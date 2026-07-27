Colombia

Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de corrupción

El ente acusador ordenó a la policía judicial iniciar con la recolección y verificación de pruebas que involucra a Juliana y Verónica Guerrero

Guardar
Google icon
Fiscalía radicó escrito de acusación contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica - crédito @jguerrero112/Instagram/Reuters
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía asumirá la investigación contra las hermanas Guerrero - crédito @jguerrero112/Instagram/Reuters

La Fiscalía General de la Nación anunció el lunes 27 de julio de 2026 la apertura de una investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, tras ser vinculadas con supuestas reuniones y acuerdos de sobornos que habrían realizado con empresarios interesados en obtener contratos con el Gobierno nacional.

Según el ente acusador, se ordenó a la policía judicial iniciar con la recolección y verificación de pruebas que involucra a las hermanas Guerrero.

La Fiscalía señaló que el caso pasará a la Dirección Especializada contra la Corrupción, quienes serán los encargados de esclarecer el caso y determinar si se presentó una red de contratación ilegal al interior del Gobierno nacional.

PUBLICIDAD

La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas - crédito Colprensa
La Fiscalía señaló que el caso de las hermanas Guerrero pasará a la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las indagaciones de la Fiscalía se dan luego de las revelaciones de la Revista Semana, que incluye declaraciones, registros de chat, audios, boletos de avión y comprobantes de transferencias que dejarían ver un presunto esquema de cobros a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese contexto, se señala la presunta participación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.

La investigación sostiene que las actividades se desarrollaron entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Entre las pruebas figura la existencia de una tabla de tarifas: se habría solicitado un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de doscientos millones y el pago de un diez por ciento del valor total de los proyectos asignados.

PUBLICIDAD

Los mensajes sugieren que Juliana Guerrero era el nexo con funcionarios del Gobierno, mientras que Verónica, junto con David Trespalacios —un joven allegado a la familia—, mantenía supuestos contactos directos con los empresarios y presuntamente canalizaba los fondos.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
La investigación sostiene que las actividades se desarrollaron entre mediados de 2024 y marzo de 2025 - crédito @jguerrero112/Instagram

Tres personas vinculadas a la trama accedieron a relatar detalles a la revista. Dos empresarios narraron que recibieron ofertas para participar en proyectos de cámaras de seguridad, obras de acueducto en Cesar y programas de vivienda, además de la posibilidad de encontrarse con autoridades locales y funcionarios.

Uno de los empresarios, quien solicitó anonimato, declaró: “se acordó que les daríamos $35 millones por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”.

En relación al acueducto de Cesar, los documentos muestran a Verónica Guerrero coordinando con Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Los registros incluyen boletos aéreos adquiridos para que Verónica viajara a Aguachica y regresara a Bogotá en diciembre de 2024.

Más adelante, Verónica escribió por WhatsApp: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Luego de este mensaje, se concretó el pago inicial, según la investigación de Semana.

Pronunciamiento de Juliana Guerrero

La firma Alzate Hernández, que representa a Juliana Guerrero, difundió un comunicado en el que rechaza las acusaciones que la relacionan con presuntas actividades ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos estatales. Según el documento, Guerrero no habría participado en reuniones, pagos o gestiones fuera de la ley ante ministerios o entidades oficiales.

La postura de la defensa surge luego de la publicación realizada por la revista Semana, que presentó grabaciones, conversaciones y documentos donde se señala a Guerrero y a su hermana Verónica de haber solicitado dinero a contratistas a cambio de facilitar procesos de licitación. Frente a estos señalamientos, el equipo legal insiste en que no existen pruebas que confirmen tales conductas.

La firma Alzate Hernández, apoderada de Juliana Guerrero, rechazó las denuncias que la vinculan con un presunto esquema de tráfico de influencias para gestionar contratos públicos - crédito @soy_juliana_g/Instagram
La firma Alzate Hernández, apoderada de Juliana Guerrero, rechazó las denuncias que la vinculan con un presunto esquema de tráfico de influencias para gestionar contratos públicos - crédito @soy_juliana_g/Instagram

Guerrero, a través de sus abogados, expresó que tomó la decisión de responder públicamente a raíz de los cuestionamientos generados por la investigación en curso: “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

Finalmente, agregó que la decisión de hablar públicamente se debe a la interpretación errónea de su silencio respecto a las acusaciones: “Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.

Temas Relacionados

FiscalíaJuliana GuerreroHermanas GuerreroCorrupción Juliana GuerreroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayó banda Artemis en Bogotá por trata de personas: se rescataron a siete mujeres que fueron engañadas con falsas ofertas de empleo en fachada de spa

Las pesquisas establecieron que las mujeres debían pagar cuando se enfermaban o no podían atender clientes dentro de dos spa usados como fachada, donde también se aplicaban controles económicos y restricciones

Cayó banda Artemis en Bogotá por trata de personas: se rescataron a siete mujeres que fueron engañadas con falsas ofertas de empleo en fachada de spa

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella: se definió la sede que el Gobierno tendrá en Antioquia, será en un edificio emblemático

El gobernador de Antioquia anunció que la sede se ubicará en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella: se definió la sede que el Gobierno tendrá en Antioquia, será en un edificio emblemático

Andrés Julián Rendón logró que la Presidencia funcione desde un emblemático edificio en Medellín: “Es un aire muy distinto”

El gobernador de Antioquia anunció la apertura de una sede oficial de la Presidencia en Medellín, apostando por una gestión más cercana al territorio y fortaleciendo la comunicación con el gobierno central

Andrés Julián Rendón logró que la Presidencia funcione desde un emblemático edificio en Medellín: “Es un aire muy distinto”

Alcalde Eder celebró la decisión de Abelardo de la Espriella para que su posesión presidencial sea en Cali: “Gracias por este gesto”

El mandatario distrital interpretó la transmisión de mando como una señal de atención al Pacífico y al suroccidente colombiano, mientras alista coordinación institucional con la nueva Presidencia

Alcalde Eder celebró la decisión de Abelardo de la Espriella para que su posesión presidencial sea en Cali: “Gracias por este gesto”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

El bicampeón de Colombia, el Junior FC, cayó de visitante ante Deportes Tolima en el inicio de la defensa de su título

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

Emiro Navarro acabó con los rumores sobre su supuesta mala relación con Pautips en ‘MasterChef Celebrity’

María José Martínez cuestionó el regreso de Soho y dio un consejo a las mujeres: “Si quieren hacerlo por lo menos háganse pagar”

Se cumplieron 4 años de la muerte de Darío Gómez y así lo recordaron sus colegas de la música popular

Así fue el accidente que sufrió Andrea Valdiri en pleno cumpleaños: Ana del Castillo le llevó serenata y terminó golpeándola

Cumpleaños de Yeison Jiménez: así fue el emotivo homenaje de la Banda del Aventurero y el mensaje con el que lo recordó su hija mayor

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras la fecha 1: Millonarios y Santa Fe defraudan en el inicio del campeonato

De La Espriella recibió a Luis Díaz en su casa y anunció que el deporte será prioridad: “Dejará de ser un tema secundario”

Orgullo colombiano: así fue la presentación de María Paulina Pérez, con la que ganó la medalla de oro en patinaje artístico

6 enseñanzas que le quedaron a un futbolista colombiano tras quedarse sin equipo durante seis meses

Video| Las estadísticas del director técnico Fabián Bustos, que generaron silbidos de los hinchas de Millonarios