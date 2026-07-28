De la Espriella promete respaldo al sector textil y asegura que “ha estado abandonado durante los últimos cuatro años”

Abelardo de la Espriella asistió a la inauguración de Colombiamoda 2026 en Medellín, donde expresó su respaldo al sector textil y de la moda. - crédito captura de video @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente electo Abelardo de la Espriella asistió durante la noche del lunes 27 de julio a la inauguración de Colombiamoda 2026, en Medellín. Antes del inicio del evento, el mandatario informó a través de sus redes sociales que había viajado a la capital antioqueña para participar en la apertura de la feria y aprovechó la ocasión para fijar su postura sobre el papel de la industria de la moda en el país.

En la publicación, afirmó que Colombiamoda representa una vitrina para el talento, la creatividad, el diseño y la industria textil colombiana. Además, aseguró que durante su Gobierno impulsará las industrias creativas al considerarlas un motor para la generación de empleo y el crecimiento económico.

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“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las industrias creativas como motor de desarrollo, empleo y crecimiento para Colombia. ¡Firme por las industrias creativas y Firme por la Patria!”, escribió en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella destacó a Colombiamoda como una plataforma para impulsar el talento, la creatividad y la industria de la moda colombiana. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo promete respaldo al sector textil

De la Espriella además publicó un video en sus redes sociales en el que expresó nuevamente su respaldo al sector textil, al que calificó como una actividad que realiza un aporte importante a la economía colombiana.

Durante su mensaje, el presidente electo sostuvo que esta industria “ha estado abandonada durante los últimos cuatro años” y aseguró que contará con el acompañamiento del Gobierno una vez inicie su mandato.

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“Acabamos de aterrizar aquí en Medellín para asistir a la inauguración de Colombiamoda para apoyar a un sector que le aporta mucho a la economía colombiana y que los últimos cuatro años ha estado abandonado. En la era del Tigre tendrá respaldo y acompañamiento del Gobierno y del Estado colombiano. Hoy más que nunca estamos firme por la patria”, manifestó.

Posteriormente, tras finalizar la pasarela inaugural, De la Espriella volvió a referirse al tema y ratificó el respaldo de su Gobierno al sector textil y de la moda, antes de abandonar el recinto donde se realizó el evento.

El presidente electo aseguró que la industria de la moda contará con acompañamiento de su Gobierno y destacó el aporte del sector a la economía colombiana. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La pasarela inaugural abrió oficialmente Colombiamoda 2026

La programación central de Colombiamoda comenzó con la pasarela inaugural de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez, fundadora de la marca MAZ, quien presentó su colección Oh My Heart.

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El desfile, con una duración cercana a los 15 minutos, según Blu Radio, reunió a autoridades, empresarios, representantes del sector y figuras del entretenimiento.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente electo Abelardo de la Espriella, quienes al finalizar el evento sostuvieron una reunión privada durante algunos minutos.

La presencia del mandatario electo se produjo a pocos días de su posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto, cuando asumirá el cargo para el periodo 2026-2030.

Una feria con expectativa de miles de visitantes y compradores

De acuerdo con la información entregada por los organizadores, Colombiamoda 2026 espera reunir más de 70.000 asistentes, alrededor de 17.000 compradores especializados, de los cuales 4.000 son internacionales, además de 600 marcas expositoras y más de 30 pasarelas distribuidas en distintos escenarios de Medellín.

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La administración distrital y Inexmoda proyectan que la feria genere una derrama económica cercana a 20 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 80.000 millones de pesos, principalmente para los sectores hotelero, gastronómico, comercial, de transporte y turismo.

Por su parte, La República afirma que el presidente de Inexmoda, Sebastián Díez, indicó que el evento podría recibir cerca de 80.000 asistentes durante esta edición y generar un impacto económico cercano a 25 millones de dólares.

El directivo también destacó la importancia del sistema moda para la economía nacional al señalar que este sector aporta alrededor de 37 billones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB) y reúne cerca de 85.000 empresas activas.

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La edición 2026 de Colombiamoda reúne a empresarios, diseñadores, compradores especializados y marcas nacionales e internacionales en Medellín. - crédito Inexmoda

Manuela Álvarez inauguró la feria con “Oh My Heart”

La encargada de abrir oficialmente Colombiamoda 2026 fue Manuela Álvarez, diseñadora y fundadora de MAZ, con la colección Oh My Heart.

La propuesta, presentada en el Coliseo Yesid Santos, integró moda, música y trabajo artesanal. La puesta en escena estuvo dividida en cuatro momentos cromáticos: negro, rojo, azul Klein y blanco, y contó con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de Medellín.

La colección también incorporó cerca de diez técnicas artesanales desarrolladas junto con comunidades de distintas regiones del país, una característica que ha identificado el trabajo de la diseñadora colombiana.

La presentación coincidió con un momento de reconocimiento internacional para MAZ, luego de que la firma fuera seleccionada entre los 20 semifinalistas del LVMH Prize for Young Fashion Designers 2026, convocatoria que reunió más de 2.400 postulaciones de diferentes países.

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Colombiamoda se extenderá hasta finales de julio

La edición 2026 de Colombiamoda se desarrolla entre el 25 y el 30 de julio con una programación que incluye pasarelas, ruedas de negocios, espacios comerciales, diseño de autor y actividades en diferentes escenarios de Medellín.

La feria es organizada por Inexmoda y reúne a empresas, compradores, diseñadores y representantes de toda la cadena del sistema moda, con el objetivo de impulsar oportunidades comerciales y fortalecer una de las industrias con mayor participación en la economía colombiana.