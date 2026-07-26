Colombia

Colombia quedó en desventaja ante Argentina y México a la hora de venderle productos a EE. UU.: confirman problema para el café y las flores

Sectores empresariales se ven obligados a reformular sus estrategias de negociación y adaptarse a nuevas condiciones del comercio exterior con el objetivo de mantener su competitividad internacional

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Analdex dice que ahora los exportadores colombianos tendrán que asumir hasta USD80 millones por el nuevo arancel de Estados Unidos - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Analdex dice que ahora los exportadores colombianos tendrán que asumir hasta USD80 millones por el nuevo arancel de Estados Unidos - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Estados Unidos empezó a aplicar, desde el 24 de julio de 2026, un arancel de 12,5% adicional a Colombia. La medida quedó establecida después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) incluyó al país entre las 38 economías sujetas a ese recargo bajo la Sección 301.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el impacto puede concentrarse en bienes sensibles al precio y con menor margen, como flores, confecciones, confitería, chocolates, alimentos procesados, cosméticos y otras manufacturas. La decisión forma parte de una investigación sobre 60 economías, en la que Washington concluyó que no impusieron ni aplicaron de manera eficaz una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Por instrucción presidencial, Estados Unidos fijó un recargo de 10% para 17 economías y de 12,5% para las otras 38, incluida Colombia.

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Dicho proceso comenzó el 12 de marzo y la determinación de accionabilidad se emitió el 2 de junio. La decisión final llegó después de más de 1.600 comentarios escritos y de audiencias públicas entre el 7 y el 9 de julio con más de 100 intervinientes.

AmCham Colombia, que tiene como presidente ejecutiva a la exministra de Comercio, Industria y Turismo María Claudia Lacouture, precisó que “esto no significa que las exportaciones colombianas sean producidas con trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países”.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que "el norte que proponemos a empresarios y al próximo gobierno es blindar 2026, abrir acceso real, capturar inversión y escalar a Colombia hacia 2030" - crédito @AmChamCol/X
María Claudia Lacouture es la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia - crédito @AmChamCol/X

Cómo se aplicará el recargo a los productos colombianos

El nuevo recargo se suma al arancel ordinario de cada producto. Desde el 24 de julio, los bienes colombianos que pagaban 10% bajo la Sección 122 y no quedaron en las exclusiones finales de la Sección 301 pasarán a pagar 12,5%. Si un producto pagaba 10% bajo la Sección 122, pero entró en las nuevas exclusiones finales, dejará de pagar este recargo adicional. Los que ya estaban excluidos bajo la Sección 122 y además aparecen en las exclusiones finales seguirán sin el nuevo cargo.

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De igual manera, se distingue el caso de algunos químicos cuya exclusión quedó limitada al uso farmacéutico. En esos casos, el uso de estos puede quedar fuera del recargo y el uso no farmacéutico puede pagar 12,5%. Cuando un producto no aparece con claridad en la lista final, debe presumirse sujeto al recargo, aunque la validación definitiva depende del código arancelario. AmCham Colombia advirtió además que la revisión debe hacerse caso por caso.

La exención no funciona por país sino por partida. El recargo aplicado a Colombia cae bajo la subpartida del Arancel Armonizado de Estados Unidos 9903.05.32, mientras las exclusiones generales están en las subpartidas 9903.05.85 a 9903.05.92 y en el Anexo II, Parte A.

Sectores protegidos y actividades con mayor exposición

La mayor protección se concentra en tres capítulos que representan 82,4% del valor exento. Allí aparecen:

  • Combustibles y aceites minerales (HS27): USD6.333,2 millones:
  • Piedras y metales preciosos (HS71): USD1.945 millones.
  • Frutas y frutos comestibles (HS08): USD593,7 millones.
  • Maquinaria y equipos eléctricos (HS85): USD503,2 millones.
  • Disposiciones especiales (HS98): USD279,8 millones.
  • Plásticos (HS39): USD273,5 millones
  • Preparaciones de frutas y vegetales (HS20): USD153,2 millones.
  • Manufacturas de hierro o acero (HS73): USD142,2 millones.

