Presidente del Congreso respondió a activistas de Abelardo de la Espriella tras pullas al Centro Democrático: “Tienen que bajarle al tonito”

Honorio Henríquez ejercerá como presidente del Congreso 2026-2027, en representación del partido Centro Democrático - crédito @honohenriquez/X

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, le salió al paso a la reciente disputa política que enfrenta al Centro Democrático con sectores cercanos al presidente electo Abelardo de la Espriella. Y que parecen acrecentarse tras la primera derrota sufrida por el jefe de Estado, que quiso que Alfredo Deluque, del partido de la U, ocupara esta dignidad en su primer año, pero justamente perdió con el hoy titular de la corporación.

Henríquez, en diálogo con Infobae Colombia, envió un mensaje directo a los activistas afines a De la Espriella, pidiéndoles “bajarle al tonito” en medio de las críticas al partido. La tensión ha surgido luego de que, por primera vez en casi 30 años, un presidente electo no asegurara la presidencia del Senado a su llegada, un hecho inédito en la política reciente del país, que no se presentaba desde 1998.

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El samario Honorio Henríquez, del Centro Democrático, venció en la elección del nuevo presidente del Senado al guajiro Alfredo Deluque, del partido de la U, por una diferencia de 11 votos - crédito suministrada a Infobae Colombia

En primer lugar, relató que el propio mandatario entrante lo felicitó tras la elección, más allá de las diferencias en la contienda y destacó, en consecuencia, el carácter democrático del proceso. A su vez, destacó la importancia de la independencia de poderes y reiteró que el Legislativo debatirá y votará todas las iniciativas en función del beneficio para los colombianos; con plenas garantías para todos los sectores.

Fue entonces cuando, a raíz de las reiteradas quejas del director de su colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi, sobre la puesta en marcha, al parecer, de una campaña de desprestigio contra el Centro Democrático, Henríquez fue claro en señalar que es necesario que se atemperen, pues podrían causarle un importante daño al proyecto político que hoy defienden; pues reiteró que el enemigo no está en la banda de su partido.

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De hecho, el nombre del estratega Carlos Suárez también ha sido mencionado como el posible responsable de la campaña de desprestigio. En este caso, Aunque el titular del legislativo no lo señaló como el responsable de estos ataques, sí advirtió que la estabilidad institucional y el futuro del país están en juego, por lo que también extendió el mismo llamado que hizo a los influenciadores que hoy han lanzado pullas a su partido.

El senador Honorio Henríquez salió en defensa de su partido, el Centro Democrático, tras los ataques de los cuales sería blanco tras su elección como presidente del Congreso - crédito Colprensa - @cedemocratico/X

Infobae Colombia: ¿Qué repercusiones ha tenido para usted que un presidente electo no retenga la presidencia del Senado en su primer año, algo que no ocurría desde hace casi treinta años?

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Honorio Henríquez: Recibí una llamada del presidente electo Abelardo de la Espriella. Él me conoce a mí hace 30 años y si bien no lo acompañé en la primera vuelta, en la segunda vuelta sí. Me felicitó y me dijo: “Esa es la democracia” y le expresé: “Presidente, cuente con el Congreso en medio de la independencia de poderes, pero de la colaboración armónica que nos debe asistir a las entidades del Estado”.

“Ahí estamos las distintas ramas del poder público y todo lo que usted presente que sea para beneficio de los colombianos”, agregué. Y a mí no me cabe la más mínima duda que este Congreso, el Senado, estará a la altura para debatirlo, discutirlo y aprobarlo o improbarlo cuando sea necesario. Fue una llamada generosa y amigable, en buenos términos tengo que destacarlo, y estamos pendientes de poder reunirnos y de dialogar.

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El partido Centro Democrático está siendo blanco de ataques de personas cercanas al presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cómo piensan ustedes blindarse frente a lo que está viviendo la colectividad?

A ellos les hago un llamado a la calma y a la sensatez. Ahora, aquí no nos vamos a dejar avasallar. Estamos 47 congresistas, lo que hemos denominado las abejas, que no vamos a dejar que nos destruyan ni que nos acaben, ni que nos agredan. Creo que siguen en campaña y tienen que bajarle al tonito y colocarse en sensatez, porque lo que viene es un tema de responsabilidad con la nación a partir del 7 de agosto.

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Y esto requiere de construcción colectiva, insisto, en medio de las diferencias. Espero que dejen a un lado las agresiones o esto no les va a salir bien. Y no les va a salir bien porque es que los colombianos necesitan soluciones y cuando usted tiene un pueblo que necesita soluciones y se dedica a las agresiones y no a brindárselas, no tiene cómo salir bien. Va a haber un descontento y un desconcierto generalizado.

Las diferencias entre el expresidente Álvaro Uribe y el estratega Carlos Suárez siguen siendo tema de conversación en la escena política nacional - crédito EFE - Carlos Suárez/Facebook

Detrás de esta campaña de desprestigio contra el Centro Democrático, como lo ha anunciado su director, Gabriel Vallejo, ¿cree usted que estaría Carlos Suárez?

Se ha hablado mucho de ello. Si está, (hago) un llamado a la sensatez. Y si no está, pues que contribuya a que los que estén también piensen con cabeza fría y que no le hagan un daño ni al país ni al Gobierno ni mucho menos al Centro Democrático. Nosotros representamos la mayoría de lo que se llama centroderecha y somos la bancada mayoritaria de Gobierno. Entonces, que miren lo que está en juego: el porvenir de la nación.

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