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Angie Rodríguez se despachó contra Juliana Guerrero y recordó episodio de cuando le negaron la entrada a la Casa de Nariño: apuntó a las bodegas

La gerente del Fondo Adaptación denunció una serie de presuntos hechos de presión, exclusión y hostigamiento dentro del Gobierno, y señaló directamente a la joven y a otros altos cargos por su supuesta participación en redes de influencias

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Angie Rodríguez, Juliana Guerrero y Gustavo Petro
En su relato, Angie Rodríguez señaló a Juliana Guerrero como una de las protegidas del presidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decidida una vez más a prender el ‘ventilador’ de lo que sucede al interior del Gobierno de Gustavo Petro, la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, reveló una serie de presuntas irregularidades y presiones al interior del Ejecutivo que buscarían favorecer intereses de personajes como Juliana Guerrero: cuestionada por, al parecer, pedir dineros y comisiones por el trámite de contratos en distintas entidades del orden nacional.

Rodríguez, en entrevista concedida a Noticias RCN, habló de cómo la joven y otros funcionarios y exfuncionarios, habrían sido protagonistas de episodios de aparente corrupción, además de cerrarle las puertas de la Casa de Nariño aun siendo ella directora, en ese entonces, del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que tenía a su cargo, justamente, las obligaciones del despacho de Petro.

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Así se refirió Angie Rodríguez a sus denuncias contra Juliana Guerrero y la presunta red de influencias

En otro de los apartes, Rodríguez fue consultada sobre su relación y las denuncias alrededor de Juliana Guerrero, hoy en el ojo del huracán por presuntamente pedir dinero a empresarios a cargo de gestiones: afirmó que dentro del Gobierno fue “la única funcionaria pública que lo denunció” y que esa actitud le costó su puesto en el Dapre. “Sí, ella pidió mi cabeza, al igual que otras mujeres, porque eso es una red”.

Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases
Juliana Guerrero fue imputada por falsificación de documentos, en relación con su título de contadora pública de la Fundación San José - suministrada a Infobae Colombia

Sobre el funcionamiento de la supuesta red, declaró que ella, “sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora”. Y recordó entonces cómo se opuso a esta conducta, al igual que cómo impidió su nombramiento como viceministra de Juventudes. “Fui la primera en alzar la voz y decir: no estoy de acuerdo, no me parece”, expresó Rodríguez.

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Así pues, también señaló que Guerrero continúa ocupando cargos de representación pese a las denuncias. “Ella es la representante de la Universidad Popular del Cesar. Yo le dije al presidente: hay que cambiarla. Eso es impresentable que una persona con todo este prontuario siga siendo la delegada”, contó la funcionaria, que añadió que existe un decreto para remover a Guerrero de su cargo en el alma máter, aunque no se ejecutó.

“Está en este momento guardado en Presidencia, porque el presidente no lo quiso firmar”, puntualizó.

Es oportuno resaltar que Semana publicó el sábado 25 de julio una investigación con chats, audios, consignaciones y testimonios que involucran a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero en una presunta red de cobros a empresarios. Según dicha publicación, se acusa a las hermanas de liderar una estructura para cobrar sumas millonarias a cambio de gestionar contratos en distintos ministerios.

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez dijo que en una oportunidad le negaron la entrada a la Casa de Nariño, siendo directora del Dapre - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Esta fue la vez en que a Angie Rodríguez le negaron la entrada a la Casa de Nariño

Durante la conversación, la funcionaria recordó justamente que, mientras ocupaba la dirección del Dapre, no solo le negaron la entrada a la Casa de Nariño, sino que le alteraron los esquemas de seguridad de su equipo. “Le quitan la biometría a mi esquema de seguridad y a mis asesores. Entonces llegó un punto donde yo dije: ‘bueno, si me está pasando todo esto siendo directora, quedo en la nada y me quedo sin seguridad’”, reveló.

Y señaló que la continuidad de su protección dependió de un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y denunció que siguen afectando su esquena. “Quiero hacer un llamado al general (William) Rincón, director de la policía, porque ayer me quitó un policía, pero además también estaba pendiente de la asignación de otro. Es una manera también de silenciarlo a uno”, expresó Rodríguez.

Del mismo modo, responsabilizó de forma pública a varios funcionarios en caso de que sea blanco de alguna agresión o ataque. “Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo hago responsable, entre otros, al señor Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, a la señora Juliana Guerrero, a la señora Leti Leal, anterior subdirectora del DAPRE y gerente del Fondo Paz, y al señor Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente”.

Angie Lizeth Rodríguez fue ratificada como directora del Dapre. En días anteriores estuvo presente en reuniones oficiales - crédito @DapreCol/X
Angie Rodríguez denunció que fue víctima de bodegas del petrismo en redes sociales, cuando se inventaron una serie de sucesos en su contra - crédito @DapreCol/X

Angie Rodríguez habló sobre la existencia de “bodegas” en el Gobierno Petro

En ese sentido, la gerente del Fondo Adaptación aseguró que existe una “red de bodegas” dentro del Gobierno nacional cuyo objetivo sería desprestigiar a quienes resultan incómodos. “Me imagino que todas las bodegas deben de estar reunidas a ver cómo me van a silenciar esta vez o qué hashtag me van a sacar, si estoy con paramilitares o no estoy con paramilitares, porque ese es el modus operandi de ellos”, denunció.

Pese a los riesgos que dijo correr, la funcionaria agregó que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. “Pero yo no les tengo miedo. Yo estoy actuando acá mirando a los colombianos de frente y diciendo: yo no tengo rabo de paja como ustedes”, destacó la mujer, que llegó a ser la mano derecha del jefe de Estado en el Dapre, antes de su repentina salida de esta dependencia y su reubicación en el Ejecutivo.

Consultada sobre si estas estructuras existen, Rodríguez respondió sin titubeos. “Sí, hay bodegas” y acotó que fue víctima de estos ataques y que la estrategia consiste en crear “cortinas de humo” y campañas de desprestigio. “Sí existe una red de bodegas en el Gobierno y yo fui víctima de ellos. Entonces, ellos cuando ven que algo los está afectando, tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar”.

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