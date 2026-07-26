Elecciones atípicas en Tunja registran baja participación durante las primeras horas de votación

Las autoridades reportaron una participación de votantes inferior a la proyectada durante las primeras horas de la jornada electoral en Tunja-crédito Europa Press

La jornada electoral extraordinaria que vive Tunja este domingo transcurre con una participación ciudadana por debajo de las expectativas de las autoridades. Durante las primeras horas de votación, los reportes oficiales reflejan una asistencia menor a la proyectada en los diferentes puestos habilitados para escoger a la persona que concluirá el actual periodo constitucional en la Alcaldía de la capital boyacense.

Las mesas comenzaron a recibir votantes desde las 8:00 a.m. del domingo 26 de julio de 2026 y permanecerán abiertas de forma continua hasta las 4:00 p.m. Al concluir ese horario, los jurados iniciarán el proceso de escrutinio para consolidar los resultados preliminares de una elección que definirá quién asumirá el liderazgo administrativo del municipio boyacense durante el tiempo restante del mandato.

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Los ciudadanos habilitados podrán acudir a los 26 puestos de votación hasta las 4:00 de la tarde para elegir al nuevo alcalde - crédito Colombia Travel

La convocatoria a las urnas se realiza después de la salida del exalcalde Mikhail Krasnov, cuya elección fue anulada luego de que el Consejo de Estado confirmara, el pasado 5 de marzo, la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá. La decisión determinó que estaba inhabilitado para ser elegido, ya que no transcurrieron los 12 meses establecidos por la ley entre la terminación de un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en diciembre de 2022, y su elección en octubre de 2023. Mientras avanza la jornada, las autoridades electorales mantienen un seguimiento permanente a los puestos de votación. Para estos comicios extraordinarios están habilitados 142.847 ciudadanos, de los cuales 76.976 son mujeres y 65.871 hombres.

La infraestructura preparada para recibir a los electores contempla 26 puestos de votación y 400 mesas ubicadas tanto en la zona urbana como en el sector rural de Tunja, para atender a los ciudadanos durante toda la jornada. Con esa distribución, la organización busca facilitar el acceso de los ciudadanos a las urnas y garantizar el desarrollo normal, ordenado y continuo del proceso.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que la entidad mantiene activas todas las garantías logísticas y técnicas previstas para la realización de estas elecciones. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz, señaló que existe coordinación permanente entre la Fuerza Pública y los organismos de control con el propósito de preservar la transparencia durante toda la jornada democrática en la ciudad.

El proceso electoral extraordinario se desarrolla con acompañamiento de las autoridades y organismos de control en toda la ciudad-crédito Fernando Vergara/AP

En la contienda participan 11 aspirantes que buscan quedarse con la administración municipal. Los candidatos son Luis Eduardo Vargas Espinosa, por Colombia Justa Libres; Sandra Milena Estupiñán Orjuela, por la Coalición Cambio Radical – Conservador; Pedro Pablo Siaucho Cristancho, del Movimiento Alianza Democrática Amplia; Jonathan Armando Bosigas Malagón, del Partido Ecologista Colombiano; Edwar Javier Parra Guerrero, de Dignidad y Compromiso; Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, de la Alianza Social Independiente (ASI); Yamir Oswaldo López Peña, de Alianza por Tunja; José Ricardo López Caro, de Esperanza Democrática; Diego Hernán Neira Acero, del Partido Oxígeno; Yerson Nicolás Cortés Esteban, del Pacto Histórico; y Nohora Milena Cano Fonseca, del Partido MIRA.

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Durante la mañana, varios de los aspirantes acudieron a las urnas para depositar su voto desde distintos puestos habilitados. Edwar Javier Parra fue uno de los primeros en hacerlo y aprovechó la oportunidad para invitar a los ciudadanos a participar en la decisión sobre el futuro de Tunja. Posteriormente, Jonathan Bosigas y Sandra Milena Estupiñán Orjuela también ejercieron su derecho al voto en sus respectivos puestos y coincidieron al convocar a los habitantes para que asistan antes del cierre de las mesas dispuesto para esta jornada.

Varios candidatos ejercieron su derecho al voto durante la mañana e invitaron a la ciudadanía a participar en la jornada-crédito Registraduría Nacional

Mientras continúa la jornada, las autoridades seguirán verificando el comportamiento de la votación hasta las 4:00 de la tarde, cuando comenzará el conteo de los sufragios que permitirá conocer los resultados preliminares de esta elección extraordinaria y definir quién completará el periodo constitucional vigente al frente de la Alcaldía de Tunja durante los próximos meses.

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