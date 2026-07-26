Jóvenes piden ayuda para representar a Colombia en encuentro internacional de robótica: dicen que autoridades no han ayudado

Las estudiantes han recurrido a rifas y ventas para recaudar fondos, pero el plazo para asegurar su participación vence el 6 de agosto - crédito @ColombiaOscura/X

Tres estudiantes muy aplicados del municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare, enfrentan la posibilidad de perder una oportunidad única para representar a Colombia en el I Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación (Eisi Paraguay 2026) por falta de recursos económicos.

Las jóvenes Sofía Chaparro, Isabel Alvarado y su compañero Jerau Gaitán, integrantes del Semillero de Investigación Trinidad Tech Robotics, realizaron un llamado público a las autoridades y al sector privado, en solicitud de patrocinio para cubrir los gastos de inscripción, tiquetes aéreos y viáticos.

Tras dos años de trabajo, el equipo obtuvo un puntaje superior a 95 puntos en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación (Enisi 2025) en Bogotá, lo que les permitió conseguir el aval para representar al país y al departamento en el certamen internacional que se realizará en septiembre.

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Los tres estudiantes aseguraron que ya intentaron casi todos los métodos para conseguir dinero - crédito VisualesIA y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Sin embargo, la falta de respaldo financiero pone en riesgo su participación, pese a la gestión ante la Alcaldía de Trinidad y la Gobernación de Casanare, donde no han encontrado respuesta.

En un comunicado oficial dirigido a las autoridades y la opinión pública, el Semillero de Investigación Trinidad Tech Robotics advirtió que la fecha límite para confirmar la logística del viaje es el 6 de agosto de 2026.

“Sin embargo, a la fecha NO contamos con los recursos económicos necesarios para cubrir los tiquetes aéreos, viáticos e inscripciones del equipo. Tenemos como FECHA LÍMITE EL 6 DE AGOSTO DE 2026 para confirmar los cupos y la logística del viaje. De no concretarse el respaldo financiero antes de este plazo, nuestros estudiantes no podrán viajar y este importante proceso investigativo se verá tristemente interrumpido (sic)“, es el comunicado del grupo académico.

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“De no concretarse el respaldo financiero antes de este plazo, nuestros estudiantes no podrán viajar y este importante proceso investigativo se verá tristemente interrumpido”, señaló el documento.

Las estudiantes, a través de un video difundido en redes, expresaron su frustración y la incertidumbre que enfrentan: “Nuestro principal proyecto de investigación tiene la gran oportunidad de ir a representar a nuestro municipio Trinidad, Casanare, a Paraguay. Llevamos más de cinco meses tocando puertas en espacios tanto públicos como privados, gubernamentales y políticos. Además de ello, hemos hecho actividades como rifas y venta de hallacas, y aun así no encontramos los recursos necesarios para poder viajar”.

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Este fue el comunicado emitido por el Semillero de Investigación Trinidad Tech Robotics - crédito Semillero de Investigación Trinidad Tech Robotics

“Queremos representar nuestro municipio, queremos representar nuestro departamento a nivel internacional. Tenemos las ganas, queremos hacerlo, queremos venir a replicar todo lo aprendido en el exterior, pero seguimos a la incertidumbre y muy probablemente no podríamos participar”, dijo Sofía Chaparro.

El equipo cuenta con catorce integrantes y desarrolla tres líneas de investigación distintas en el área de robótica. La situación ha motivado mensajes de solidaridad y llamados de atención dirigidos a entidades públicas y privadas, para evitar que el talento científico de Casanare quede fuera de un escenario internacional por falta de apoyo.

Quienes deseen colaborar con la causa pueden comunicarse a los teléfonos 3117337787 o 3209155446. Desde el semillero se reiteró su invitación a no dejar “apagar los sueños de esta juventud brillante” y a respaldar la presencia de Colombia en el evento.

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Estudiantes colombianos llegaron a la final de los Sony Future Filmmaker Awards 2026

Tres estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana llegaron a la final de los Sony Future Filmmaker Awards 2026 con Amará, un cortometraje colombiano que fue elegido entre los mejores proyectos estudiantiles de una convocatoria global y que volvió a poner a Colombia en un circuito internacional de formación, mentoría y contacto directo con la industria cinematográfica.

La dimensión de esa selección se mide en los números del certamen: la cuarta edición de los premios recibió más de 8.400 postulaciones procedentes de 162 países y territorios. Dentro de ese universo, Amará quedó entre los 30 proyectos finalistas de más de 20 países.

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Una de las escenas del filme que llegó ante concurso mundial de Sony - crédito Pontificia Universidad Javeriana

Los autores del cortometraje son Isabella Villalobos Figueroa, Manuela Ocampo Bustamante y Juan Camilo Mejía Flórez. Los tres estudiantes consiguieron que su proyecto avanzara hasta la instancia final de un programa creado por la organización Creo y patrocinado por Sony.

Amará transcurre en el Caribe colombiano. La historia sigue a una narradora que llega a un pueblo donde los niños han desaparecido y las historias han sido prohibidas; cuando su propio hijo desaparece, debe enfrentar a una mujer misteriosa y asumir un alto costo para intentar recuperarlo.

El concurso no se limita a la premiación. Los finalistas fueron invitados a una experiencia de cuatro días en los estudios de Sony Pictures en Culver City, California, con acceso a talleres especializados, clases magistrales y encuentros con productores, directores y ejecutivos del sector.

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