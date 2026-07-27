El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón aseguró que la presidencia de Abelardo de la Espriella tendrá una sede alterna en emblemático edificio en Medellín: “Es un aire muy distinto”

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fortalece el vínculo entre el Gobierno Nacional y las regiones - crédito @GobAntioquia/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que la Presidencia de la República establecerá una sede en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en la ciudad de Medellín.

Esta decisión marca un hecho inédito en la administración nacional, ya que por primera vez el despacho presidencial funcionará de manera paralela desde este emblemático edificio departamental.

Durante una intervención pública, Rendón destacó la trascendencia de la medida, al afirmar: “El señor presidente de la República va a despachar también desde Medellín, desde el palacio, nada más y nada menos que lleva el nombre de Rafael Uribe Uribe”.

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El gobernador subrayó que la nueva sede permitirá fortalecer la comunicación directa entre el gobierno central y las autoridades regionales, facilitando la atención de necesidades locales con mayor agilidad.

Andrés Julián Rendón impulsó nueva sede presidencial en el Palacio de la Cultura de Medellín - crédito @GobAntioquia/X

Por su parte, el presidente electo Abelardo de la Espriella expresó su satisfacción por la invitación y agradeció el gesto institucional.

“El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el palacio Rafael Uribe Uribe. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento y estoy feliz de poder despachar gran parte del tiempo desde aquí, desde Medellín”, manifestó De la Espriella ante los asistentes al acto, que respondieron con aplausos.

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La instalación de la sede presidencial en Antioquia busca fomentar un estilo de gobierno más cercano a las regiones, según resaltó Andrés Julián Rendón: “Es un aire muy distinto y sobre todo que hay una gran capacidad de escucha, de entregar soluciones rápidas a las regiones”.

De esta manera, Medellín se convierte en un eje administrativo clave, albergando parte de las funciones ejecutivas del país y abriendo espacios para la gestión colaborativa entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, en el contexto de una administración que apuesta por la descentralización y la atención directa de las problemáticas territoriales.

Andrés Julián Rendón destacó la descentralización con la llegada del despacho presidencial de Abelardo de la Espriella al departamento - crédito Gobernación de Antioquia

Abelardo de la Espriella anunció a Barranquilla como nueva sede permanente de la Presidencia

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ratificó en su alocución del 26 de julio de 2026 que Barranquilla se convertirá en una sede permanente de la Presidencia de la República.

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En su mensaje también publicado en su cuenta oficial de X, De la Espriella afirmó: “Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar Consejos de Ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales”.

El presidente electo subrayó su intención de consolidar un gobierno cercano a las regiones y en permanente contacto con la ciudadanía.

Durante su intervención, De la Espriella resaltó la relevancia estratégica de la región Caribe para el desarrollo nacional.

“Esta decisión también reconoce el enorme potencial del Caribe colombiano como motor del desarrollo nacional, la vocación que tiene el Caribe empresarial, portuaria, industrial y logística, y por supuesto, su papel estratégico para la integración de toda Colombia con el resto del mundo”, declaró.

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El presidente electo De la Espriella llevará el despacho presidencial a la región Caribe - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El mandatario electo enfatizó que el nuevo enfoque busca alejar a la presidencia de la imagen de un gobierno centralizado y distante.

El mandatario aseguró que la administración que inicia no permanecerá “encerrada en los muros de un palacio”, sino que estará en contacto directo con los habitantes del país.

“Será un gobierno en las calles, en los municipios, en la provincia, en los pueblos, en los departamentos y al lado de la gente, que es lo que me gusta a mí”, expresó De la Espriella, destacando la vocación descentralizadora de su propuesta.

Además, la Presidencia contará con sedes alternas en Medellín y Cali, ampliando la presencia del Ejecutivo en distintas zonas del territorio nacional.

De la Espriella concluyó su mensaje reafirmando su convicción de que el futuro de Colombia se construye a partir del fortalecimiento de sus regiones y la cercanía continua con todos los sectores sociales. El anuncio representa un cambio en la dinámica institucional, promoviendo la integración regional y la participación activa en los escenarios locales.

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