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Hallan depósito con explosivos del ELN en Norte de Santander y frustran posibles atentados

Ejército y Policía ubicaron el material en zona rural de Santiago. Los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado

Explosivos incautados del ELN - crédito @COL_EJERCITO/X
Explosivos incautados del ELN - crédito @COL_EJERCITO/X
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Un depósito ilegal de explosivos que pertenecería al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN fue desmantelado en zona rural del municipio de Santiago, Norte de Santander, durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el hallazgo se produjo en la vereda Cacahualá, donde unidades militares y policiales ubicaron material explosivo que, según las autoridades, estaba listo para ser utilizado en posibles acciones contra la población civil o la Fuerza Pública.

Durante la operación fueron encontrados dos cilindros de 10 y 20 kilogramos acondicionados con explosivo tipo ANFO, además de dos bultos con aproximadamente 100 kilogramos del mismo material. También fueron hallados tres artefactos explosivos de cinco kilogramos cada uno.

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Integrantes del ELN . REUTERS/Jair Coll
Integrantes del ELN . REUTERS/Jair Coll

Las autoridades indicaron que cada dispositivo tenía un sistema de iniciación eléctrico, elemento que aumenta la preocupación sobre el uso que se le podría dar al material. Por esa razón, el Ejército informó que los explosivos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado.

Material del ELN será incorporado a la investigación

Además de los explosivos, los uniformados encontraron una bandera, un brazalete y una pañoleta con distintivos del ELN. Estos elementos serán incorporados a la investigación para avanzar en la identificación de los responsables y establecer el alcance de la estructura que tendría relación con el depósito.

La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante labores de inteligencia adelantadas por soldados del Gaula Militar Norte de Santander, en coordinación con unidades de la Sijín Antinarcóticos.

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Según el reporte oficial, la ubicación del escondite permitió neutralizar una capacidad logística que podía ser usada para preparar ataques en el departamento. Las autoridades señalaron que el material representaba un riesgo para comunidades cercanas y para los uniformados que operan en esa zona.

El Ejército destacó que la destrucción controlada evitó que los explosivos fueran empleados en acciones violentas. La intervención se hizo bajo protocolos de seguridad y con apoyo de personal capacitado para el manejo de este tipo de elementos.

Las autoridades incautaron 15 fusiles, cinco armas cortas, más de 2.000 cartuchos, explosivos y drones equipados con granadas durante el operativo en Catatumbo - crédito X
IMAGEN DE REFERENCIA: Explosivos del ELN - crédito X

Autoridades refuerzan operaciones en corredores estratégicos

Norte de Santander sigue siendo una de las regiones con mayor presencia del ELN y de otros grupos armados ilegales. Las autoridades han identificado corredores estratégicos que son utilizados para actividades delictivas y para el movimiento de material, integrantes y recursos de estas organizaciones.

En ese contexto, las operaciones militares buscan reducir la capacidad de acción de los grupos armados y prevenir atentados que puedan afectar a civiles, unidades de la Fuerza Pública o infraestructura en el departamento.

La Trigésima Brigada del Ejército reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 107 Antiterrorismo. La información ciudadana, según las autoridades, es clave para detectar movimientos extraños, depósitos ilegales o presencia de estructuras armadas en zonas rurales.

El hallazgo en Santiago se suma a las acciones de control que la Fuerza Pública adelanta en Norte de Santander para ubicar material explosivo y afectar las redes logísticas de los grupos ilegales. Aunque las autoridades no reportaron capturas en esta operación, sí indicaron que los elementos encontrados quedarán como parte del proceso investigativo.

Por ahora, el Ejército y la Policía mantienen las verificaciones en la zona para establecer si existen más depósitos o rutas asociadas al frente señalado. La prioridad, según el reporte, es evitar que este tipo de material llegue a ser usado en ataques y reducir el riesgo para las comunidades del departamento.

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