Colombia

Ni una, ni dos: los discursos que ha dado Petro para defender a Juliana Guerrero, la polémica funcionaria acusada de comprar títulos profesionales

A pesar de investigaciones, señalamientos mediáticos y críticas internas, el presidente colombiano ha defendido en público la legitimidad y el papel de Guerrero en su administración, consolidando su permanencia en cargos clave

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El presidente Gustavo Petro describió a Juliana Guerrero como “activa y rebelde”, al tiempo que le confió responsabilidades relacionadas con la jefatura de despacho en Palacio - crédito @infopresidencia/X
El presidente Gustavo Petro describió a Juliana Guerrero como “activa y rebelde”, al tiempo que le confió responsabilidades relacionadas con la jefatura de despacho en Palacio - crédito @infopresidencia/X

La defensa pública de Gustavo Petro hacia Juliana Guerrero ha sido constante y notoria en distintos escenarios de su gobierno. A pesar de las controversias que rodean a la joven activista, el presidente ha intervenido en varias ocasiones para respaldar su permanencia y desempeño en la administración, como lo hizo en la mañana del domingo 21 de julio, al pedir a la joven entablar denuncias a supuestos empresarios que intentaron “corromperla”.

Uno de los primeros episodios de apoyo ocurrió en televisión nacional en 2025, cuando Petro presentó a Guerrero en medio del Consejo de Ministros como parte esencial de su equipo.

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“Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar las elecciones”, señaló en su momento el mandatario. Con estas palabras, legitimó la presencia de Guerrero en la gestión pública, destacando el valor de incorporar en ese momento nuevas generaciones a la política nacional.

Sin embargo, ante las denuncias por uso de aeronaves oficiales para desplazamientos de Guerrero y su hermana, el presidente justificó los hechos explicando que se trataban de misiones confidenciales relacionadas con la estrategia de paz.

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional - crédito @armandobenedetti/Instagram
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 22 años, se convirtió en una figura con poder decisorio en el actual Gobierno, a pesar de no contar con formación profesional - crédito @armandobenedetti/Instagram

En esa ocasión, Petro también respondió a los cuestionamientos sobre la experiencia académica de las jóvenes, ironizando: “Por jóvenes deberían tener menos estudios que un viejo, pero hay viejos que no leen”. Así, minimizó las críticas y descartó que ambas tuvieran funciones administrativas de control en el Ministerio de la Igualdad.

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En el contexto de la imputación judicial por presunta falsificación de documentos y fraude procesal, derivada de la anulación del título profesional de Guerrero, el presidente volvió a defenderla de forma directa.

En una entrevista con Caracol Radio, Petro enfatizó la presunción de inocencia de la joven e, incluso, restó importancia a las pruebas de la Fiscalía sobre la presunta falsificación de su título universitario.

No se le ha comprobado que no estudió en esa universidad. Se lo dejaremos a la justicia, porque hay un proceso judicial, pero ella no es servidora pública, no es funcionaria. (...) ¿Estudió o no en la universidad? ¿Y presentó o no el Ecaes? Si ella estudió y presentó el Ecaes, ¿judicialmente qué pasa?”, comentó el presidente al medio radial.

La certificación del ICFES revela que Juliana Guerrero no presentó los exámenes Saber Pro ni Saber TyT - crédito @petrogustavo/X
Ante la imputación por presunta falsificación de documentos y fraude procesal, Petro invocó la presunción de inocencia de Juliana Guerrero - crédito @petrogustavo/X

Además, recalcó que Guerrero no es funcionaria pública en sentido estricto, sino delegada del Ejecutivo.

Finalmente, en la tarde del sábado 25 de julio el mandatario volvió a ‘sacar la cara’ por la joven, después que se conociera una serie de audios y pruebas que comprometerían a Guerrero con un supuesto esquema irregular para asignar contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior a cambio de coimas.

“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ”empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía (sic)“, escribió Petro en su cuenta de X.

Este fue el mensaje de Gustavo Petro por el caso de Juliana Guerrero - crédito @petrogustavo/X
Este fue el mensaje de Gustavo Petro por el caso de Juliana Guerrero - crédito @petrogustavo/X

Investigaciones judiciales y cuestionamientos internos

Pese al respaldo presidencial, las investigaciones contra Juliana Guerrero han continuado. La Fiscalía sostiene que la joven no habría cumplido con los requisitos académicos para obtener su título profesional, ya que presuntamente no asistió a clases ni presentó los exámenes correspondientes en la Fundación Universitaria San José.

Sectores de la administración y exdirectivos del Fondo de Adaptación han denunciado la supuesta influencia de Guerrero en decisiones clave del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Fondo Colombia en Paz. Estas acusaciones han incrementado la presión política sobre su figura y la del Gobierno.

A pesar de las restricciones legales y las críticas desde dentro y fuera del oficialismo, Guerrero continúa como representante del Ejecutivo en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. No pudo asumir el Viceministerio de la Juventud por su edad, pero mantiene su rol institucional mientras la justicia resuelve su situación.

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