En la zona de mayor exposición aparecen:

  • Café (HS06).
  • Plantas y flores (HS06).
  • Prendas de vestir (HS61 y HS62).
  • Artículos textiles confeccionados (HS63).
  • Calzado (HS64).
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una "guerra comercial" con sus principales socios, entre los que está Colombia - crédito Mark Schiefelbein/AP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene una "guerra comercial" con sus principales socios, entre los que está Colombia - crédito Mark Schiefelbein/AP

AmCham Colombia apuntó que “el impacto será desigual. Productos relevantes como café, petróleo, oro, banano, aguacate y ciertos azúcares dentro de cuota están excluidos. Pero sectores como flores, confecciones, confitería, chocolates, alimentos procesados, cosméticos y otras manufacturas podrían enfrentar el nuevo costo y deberán revisar cada código arancelario”.

Dentro de los bienes señalados como expuestos están:

  • Flores frescas cortadas: no entran en la exclusión general para Colombia y siguen sujetas al 12,5%.
  • Aceite de palma: porque las líneas principales del capítulo 1511 no fueron incorporadas como nuevas exclusiones.
  • Confitería y caramelos: las líneas 1704 no figuran en la exclusión general.
  • Chocolate terminado: queda expuesto porque las líneas 1806 no están excluidas.

En cambio, siguen fuera del recargo:

  • Cacao en grano.
  • Pasta.
  • Manteca.
  • Polvo sin azúcar (de las partidas 1801 a 1805).

En panadería y pastelería no hay una exclusión amplia. Solo permanecen excepciones muy limitadas para ciertos productos de uso religioso que ya estaban en la Sección 122.

La lista de sectores sin alivio general incluye:

  • Confecciones nuevas.
  • Cosméticos.
  • Perfumes y preparaciones capilares.
  • Plásticos y sus manufacturas.
  • Transformadores eléctricos.
  • Insecticidas terminados (no deben confundirse con algunos insumos o pesticidas excluidos únicamente para aplicaciones farmacéuticas).

Desventaja frente a competidores y opciones de revisión

Colombia queda en desventaja frente a economías que recibieron la tarifa de 10%, como Ecuador, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Argentina. La brecha es de 2,5 puntos porcentuales (pp) y puede pesar en productos que compiten de forma directa en el mercado estadounidense. Frente a Brasil, Chile, Perú, Costa Rica y República Dominicana, también sujetos al 12,5%, la pérdida relativa de competitividad es menor. Aun así, el nuevo costo afecta la posición de los exportadores colombianos en segmentos donde el precio define buena parte de la demanda.

Primer envío de 600 toneladas de asfalto sólido hacia Panamá - crédito Ecopetrol
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AmCham Colombia recordó que el arancel lo paga de manera formal el importador estadounidense, pero ese costo puede trasladarse al exportador colombiano mediante menores precios, al consumidor con mayores costos o repartirse entre ambos. Según la entidad, ese ajuste reduce márgenes y competitividad, sobre todo ante países con una tarifa más baja o con más excepciones.

Colombia no recibió un anexo país específico, a diferencia de Ecuador, Argentina o Guatemala. Tampoco accedió a mecanismos de mitigación, y los contingentes arancelarios textiles quedaron reservados a Bangladesh, Camboya, Indonesia y Malasia, condicionados a compras de algodón e insumos estadounidenses. El proceso también dejó definida la vía que Washington admite para revisar estas decisiones. La Ustr tomó como referencia la adopción formal de una prohibición de importación y descartó de manera expresa el argumento de cumplimiento laboral doméstico o la ratificación de convenios de la Ortanización Internacional del Trabajo (OIT).

Sobre esa posibilidad de revisión, AmCham Colombia planteó que Colombia sí tiene un camino para buscar la reducción o eliminación del arancel. “Con la llegada del nuevo Gobierno, la buena dinámica entre ambos países y la voluntad de encontrar soluciones expresada tanto por el vicepresidente electo (José Manuel Restrepo) como por el ministro de Comercio electo (Mauricio Gómez Amín), existe un optimismo prudente sobre la posibilidad de avanzar rápidamente en la adopción y aplicación de las medidas requeridas y, a partir de resultados verificables, solicitar a Estados Unidos la revisión del arancel”, apuntó.

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