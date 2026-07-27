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Congresista petrista se ‘bajó’ de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: está en desobediencia civil

La decisión del representante Alejandro Ocampo fue anunciada mediante un comunicado en el que expresó su respaldo al senador Iván Cepeda y a su postura de oposición

Representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo
Alejandro Ocampo no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella y anuncia acto paralelo - crédito @alejoocampog/X
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Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, anunció formalmente que no asistirá al acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programado para el 7 de agosto, de confirmarse que se realizará en Cali y no en el Capitolio Nacional.

La decisión del legislador responde a un respaldo directo al senador e integrante de la oposición Iván Cepeda. De esta manera, Ocampo se sumará al primer acto de desobediencia civil convocado por sectores políticos contrarios al nuevo Gobierno, de acuerdo con un comunicado que envió.

En lugar de acudir a la ceremonia oficial en la capital del Valle del Cauca, el congresista se trasladará a la ciudad de Barranquilla y desde allí participará en un encuentro paralelo con distintas organizaciones sociales para fijar una postura frente a las líneas de trabajo del gobierno entrante.

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“El jefe de Estado debe posesionarse ante el Congreso de la República, que es la institución que representa la soberanía del pueblo. Todos los colombianos están representados en un congresista, pero no todos los colombianos están representados en el presidente”, afirmó Ocampo en el documento.

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