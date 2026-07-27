Abelardo de la Espriella anunció que designará un gerente especial para Bogotá y así reaccionó el alcalde Galán: “Será clave”

El pronunciamiento del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en sus canales oficiales que Bogotá contará con una gerencia especial destinada a ejecutar proyectos estratégicos para la capital.

“He decidido designar un gerente especial para Bogotá. La función de ese gerente será enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el nefasto gobierno que ya gracias a Dios casi se va. Yo pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, indicó De la Espriella.

Por este motivo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó al anuncio del presidente electo y lo calificó como un hecho importante para la capital.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó al anuncio de un gerente para la capital del presidente electo y lo calificó como un hecho importante para Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

“Esta es una noticia importante para Bogotá, agradezco la iniciativa anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella (sic)”, expresó.

El mandatario de la capital colombiana insistió que trabajar de manera conjunta será clave para el país y para Bogotá. “Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave (sic)”, indicó.

Según Carlos Fernando Galán, los proyectos que Bogotá tiene en marcha requieren un trabajo coordinado con el Gobierno nacional para avanzar. Por ese motivo, señaló que la seguridad, la financiación del transporte público y la infraestructura serán temas clave para abordar con la persona designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Carlos Fernando Galán insistió que trabajar de manera conjunta será clave para el país y para Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

“Las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que salgan adelante. La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en Bogotá estamos listos para hacerlo (sic)”, indicó Galán en su cuenta oficial de X.

Declaraciones de Abelardo de la Espriella

A pocos días de asumir la presidencia, Abelardo de la Espriella comunicó a través de una transmisión en vivo que planea modificar una de las tradiciones más arraigadas del poder ejecutivo colombiano. En consencuencia, el presidente electo informó que no utilizará la Casa de Nariño como sede principal de su gobierno.

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En cambio, trasladará el despacho presidencial al Palacio de San Carlos, edificio donde actualmente opera la Cancillería. Esta decisión fue dada a conocer oficialmente la noche del domingo 26 de julio, mediante sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella comunicó a través de una transmisión en vivo que planea modificar una de las tradiciones más arraigadas del poder ejecutivo colombiano - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Simultáneamente, manifestó su intención de transformar la histórica Casa de Nariño en un museo de acceso público. Según indicó, ya se notificó a Paola Holguín, ministra de Cultura designada, para que inicie el proceso correspondiente. Esta decisión forma parte de una serie de medidas orientadas a imprimir un sello distintivo a su administración, cuyo inicio formal está previsto para el 7 de agosto.

Durante su alocución, De la Espriella insistió en que su gestión no tendrá un enfoque exclusivo en Bogotá. Expresó que pretende mantener presencia en distintas regiones del país, cumpliendo así una de las propuestas centrales de su campaña. Aunque aclaró que continuará realizando actividades oficiales en la capital, dejó claro que la Presidencia tendrá ahora como sede el Palacio de San Carlos.

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“No voy a despachar desde la Casa de Nariño, pero voy a ir a Bogotá. Le he dado la instrucción a la ministra de Cultura, Paola Holguín, que se vuelva la Casa de Nariño un museo abierto al público. El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá. Y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, afirmó el presidente electo durante su intervención.

Aunque la sede del gobierno cambiará, De la Espriella remarcó que Bogotá seguirá siendo una de las prioridades de su administración. Por ello, anunció la creación del cargo de gerente especial para la ciudad, quien se encargará de coordinar temas relacionados con seguridad, movilidad, transporte masivo y otros asuntos de interés nacional. Además, resaltó la importancia de fortalecer la colaboración con la administración distrital para avanzar en proyectos conjuntos.

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