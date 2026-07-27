El alcalde Alejandro Eder reaccionó a propuesta de Abelardo de la Espriella de posesionarse como presidente en Cali: “Hemos esperado durante años”

Alejandro Eder celebra que posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali - crédito @alejoeder/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que la sede para su posesión presidencial, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026, no será en el departamento del Cauca, sino en la ciudad de Cali.

Durante su alocución emitida en la noche del 26 de julio, el mandatario electo señaló que las condiciones climáticas derivadas por la actividad del volcán Puracé han impedido que se desarrolle el acto de transmisión de mando en Popayán, por lo que se decidió por la capital del departamento del Valle del Cauca.

Tras conocerse su decisión, varios dirigentes del departamento colombiano reaccionaron al respecto. Entre ellos, se destaca el alcalde de Cali, Alejandro Eder, que, en una publicación hecha en X, afirmó que este acto expresa un reconocimiento al suroccidente colombiano.

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La Alcaldía de Cali ofreció trabajar con el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto en seguridad, infraestructura y bienestar para la población - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Colprensa

“Presidente, bienvenido a Cali. Gracias por este gesto que tiene con nuestra ciudad y por cierto, con el Valle del Cauca y con toda nuestra región, con el suroccidente y el Pacífico. Son muchos años que llevamos esperando a que el Gobierno central en verdad voltee a mirarnos y atienda las necesidades que tenemos”, indicó el mandatario distrital.

Del mismo modo, la Administración distrital manifestó su disposición para acompañar la posesión y para coordinar acciones con la nueva Presidencia desde el mismo día de la ceremonia.

“Estamos listos a trabajar por la seguridad, por el desarrollo de infraestructura y sobre todo, por el bienestar de nuestra gente. Aquí lo esperamos, presidente, no solo para la posesión, sino a partir del 7 de agosto y del mismo Consejo de Seguridad que se realizará en la base Marco Fidel Suárez”, comentó.

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Alejandro Eder respaldó la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali el 7 de agosto y afirmó que la decisión reconoce al suroccidente colombiano - crédito @alejoeder/X

Lugar de posesión

Posteriormente, el alcalde Alejandro Eder sostuvo que, aunque no se ha confirmado el lugar exacto para realizar la posesión presidencial, si recomendó un sitio que pueda garantizar la seguridad de funcionarios, congresistas e invitados internacionales.

“Nosotros sugerimos que un buen lugar para hacer la posesión sería en la Plaza Caicedo, entendiendo que habrá necesidades de seguridad y habrá también necesidades del Congreso”, indicó el alcalde en diálogo con Blu Radio.

A su vez, Eder recalcó que, de realizarse la posesión en este lugar, representaría un mensaje simbólico para la nación. “Alrededor de la plaza hay varios teatros, hay varios espacios, pero sería algo muy simbólico, pues al fin y al cabo, en la Plaza Caicedo el 3 de julio de 1810 se dio el primer grito de independencia del Virreinato de la Nueva Granada”, expresó.

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Plaza Cayzedo Cali - crédito Alcaldía de Cali

Pese a ello, Alejandro Eder mencionó que se reunirá con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para definir el sitio final, al considerar que otro de los puntos para realizarse la transmisión de mando es el Centro de Eventos del Pacífico, lugar donde se realizó la conferencia internacional COP16 en 2024.

“Ese es otro de los nombres que se ha visto, porque además, por así decirlo, brinda más condiciones de seguridad, pero también es un poco más aislado (...) obviamente un evento como una posesión es más controlado, pero creo que el simbolismo de que el presidente de Colombia se posesione en la plaza Caicedo, pues creo que sería muy importante”, puntualizó.

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Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca - crédito @Mineducacion/X

Gobernadora del Valle también se pronunció

Alejandro Eder no fue el único mandatario local que se refirió a la eventual posesión de Abelardo de la Espriella en Cali.

A la par, se sumó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, también expreso su respaldo a que el evento se desarrolle en el suroccidente colombiano, como forma de enviar un mensaje de descentralización en el país.

“El presidente Abelardo ha tenido con el Valle gestos simbólicos como ser el primer candidato en la historia que nos escogió para inscribir su candidatura; qué bueno sería que también fuese el primer presidente que tomase posesión en Cali”, apuntó la dirigente vallecaucana.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro propuso que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cali, destacando el compromiso de la región con la recuperación de la seguridad en el suroccidente del país - crédito @DilianFrancisca/X

Igualmente, Toro aseguró que “el Valle del Cauca necesita esperanza, seguridad y templanza; bienvenido Presidente, el Valle también es su casa” y enfatizó en la necesidad de que se afiance la relación entre el Ejecutivo y las regiones.

“Sabemos que su firme intención es ponerse al frente de la recuperación de la seguridad; cuente conmigo para que entre todos, usted como presidente y nosotros, los mandatarios regionales, ejecutemos una estrategia de recuperación territorial del suroccidente del País”, detalló.