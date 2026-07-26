Colombia

Enrique Peñalosa propuso que en Bogotá se haga un malecón de 100 kilómetros que llegue al embalse del Muña

El exalcalde aseguró que su propuesta ayudaría a derribar barreras de desigualdad, en favor del uso de mejores espacios públicos para los capitalinos con menores ingresos

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El malecón tendría un recorrido de 100 kilómetros, desde Tibitoc hasta el embalse del Muña - crédito @EnriquePenalosa/X

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso la construcción de un malecón de 100 kilómetros que parta desde desde Tibitoc hasta el embalse del Muña, siguiendo el ejemplo de ciudades como Barranquilla, Montería y Medellín, así como de capitales internacionales con frentes de agua emblemáticos como Washington D. C.

Según el exmandatario distrital, este corredor permitiría a peatones, ciclistas, personas en silla de ruedas y familias disfrutar de un espacio público junto al río Bogotá.

Peñalosa argumentó que el acceso a espacios públicos de calidad es fundamental para reducir, principalmente, la desigualdad urbana: “Es crítico para que los ciudadanos vivan más felices y para construir igualdad”, expresó en sus redes sociales.

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La iniciativa contempla, además, la construcción de vivienda y zonas comerciales alrededor del malecón para financiar el proyecto y garantizar la integración social.

Esta es la propuesta de Enrique Peñalosa sobre un malecón en Bogotá - crédito @EnriquePenalosa/X
Esta es la propuesta de Enrique Peñalosa sobre un malecón en Bogotá - crédito @EnriquePenalosa/X

En un video, el exalcalde profundizó sobre la importancia de estos proyectos para combatir el clasismo y mejorar la calidad de vida de quienes no pueden acceder a clubes privados o casas de campo: “Cuando más se siente la diferencia de ingreso es en el tiempo libre, porque no es cuando la gente está durmiendo”, dijo.

"Y aún en el trabajo, el presidente de la empresa o el trabajador más humilde pueden tener ratos buenos, ratos regulares, ratos malos, pero es cuando salen al tiempo libre, donde la diferencia es enorme, porque la persona de ingresos altos, pues va a una casa más amplia, pueden algunos tener acceso a clubes, a casas de campo, a viajes, a restaurantes, etcétera. Y la persona de menores ingresos no tiene nada de esas posibilidades”, afirmó.

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Peñalosa criticó a quienes, según él, han bloqueado propuestas de parques y senderos por “clasismo disfrazado de ambientalismo”, y citó, por ejemplo, la cancelación del Sendero de las Mariposas en los cerros de Bogotá y el proyecto de un parque alrededor del embalse de Tominé.

Sostuvo que en estos casos, ciudadanos con mayores recursos han influido para detener iniciativas que beneficiarían a la mayoría de la población.

Sobre el malecón del río Bogotá, Peñalosa enfatizó: “El más importante de todos, el malecón del río Bogotá, desde Tibitoc hasta El Muña, alrededor de ese Muña, ese embalse del Muña, que también apenas se descontamine el río Bogotá, que está en proceso, va a ser un parque, lago, embalse con parque maravilloso para los ciudadanos de Ciudad Bolívar, de Sibaté, de Soacha, de Bosa. Un parque maravilloso”, dijo.

Un hombre camina por un malecón de concreto junto a un río, con una ciclovía marcada, áreas verdes, árboles, edificios y montañas al fondo.
El exalcalde Enrique Peñalosa explicó cómo sería el moderno malecón junto a la ribera del río Bogotá, con infraestructura urbana con ciclovías, áreas verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregó: “Pero hay que hacer, como en Barranquilla, como en Montería, como están haciendo en Medellín, un malecón con además apartamentos a los lados, incluso mejor que la mayoría de los malecones del mundo, porque el río Bogotá tiene muchos meandros, es una belleza”.

El exalcalde recalcó el potencial integrador de estos espacios, donde personas de diferentes niveles de ingreso pueden encontrarse como iguales, y concluyó mostrando imágenes del malecón de Washington D.C. como referencia de lo que podría lograr la capital colombiana.

El río Bogotá como eje ambiental de Bogotá, según Peñalosa cuando era alcalde

La idea del malecón no es nueva para Peñalosa. En 2019, el entonces alcalde de Bogotá anunció que la descontaminación del principal afluente de la ciudad permitirá transformar su entorno en un eje integrador y un espacio público central para todos los habitantes.

Según comunicó, el saneamiento del río Bogotá sería posible tras la firma de un acuerdo de cofinanciación por 4,5 billones de pesos entre la Alcaldía de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Gobernación de Cundinamarca que sucedió ese año.

Exalcalde Enrique Peñalosa hablando sobre la descontaminación del río Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Exalcalde Enrique Peñalosa hablando sobre la descontaminación del río Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con la información oficial difundida por la Consejería de Comunicaciones en esa oportunidad, el mandatario resaltó que el río debe consolidarse como la columna vertebral de la ciudad.

El de Bogotá es un río urbano y cada vez va a ser más urbano. La mayor parte de las ciudades se han hecho sobre sus ríos, así que este debe ser la columna vertebral de la ciudad. Que puede ser limpio y maravilloso para que la gente lo disfrute con un parque lineal, viviendas y gente que se apropie de él”, afirmó Peñalosa.

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