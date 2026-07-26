Colombia

Ataque armado en Medellín dejó un muerto y cuatro heridos: se investiga si sería un ajuste de cuentas

La víctima fue Santiago Monroy Pizarro, de 30 años, tras una alerta a la línea 123, mientras los lesionados fueron llevados a un centro asistencial

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Hallan cuerpo descompuesto en un hotel - crédito CTI de la Fiscalía
Las primeras indagaciones señalan que Santiago Monroy Pizarro había recuperado la libertad recientemente tras estar en un centro penitenciario - crédito CTI de la Fiscalía

En el noroccidente de Medellín (Antioquia) se registró un ataque armado cobró la vida de un hombre y dejó a otras cuatro personas heridas. El hecho ocurrió en la noche del sábado 25 de julio en el barrio Belalcázar.

Una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre disparos y personas lesionadas en plena vía pública. Cuando los uniformados de la Policía llegaron al sitio, hallaron sin vida el cuerpo de Santiago Monroy Pizarro, de 30 años.

Junto a la víctima fatal, cuatro personas más —una mujer y tres hombres— sufrieron heridas en las extremidades inferiores, detallaron las autoridades tras el primer reporte. Los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, donde los médicos descartaron que su estado de salud sea de gravedad.

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Según el reporte oficial, la persona fallecida había recuperado la libertad recientemente, después de un periodo de reclusión en un centro penitenciario.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La Policía informó que los cuatro heridos presentaron lesiones en las extremidades inferiores y fueron trasladados a un centro asistencial- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Entre las hipótesis iniciales, los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas relacionado con la estructura delincuencial conocida como Toscana. Las autoridades aclararon que esta versión aún está bajo verificación.

Las primeras diligencias incluyeron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, tareas que realizó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Las identidades y el estado de salud de las otras personas heridas no han sido revelados oficialmente.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este homicidio y la investigación continúa para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

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Las pesquisas avanzan para confirmar si existe relación directa entre la reciente libertad de la víctima y su muerte, así como el posible nexo con estructuras criminales de la zona. La Policía y la Fiscalía insisten en que toda la información recolectada hasta ahora es preliminar y será ampliada a medida que avance la investigación.

Tres agentes del CTI con trajes blancos y tapabocas introducen un cadáver cubierto en una camilla al compartimiento trasero de un vehículo oficial blanco.
La Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación avanzan en la inspección del homicidio de Belalcázar, mientras se evalúa una posible relación con la estructura Toscana y no se reportan capturas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad, que suministró información clave durante los primeros minutos del operativo, permanece atenta a los resultados de las indagaciones.

Investigan presunto feminicidio de María Fernanda López en Medellín: capturan a militar pensionado

Las primeras acciones judiciales tras la muerte de María Fernanda López Castellanos incluyeron la inspección técnica de su cuerpo y la detención inmediata de un hombre de 41 años, identificado como militar pensionado, quien fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en el mismo lugar de los hechos.

El individuo quedó a disposición de la Fiscalía, que ahora lidera la investigación sobre lo ocurrido.

La joven, de 21 años, fue hallada sin vida la noche del viernes 24 de julio en una vivienda del barrio El Limonar, dentro del corregimiento de San Antonio de Prado, al sur de Medellín. El caso es investigado como un presunto feminicidio, según confirmaron fuentes policiales citadas por medios nacionales.

Según las autoridades, el billar donde fue detenido el sujeto es propiedad del hoy capturado - crédito archivo Colprensa
El hombre capturado por este caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las investigaciones - crédito archivo Colprensa

Las autoridades informaron que la intervención policial se registró hacia las 11:14 p. m., en un apartamento situado en la calle 58A Sur con carrera 51. La víctima presentaba una herida causada por un arma de fuego y los primeros reportes sugieren que la situación se originó durante una supuesta riña intrafamiliar. El arma involucrada, junto con su munición, fue incautada en la escena.

En los primeros reportes, la Policía comunicó que se investiga la hipótesis inicial según la cual la joven habría intentado atacar al hombre con un cuchillo. En esa versión, él habría respondido disparándole con un arma de fuego. Esta secuencia, sin embargo, permanece bajo análisis y solo la Fiscalía podrá determinar la veracidad o falsedad de dicha hipótesis a medida que avance la investigación.

El caso de María Fernanda López Castellanos se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía como un presunto feminicidio, mientras el señalado como responsable enfrenta el proceso judicial correspondiente. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer cómo sucedieron los hechos y definir la responsabilidad penal.

De acuerdo con lo conocido hasta el momento, la muerte de la joven ocurrió dentro del domicilio que compartía con el hombre ahora detenido. La escena fue asegurada por funcionarios de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), quienes llevaron a cabo las diligencias forenses iniciales.

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