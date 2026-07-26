Un hombre fue asesinado en el barrio Polo Club de Bogotá en medio de un robo: las autoridades capturaron al señalado homicida en flagrancia

Agentes del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio del asesinato para hacer el levantamiento del cuerpo y recolectar material probatorio - crédito @PasaenBogota/X

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Infobae Colombia que un ciudadano fue asesinado en medio de un robo. Los hechos se presentaron el 25 de julio de 2026, aproximadamente a las 2:50 p. m., en el barrio Polo Club (calle 80 con carrera 24), en las afueras de la estación de Transmilenio Héroes - Colmena Seguros.

Al parecer, la víctima, cuya identidad es desconocida, fue abordada por una persona que estaría en condición de habitabilidad en calle, que, presuntamente, quiso hurtar sus pertenencias y lo atacó con un arma cortopunzante a la altura del pecho, causándole la muerte. Una persona que se percató de los hechos persiguió al señalado criminal y logró retenerlo.

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Las autoridades indicaron a este medio que el presunto responsable del crimen fue capturado en flagrancia y que deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio.

Una persona que se percató de los hechos habría perseguido al señalado asesino. Las autoridades lo capturaron en flagrancia - crédito Colprensa

Por otro lado, en distintas grabaciones difundidas en redes sociales, se evidencia que agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el sitio del crimen y que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo las labores de levantamiento del cuerpo y recolección de material probatorio.

El caso generó indignación y repudio. Una de las personas que se pronunció al respecto es el concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos. A través de su cuenta de X, el cabildante advirtió sobre el nivel de riesgo que corren los ciudadanos debido a la inseguridad que hay en la capital colombiana.

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Afirmó que se han presentado varios casos de hurto en los que los delincuentes agreden o asesinan a las víctimas. Por eso, indicó que, si no se implementa un plan de seguridad verdaderamente efectivo en Bogotá, será necesario recurrir a una militarización para garantizar la protección de la ciudadanía.

El concejal Óscar Ramírez Vahos sugirió militarizar Bogotá ante hechos de violencia e inseguridad - crédito @SoyVahos/X

“Bogotá vive una semana de terror que prende todas las alarmas. Los delincuentes están desatados asesinando o hiriendo a ciudadanos en robos como este. La @SeguridadBOG debe tener, de una vez por todas, un plan de seguridad serio. De lo contrario, hay que MILITARIZAR YA Bogotá”, aseveró el concejal en la red social.

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Al igual que el cabildante, varios ciudadanos en redes sociales rechazaron lo sucedido, insistieron en la necesidad de que se incremente el pie de fuerza y la seguridad en la ciudad y advirtieron sobre zonas de la capital en donde la criminalidad se incrementa.

“Es algo a lo que debe prestar urgente atención la @Bogota, porque toda la zona aledaña a los trabajos del metro desde la 54 hasta los Héroes se llenó de indigentes que en su afán de drogarse ahora roban y matan”; “Se necesita autoridad URGENTE!”; “Ese homicidio no va a quedar en la IMPUNIDAD”, indicaron algunos internautas en la red social X.

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Conductor fue asesinado por dos sujetos que robaron su vehículo

La Policía capturó a dos venezolanos por el homicidio de un conductor en Usaquén - crédito MEBOG

Este hecho se suma al de un conductor que trabajaba con una aplicación de transporte. El ciudadano fue asesinado el 22 de julio por dos sujetos de nacionalidad venezolana que hurtaron su vehículo. Los señalados criminales, de 18 y 20 años, fueron capturados por las autoridades en el sector de El Codito, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

“Gracias a la rápida reacción por parte de nuestras zonas de atención en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Villa Nidia, se logra la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona quien desafortunadamente pierde la vida. Estas personas habrían solicitado mediante una aplicación este servicio desde el centro de la ciudad hacia el norte y en algún tramo de la carrera Séptima habrían intimidado a este conductor haciéndolo subir hacia el cerro en la parte alta del sector de Soratama”, informó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1.

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