En Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, la Agencia Nacional de Tierras recuperó 800 hectáreas que pertenecieron al ‘Hombre del Overol’

La entidad expuso detalles de la intervención que se registró en tres departamentos - crédito ANT

Recientemente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha denunciado un patrón de amenazas, hostigamientos y torturas contra beneficiarios de la reforma agraria en varios departamentos de Colombia.

Los denunciantes afirman que estas acciones buscan intimidar y desplazar a quienes recibieron tierras durante la redistribución, con el objetivo de frenar los procesos de titulación rural.

Al respecto, el director de la entidad, Felipe Harman, aseguró que existen intereses para que criminales, como alias Barbie, recuperen predios que el Estado adjudicó a campesinos. Además, advirtió sobre intentos de sectores cercanos al nuevo gobierno para revertir la entrega de tierras recuperadas a la mafia. La ANT pidió a la Fiscalía investigar a fondo y a la comunidad internacional vigilar la seguridad de los líderes y familias afectadas.

PUBLICIDAD

ANT recuperó predios que pertenecieron al ‘Hombre del Overol’

Los predios pertenecieron al capo que tomó el poder del narcotráfico tras la caída del cartel de Cali - crédito ANT

El 25 de julio, la entidad informó que, en diligencias que se llevaron a cabo en Antioquia, Valle del Cauca y Tolima, fueron recuperadas más de 800 hectáreas de predios que en su momento pertenecieron a Orlando Henao Montoya, fundador del cartel del Norte del Valle que se conocía en el mundo criminal como el “Hombre del Overol”.

En total, fueron diez predios que suman más de 800 hectáreas, en las que se destacan cuatro en el Valle del Cauca, más específicamente en Tuluá, uno de los puntos de confianza del capo que tomó el poder de las rutas del narcotráfico en la zona tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, pilares del cartel de Cali.

PUBLICIDAD

“Con la aprehensión de los predios El Gorron, Lote 1, Sin Dirección y Lote de El Pital, que pertenecieron a José Orlando Henao Montoya, alias el Hombre de Overol, avanzamos en la recuperación de tierras para que cumplan una función social y productiva al servicio de las comunidades campesinas”, informó la entidad al respecto.

Los predios serán entregados a poblaciones campesinas de los tres departamentos - crédito ANT

Estos terrenos se suman a las más de 400 hectáreas que fueron entregadas a campesinos de Tuluá. Sobre estas, las autoridades identificaron y recuperaron los predios El Gorrón, El Pital, La Mona y La Peva, que sumaban años sin ser aprovechados por procesos judiciales contra sus antiguos dueños.

PUBLICIDAD

La Agencia Nacional de Tierras transfirió estos terrenos a comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas, con el propósito de impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía local. Durante la intervención, se verificó que los predios habían sido invadidos por terceros y se confirmó su relación con familiares de Henao Montoya, vinculados a procesos por lavado de activos.

Sobre el “Hombre del Overol”, cabe recordar que fue asesinado el 13 de noviembre de 1998 en la cárcel La Picota, en Bogotá. El perpetrador del crimen fue José Manuel Herrera Buitrago, conocido en el mundo criminal como “El inválido”, hermano de “Pacho” Herrera, cabecilla del cartel de Cali que fue ultimado en la prisión de Palmira por orden de Henao.

PUBLICIDAD

Hay polémica por las atribuciones que tendrá la ANT luego de la firma de un decreto del Gobierno nacional - crédito ANT

Dudas por nuevo decreto de la Agencia Nacional de Tierras para entregar predios

La Agencia Nacional de Tierras ha sido mencionada recientemente por figuras de la opinión pública por el Decreto 0765 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, que reglamentó el saneamiento de predios adquiridos por la entidad como parte de la reforma agraria.

La norma permite que la ANT tome posesión inmediata de los terrenos y gestione la cancelación de cargas registrales, tales como gravámenes y limitaciones, con el objetivo de facilitar la titulación y uso de los predios adquiridos. El decreto establece que el saneamiento ocurre incluso si surgen vicios después de la adquisición, pero no extingue el derecho de terceros a reclamar indemnizaciones mediante acciones judiciales.

PUBLICIDAD

En caso de que la justicia ordene la devolución de los predios intervenidos, los que hayan sido entregados a campesinos serán reintegrados de manera económica a sus antiguos dueños.