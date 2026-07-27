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Ventas de camiones en Colombia crecieron 89,7% en 2026: así quedó el ranking de las marcas líderes

El mercado de vehículos de carga mantiene una fuerte recuperación durante el primer semestre del año, impulsado por la renovación de flotas y la mayor demanda de camiones para distribución y logística

La renovación de flotas y la demanda de camiones para distribución impulsaron el crecimiento del mercado de carga en Colombia-crédito Leonardo Castro/ REUTERS
La renovación de flotas y la demanda de camiones para distribución impulsaron el crecimiento del mercado de carga en Colombia-crédito Leonardo Castro/ REUTERS
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La recuperación del mercado de vehículos de carga en Colombia sigue ganando fuerza y deja ver un cambio importante en la dinámica del sector. La renovación de flotas y la mayor demanda de camiones destinados a distribución y logística impulsaron un crecimiento que se reflejó en casi todos los segmentos durante el primer semestre de 2026, además de consolidar un nuevo panorama entre las marcas con mayor presencia en el país.

El comportamiento de las matrículas confirma que el transporte de carga atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Entre enero y junio se registraron 9.641 vehículos nuevos, cifra que representa un incremento de 89,7% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe elaborado por Fenalco y la ANDI con información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

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Foton encabezó las matrículas de vehículos de carga durante el primer semestre de 2026, seguida por Chevrolet y JAC- crédito Ministerio de Transporte

El mayor dinamismo se concentró en los camiones con peso bruto vehicular entre 0 y 10,5 toneladas. En ese segmento se matricularon 5.456 unidades durante los primeros seis meses del año, equivalente a un crecimiento de 118,8% respecto al mismo lapso del año anterior. Además, esta categoría representó cerca del 57% de todas las matrículas de vehículos de carga registradas en el país.

El desempeño del mercado de vehículos de carga durante el primer semestre refleja una recuperación que se observa en prácticamente todos los segmentos. Además de los camiones livianos, también crecieron las matrículas de volquetas, tractocamiones y camiones medianos, aunque a ritmos diferentes. Los tractocamiones de dos y tres ejes alcanzaron 1.919 registros entre enero y junio, con un aumento cercano al 47% frente al mismo periodo de 2025. Por su parte, las volquetas registraron un crecimiento de 118,4%, lo que evidencia que el avance del mercado no estuvo concentrado en una sola categoría.

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En cuanto al tipo de combustible, el diésel mantiene un dominio casi absoluto entre los vehículos nuevos de carga. El 97,7% de las unidades matriculadas funciona con este combustible, mientras que el 1,7% corresponde a modelos impulsados por gas natural vehicular (GNV) y apenas el 0,5% son eléctricos. Estas cifras muestran que la transición energética en este segmento todavía avanza de manera gradual.

Los camiones livianos fueron el segmento con mayor crecimiento entre enero y junio, aunque volquetas y tractocamiones también registraron avances -crédito AFP
Los camiones livianos fueron el segmento con mayor crecimiento entre enero y junio, aunque volquetas y tractocamiones también registraron avances -crédito AFP

El liderazgo entre las marcas volvió a quedar en manos de Foton durante el acumulado del primer semestre. La compañía alcanzó una participación de 23,7% tras matricular 2.281 unidades. Detrás se ubicaron Chevrolet, con 1.655 vehículos y una participación de 17,2%; JAC, con 944 unidades y 9,8%; Dongfeng, con 824 registros y 8,5%; y Kenworth, con 754 unidades, equivalentes a 7,8% del mercado.

Estas cinco marcas concentraron el 67% de todas las matrículas de vehículos de carga registradas entre enero y junio. Más abajo en el listado aparecieron Sinotruk, Forland, International, JMC y Mercedes-Benz, completando el grupo de fabricantes con mayor presencia en el mercado nacional.

Solo durante junio se matricularon 2.471 vehículos de carga, muy por encima de las 848 unidades registradas en el mismo mes de 2025. Ese resultado representó un crecimiento anual de 191,4%. En el sexto mes del año, Foton volvió a ocupar el primer lugar con una participación de 25%. Chevrolet alcanzó 18,5%, JAC obtuvo 11,7%, Dongfeng llegó a 10,8% y Forland registró 6,1%. En conjunto, estas cinco marcas reunieron 72,1% de las matrículas del mes.

Cundinamarca concentró el mayor número de matrículas de vehículos de carga, por delante de Antioquia y Santander -crédito Karen Toro/ REUTERS
Cundinamarca concentró el mayor número de matrículas de vehículos de carga, por delante de Antioquia y Santander -crédito Karen Toro/ REUTERS

A nivel territorial, Cundinamarca encabezó las ventas con 4.462 matrículas durante el primer semestre. Antioquia ocupó el segundo lugar con 1.881 registros y Santander quedó tercero con 700 unidades. Entre los tres departamentos concentraron más del 70% de todas las matrículas del país, reflejando la importancia de los principales corredores logísticos e industriales. En las áreas metropolitanas, Funza mantuvo el liderazgo, seguida por el Valle de Aburrá, Mosquera y Bucaramanga, consolidándose como los principales centros de matriculación para el transporte de carga.

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