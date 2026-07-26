Eaab anunció cortes de agua en Bogotá: suspensión de hasta 27 horas afectará más de 12 localidades y municipios vecinos por mantenimiento

La Eaab programó cortes de agua en Bogotá entre el 25 y el 29 de julio de 2026 por trabajos de reparación y mantenimiento en redes de distribución - crédito Colprensa

Más de una docena de localidades en Bogotá enfrentarán cortes y disminución de presión del servicio agua debido a trabajos de reparación y mantenimiento en redes de distribución, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

Entre el 25 y el 29 de julio de 2026, la entidad realizará suspensiones temporales del servicio para minimizar afectaciones mayores en la infraestructura y garantizar el suministro futuro a los usuarios de la capital.

La Eeab precisó que estos trabajos, que incluyen empates de redes, mantenimiento preventivo y correctivo, así como instalación de válvulas y cambio de medidores, se llevarán a cabo en sectores urbanos de alto consumo y barrios que presentan necesidades de intervención prioritaria.

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Las suspensiones afectarán a localidades como Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Kennedy, Suba, Fontibón, San Cristóbal y Barrios Unidos, así como a zonas rurales de Gachancipá y Sopó.

Los cortes de agua en Bogotá incluyen empates de redes, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de válvulas y cambio de medidores, según la Eaab - crédito Acueducto de Bogotá

Martes 28 de julio: barrios y horarios afectados

El martes 28 de julio, los trabajos de empates en redes de acueducto afectarán:

Usaquén: San Cristóbal Norte y Santa Teresa, entre la carrera 8a y la carrera 9, desde la calle 163a hasta la calle 170. Corte de agua desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Chapinero: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, entre la carrera 7 y la carrera 15 y desde la calle 88 hasta la calle 100, con suspensión de 10:00 a. m. a 10:00 a. m. del día siguiente.

Chapinero: Sagrado Corazón Chapinero, de la calle 34 a la calle 40, entre la carrera 7 y la carrera 14, desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Ciudad Bolívar: San Isidro, La Estancia, Primavera I, Primavera II y Galicia, de la avenida Calle 57r s a la diagonal 62g s, entre la carrera 73f y la carrera 77d, corte desde las 9:00 a. m. durante 24 horas.

Bosa: Andalucía II, José Antonio Galán, Villa de los Sauces y otras zonas delimitadas por la calle 60 sur a la calle 63 sur, entre la carrera 79b y la avenida Carrera 80, así como tramos entre la calle 58c sur y la calle 59 sur, y entre la carrera 78 y la carrera 79a, a partir de las 10:00 a. m. por 24 horas.

Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar y Bosa tendrán cortes de agua el martes 28 de julio en barrios como San Cristóbal Norte, El Chicó, San Isidro y Andalucía II - crédito Colprensa

Miércoles 29 de julio: nuevas suspensiones y baja presión

El miércoles 29 de julio continuarán los empates de redes y mantenimientos:

Usaquén : Los Cedros y Las Margaritas, entre la carrera 15 y la carrera 45, desde la calle 142 a la calle 153, corte de 8:00 a. m. por 24 horas.

Puente Aranda : Los Ejidos, en la zona de la carrera 39 a la avenida Carrera 50, desde la avenida Calle 13 a la avenida Calle 20, corte de agua desde las 7:00 a. m. por 27 horas.

Kennedy : Andalucía Kennedy 2, El Tintal (II, III, IV), Las Palmas, Nueva Castilla, Osorio II, Sabana Grande, Santa Paz, Vereda El Tintal y zonas rurales y urbanas de la vereda, entre la calle 6d y la calle 16c, entre la avenida Ciudad de Cali y la carrera 98, corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Suba: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedez I, entre la carrera 99 y la carrera 118, desde la calle 153 a la calle 168, corte desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

Además, en Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, se presentará baja presión en barrios como San Diego Norte, Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluna, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego y La Macarena. En la zona de tanques Paraíso y Pardo Rubio, barrios como Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia y aledaños estarán sin servicio total.

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El miércoles 29 de julio habrá cortes de agua en Usaquén, Puente Aranda, Kennedy y Suba, con suspensiones de hasta 27 horas en sectores intervenidos por la Eaab - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sectores como Chapinero Central, Chapinero Occidental, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, Sagrado Corazón, Teusaquillo, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas, Florida, Santa Fe, Samper Mendoza, Usatama, Colseguros, El Liston, Paloquemao, Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel, El Progreso, San Antonio, Restrepo, Restrepo Occidental, Olaya, San José Sur, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo y San José Sur, así como barrios de Usaquén y el norte de la ciudad, también registrarán baja presión o suspensión.

Jueves 30 de julio: cortes en Santa Bárbara Central y más sectores

Para el jueves 30 de julio se programaron nuevas suspensiones:

Usaquén : Santa Bárbara Central, de la carrera 11 a la carrera 15 entre la calle 116 y la calle 127, corte de 8:00 a. m. por 24 horas.

Fontibón : Guadual, Laguna, El Carmen, de la carrera 96a a la carrera 107a, entre la diagonal 16 y la calle 17, desde las 7:00 a. m. por 27 horas.

San Cristóbal: Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur), Veinte de Julio, de la carrera 10 a la carrera 4c, entre la calle 38a sur y la calle 29 sur, corte desde las 9:00 a. m. por 24 horas.

Bosa : El Porvenir, de la carrera 100 a la carrera 118, entre la calle 59 sur y la calle 49 sur, corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

Barrios Unidos y Suba: Rionegro, Los Andes, de la carrera 50 a la carrera 68, entre la calle 90 y la calle 100, corte de 8:00 a. m. por 24 horas.

Gachancipá y Sopó: municipios de Gachancipá y Sopó, mantenimiento correctivo desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

El jueves 30 de julio los cortes de agua en Bogotá afectarán sectores de Usaquén, Fontibón, San Cristóbal, Bosa, Barrios Unidos y Suba - crédito Colprensa

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab recomendó a los habitantes de los barrios afectados llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas, y hacer uso racional del líquido, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. El servicio de carrotanques estará disponible para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, previa solicitud en la Acualínea 116.

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