de Piedrahíta de la Alcaldía de Cartago se produjo luego de que el Consejo de Estado confirmara en segunda instancia la sentencia emitida en marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El alto tribunal estableció que el entonces mandatario incurrió en una causal de nulidad electoral relacionada con doble militancia política, debido al apoyo que habría entregado durante la campaña a colectividades diferentes a las que respaldaron su candidatura.

La decisión judicial quedó ejecutoriada el 30 de junio de 2026, generando una vacancia definitiva en el cargo y activando el procedimiento legal para convocar nuevas elecciones.

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Piedrahíta, tras conocer la determinación judicial, aseguró que su salida no estuvo relacionada con hechos de corrupción ni con investigaciones por manejo irregular de recursos públicos.

“Este proceso de nulidad que hoy me separa del cargo no tiene nada que ver con corrupción ni apropiación de recursos públicos de manera indebida, aquí no hay un solo señalamiento por meterle la mano en el bolsillo a ninguno de los cartagüeños”, afirmó el exmandatario según el Tiempo.

El exalcalde señaló que la controversia estuvo relacionada exclusivamente con una discusión electoral sobre la interpretación de las normas de doble militancia y defendió que deja la administración municipal con la tranquilidad de haber actuado bajo principios de transparencia.

El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta como alcalde de Cartago - crédito @Juan_David_PL/X
El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta como alcalde de Cartago - crédito @Juan_David_PL/X

Gobernación del Valle convocó las elecciones atípicas

Luego de consultar los procedimientos correspondientes ante las autoridades electorales, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expidió el decreto mediante el cual convocó oficialmente a las nuevas elecciones.

La decisión se tomó dentro del término constitucional establecido para resolver este tipo de vacancias y garantizar la continuidad institucional del municipio.

Según el medio, Diana Lorena Vanegas, directora del Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, explicó que el proceso se adelantó bajo los parámetros constitucionales y legales establecidos para garantizar la participación ciudadana y la normalidad democrática.

Con la convocatoria oficial, la Registraduría procedió a establecer las fechas clave para la inscripción de candidatos, organización electoral y jornada de votación.

La Gobernación del Valle convocó oficialmente las elecciones atípicas y acompañará el desarrollo del proceso electoral. - crédito Gobernación del Valle del Cauca
La Gobernación del Valle convocó oficialmente las elecciones atípicas y acompañará el desarrollo del proceso electoral. - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Calendario electoral para elegir alcalde de Cartago

Según la Resolución 7825 del 23 de julio de 2026, el proceso electoral tendrá varias etapas antes de la jornada definitiva del 20 de septiembre de 2026.

El cronograma conocido por Caracol Radio establece que:

  • Del 24 de julio al 10 de agosto: estará abierta la inscripción de candidatos avalados por partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco.
  • 7 de agosto: vence el plazo para registrar comités inscriptores de candidaturas respaldadas por firmas.
  • 5 de septiembre: se realizará el sorteo y designación de jurados de votación.
  • 20 de septiembre: se desarrollará la jornada electoral para elegir al nuevo alcalde de Cartago.

La Registraduría indicó que estas fechas hacen parte de las etapas preclusivas necesarias para garantizar la organización del proceso electoral.

Mónica Yohana Guapacha fue designada como alcaldesa encargada de Cartago mientras se elige al nuevo mandatario. - crédito Gobernación del Valle
Mónica Yohana Guapacha fue designada como alcaldesa encargada de Cartago mientras se elige al nuevo mandatario. - crédito Gobernación del Valle

Mónica Yohana Guapacha quedó como alcaldesa encargada

Mientras se desarrolla la elección, la Gobernación del Valle del Cauca designó a Mónica Yohana Guapacha, secretaria de Hacienda y Gestión Financiera de Cartago, como alcaldesa encargada del municipio.

La designación busca garantizar la continuidad administrativa, especialmente en áreas relacionadas con las finanzas públicas, ejecución de proyectos y funcionamiento de la administración local.

Desde la Gobernación señalaron que acompañarán el proceso electoral con el objetivo de brindar garantías de seguridad, transparencia y participación para los ciudadanos de Cartago.

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