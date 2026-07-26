Colombia

Iván Cepeda rechazó hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “No existe ni puede existir tolerancia alguna”

El excandidato presidencial insistió en la necesidad de que se implemente un Sistema Nacional Anticorrupción en Colombia que sea verdaderamente efectivo

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crédito Catalina Olaya / Colprensa
El excandidato Iván Cepeda aseguró que la corrupción debe combatirse en cualquier escenario, independientemente de las personas que estén involucradas - crédito Catalina Olaya / Colprensa

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro emitió un comunicado en el que rechazó los hechos que corrupción que se han presentado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que está próximo a terminar (6 de agosto de 2026).

El congresista, que ejercerá una labor de oposición a la administración entrante del mandatario electo Abelardo de la Espriella, recordó que, durante su campaña a la Presidencia de la República fue “absolutamente claro” en condenar cualquier forma de corrupción, incluyendo hechos que involucran a funcionarios del actual Gobierno.

No existe ni puede existir tolerancia alguna ante estas conductas. Todo indicio de corrupción debe ser investigado con independencia, esclarecido con transparencia y sancionado con el rigor de la ley”, precisó el exaspirante presidencial.

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El Gobierno Petro se ha visto envuelto en varios casos de corrupción como el de la Ungrd y, ahora, el de las hermanas Guerrero - crédito Carlos Ortega/EFE
El Gobierno Petro se ha visto envuelto en varios casos de corrupción como el de la Ungrd y, ahora, el de las hermanas Guerrero - crédito Carlos Ortega/EFE

Cepeda recalcó que los actos de corrupción deben ser combatidos sin importar dónde se hayan presentado y las personas que estuvieron implicadas. Asimismo, aseguró que Colombia necesita un Sistema Nacional Anticorrupción para mejorar la efectividad de las autoridades en la lucha contra el flagelo.

Así como lo propuso en la época de campaña, ese sistema debe articular a las instituciones del Estado y a la ciudadanía, con el fin de que las investigaciones y acciones que se adelanten para combatir la corrupción sean permanentes, eficaces e implacables. A su juicio, esa corrupción que impacta negativamente al país ha generado estragos en la democracia.

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El excandidato aprovechó su mensaje de rechazo hacia la corrupción para advertir sobre una presunta incapacidad del presidente electo Abelardo de la Espriella de encaminar una verdadera lucha contra la corrupción en Colombia. Aseguró que hay dudas sobre su ética y transparencia. En consecuencia, aseguró que los ciudadanos y las organizaciones deben involucrarse en las acciones que de ejecuten para combatir la corrupción en el país.

El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro rechazó hechos de corrupción en el GObierno Petro - crédito @IvanCepedaCast/X
El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro rechazó hechos de corrupción en el GObierno Petro - crédito @IvanCepedaCast/X

Desde luego, esa tarea no podrá ser encabezada por el señor Abelardo de la Espriella, sobre quien pesan graves cuestionamientos públicos por presuntos vínculos con estafas y por señalamientos relacionados con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. Debe ser la ciudadanía, sus organizaciones y los movimientos sociales las que lideren esa lucha”, aseveró.

Escándalos de corrupción que han sacudido al Gobierno de Gustavo Petro

En la adminsitración Petro se han registrado varios escándalos relacionados con corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El más reciente fue revelado por la revista Semana el 25 de julio de 2026 y tiene que ver con Juliana Guerrero, la joven que habría tenido un amplio poder en el Gobierno Petro y que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad con títulos académicos tramitados de manera irregular.

- crédito @jguerrero112/Instagram
Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero habrían pedido coimas a empresarios paara favorecerlos con contratos - crédito @jguerrero112/Instagram

De acuerdo con la investigación periodística, Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero habrían liderado una red de corrupción relacionada con el uso de contratos para el favorecimiento de empresarios del Ministerio de Vivienda y del Ministerio del Interior. Además, habrían cobrado coimas por gestionar esos contratos con el Gobierno.

Las revelaciones que hizo el informativo sobre el presunto actuar criminal de Juliana Guerrero y de su hermana generó indignación y rechazo, tanto así, que exfuncionarios del Gobierno Petro reaccionaron solicitando que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos. Así lo hizo el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar en una publicación en X.

El exidirector del DPS Gustavo Bolívar pidió a que la Fiscalía investigue el presunto actuar delictivo de Juliana Guerrero - crédito @GustavoBolivar/X
El exidirector del DPS Gustavo Bolívar pidió a que la Fiscalía investigue el presunto actuar delictivo de Juliana Guerrero - crédito @GustavoBolivar/X

En este otro caso de las hermanas Guerrero no se puede ser tibio. Que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer. Y que los contratistas engañados hablen. Me tranquiliza que, a pesar del lobby y el tráfico de influencias, las entidades no les hayan otorgado contratos”, precisó el exfuncionario.

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