Iván Cepeda criticó la estrategia de Abelardo de la Espriella de gobernar desde las regiones: “Su proyecto para los territorios es guerra”

Iván Cepeda criticó el enfoque territorial de Abelardo de La Espriella y alertó sobre militarización rural - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

El senador electo del Pacto Histórico y excandidato presidencial Iván Cepeda reaccionó a la propuesta del mandatario electo Abelardo de la Espriella de liderar el país “desde las regiones”.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Cepeda cuestionó la autenticidad del enfoque regional anunciado por el nuevo mandatario y planteó dudas sobre el impacto real que tendría en las comunidades rurales.

“El señor De la Espriella anuncia que gobernará ‘desde las regiones’. Pero, en realidad, ¿en qué consiste su visión de los territorios y las comunidades rurales?”, escribió Cepeda.

El senador sostuvo que el proyecto presentado por el presidente electo implicaría, en su opinión, la eliminación de las Entidades Territoriales Indígenas, una contrarreforma agraria y la intensificación del control militar en zonas rurales.

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Iván Cepeda cuestionó la propuesta regional de De La Espriella y advirtió riesgos para el campo - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también advirtió que la agenda de De la Espriella contempla medidas como la militarización de áreas rurales, la creación de bases militares estadounidenses, el regreso a las fumigaciones aéreas y la expansión de la técnica de fracking en el país.

Para el senador, estas acciones podrían traducirse en mayores dificultades para el campesinado y afectarían el equilibrio ambiental y social de los territorios.

En su trino, Cepeda calificó la propuesta del presidente electo como un proyecto enfocado en “guerra, extractivismo, pobreza para el campesinado”. Además, señaló que la iniciativa beneficiaría a estructuras políticas tradicionales en las regiones.

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“Ah, pero eso sí: fortalecimiento de los clanes políticos como los Char y los Gnecco”, agregó Cepeda, poniendo en el centro del debate la influencia de grupos de poder regional.

La reacción de Cepeda se sumó a las voces críticas que han surgido tras el anuncio presidencial, en un contexto donde la descentralización y el papel de las regiones en la política nacional ocuparán un lugar relevante en la agenda pública.

Iván Cepeda rechazó plan de Abelardo de la Espriella para las regiones y denunció amenazas a comunidades indígenas - crédito Lina Gasca/Colprensa

En estas regiones el gobierno De la Espriella tendrá sedes alternas

Desde la ciudad de Medellín, Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció la descentralización de la Presidencia mediante la creación de sedes alternas que operarán en las tres principales regiones del país: Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia.

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En una rueda de prensa, De la Espriella explicó que la iniciativa busca acercar el gobierno nacional a la ciudadanía, con presencia activa en Barranquilla, Cali y Medellín.

Durante su intervención, el mandatario electo detalló que la sede antioqueña funcionará en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, inmueble facilitado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien acompañó a De la Espriella en la presentación.

El presidente electo expresó satisfacción con el ofrecimiento del mandatario departamental y subrayó el simbolismo de instalar allí una oficina presidencial.

Otro de los anuncios destacados fue la ubicación en Medellín de la sede principal del Escudo de las Américas, un convenio de cooperación con los Estados Unidos enfocado en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. De la Espriella argumentó que la elección responde a la centralidad de la ciudad en los fenómenos de criminalidad organizada.

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Abelardo de la Espriella fortalecerá la descentralización con nuevas sedes y alianzas estratégicas en Antioquia, Valle y Atlántico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según indicó, desde el área metropolitana de Medellín se originan numerosas operaciones ilícitas, por lo que la estrategia del nuevo gobierno será enfrentar estas problemáticas en su núcleo. Aclaró que la única alternativa para los grupos criminales será someterse voluntariamente a la justicia o afrontar la acción contundente de las autoridades.

El presidente electo también confirmó que la sede principal de ProColombia se trasladará a Medellín, destacando el dinamismo empresarial y la vocación innovadora de la región. De la Espriella puntualizó que el nuevo director de la entidad será Jaime Uribe, oriundo de la capital antioqueña, y que la decisión apunta a fortalecer la promoción de exportaciones, inversión extranjera y turismo.

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Los anuncios se dieron tras una jornada de empalme con autoridades de Antioquia.

En sus redes sociales, De la Espriella recalcó que la construcción de su hoja de ruta se realiza en coordinación con las regiones, bajo la consigna de un modelo de gobierno participativo y descentralizado. El mandatario asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto de 2026.