Congresistas del Centro Democrático se desmarcaron de Rafael Nieto, que habló sobre una supuesta “guerra” con Abelardo de la Espriella

Las afirmaciones del senador del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza sobre el presidente electo Abelardo de la Espriella parecen haber causado una tormenta política - crédito Colprensa

El domingo 26 de julio, Congresistas del Centro Democrático tomaron distancia con respecto a las más recientes declaraciones del senador de la colectividad Rafael Nieto Loaiza, que en una entrevista habló sobre una supuesta “guerra” política con el presidente Abelardo de la Espriella. Este sería un nuevo capítulo en las nacientes diferencias entre la postura del debutante congresista y miembros de la bancada de derecha.

Las voces de peso al interior de la colectividad y otros perfiles que representan la visión del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el órgano legislativo, expresaron a través de sus redes sociales su desacuerdo frente a lo dicho por Nieto Loaiza e hicieron un llamado a centrar los esfuerzos en las prioridades nacionales, alejándose de esta manera de confrontaciones que pudieran surgir en relación con el presidente electo.

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Bancada uribista empezó a desmarcarse de Rafael Nieto y su “guerra” contra Abelardo de la Espriella

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador Juan Espinal, que fijó su posición sobre las afirmaciones de Nieto, emitidas en la revista Cambio y se apartó del alcance de las mismas, con miras a un mandato del cual se han declarado partidarios; pese a que en la elección del nuevo presidente del Congreso, pulso que ganó el senador Honorio Henríquez, no apoyaron al aspirante del presidente entrante Abelardo de la Espriella.

El senador del Centro Democrático Juan Espinal se desmarcó de declaraciones de Rafael Nieto Loaiza sobre una presunta disputa con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Juan_EspinalR/X

“Respeto la posición de Rafael, pero no la comparto. Nuestro partido se ha declarado partido de Gobierno, y nuestra responsabilidad es defender los valores democráticos y respaldar al presidente De la Espriella para que Colombia avance. Es urgente recuperar la seguridad, la salud, las finanzas públicas y garantizar que el país no se apague por la crisis energética. Esa es la verdadera guerra que debemos ganar”, expresó Espinal.

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A su vez, el senador antioqueño destacó una línea de acción distinta a la planteada por Nieto, en la que habló de la lucha frontal contra la delincuencia. “Debemos enfrentar con toda la fuerza del Estado a los grupos criminales que, durante el gobierno de (Gustavo) Petro, se fortalecieron y hoy amenazan la tranquilidad de los colombianos”, indicó Espinal, que sigue siendo una de las fichas fuertes del partido en el Congreso.

En su perfil de X, el senadora del Centro Democrático Hernán Cadavid también se distanció de Rafael Nieto Loaiza y sus afirmaciones sobre Abelardo de la Espriella - crédito @hernancadavidm/X

Del mismo modo, su colega Hernán Cadavid también se distanció de la narrativa de confrontación interna con el mandatario electo. “La única ‘guerra’ del Centro Democrático es contra la inseguridad y la pobreza en Colombia. Somos partido de Gobierno, sin renunciar a nuestro pensamiento, propuestas y agenda legislativa. Es lo que esperan los Colombianos y nuestros electores”, acotó el senador paisa en sus afirmaciones.

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El senador Andrés Forero también dejó en clara su postura. “La guerra es contra el terrorismo, no contra un presidente con el que tenemos claras convergencias programáticas y al que el país necesita que le vaya bien”, afirmó. E indicó que el enfoque debe estar en los verdaderos desafíos nacionales. “Enfrentamos una izquierda unida y organizada y las estériles luchas intestinas solo la benefician a ella”, acotó el congresista.

Con este mensaje, el senador Andrés Forero también se apartó de Rafael Nieto Loaiza, pese a que ambos hacen parte del Centro Democrático - crédito @AForeroM/X

Urgente llamado a la unidad y al respaldo de las iniciativas de Abelardo de la Espriella

Entretanto, el representante a la Cámara Santiago Castro también se refirió a lo dicho por Nieto Loaiza y, aunque reconoció su trayectoria, reafirmó su compromiso institucional con el presidente electo. “Admiro a Rafael Nieto y lo creo un miembro valioso de nuestra bancada. Tengo el deseo de trabajar con el Presidente Electo Abelardo de la Espriella y su gobierno en todos los proyectos que beneficien a Colombia”, señaló.

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En su perfil de X, el representante a la Cámara Santiago Castro dijo no estar de acuerdo con el senador Rafael Nieto Loaiza, frente a su visión de una disputa con Abelardo de la Espriella - crédito @SantiCastrogo/X

Con ello, el congresista vallecaucano, expresidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), fue enfático en que señalar que el Centro Democrático no está en guerra con ningún gobierno o colectividad. “Salvo con la izquierda radical corrupta, violenta, y antidemocrática. Aun así, la frase ‘guerra’ se refiere es a confrontación política dentro de los canales constitucionales”, reafirmó.

En ese mismo sentido, el representante bogotano del Centro Democrático Daniel Briceño, la votación más alta del legislativo, resumió la postura de varios miembros del partido. “La guerra es contra la delincuencia, no contra Abelardo”, expresó el joven político, que también se alejó de disputas personales o institucionales que puedan debilitar la imagen y el accionar del Centro Democrático como partido que integra la nueva coalición.

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En su perfil de X, el representante Daniel Briceño hizo sus precisiones con respecto a lo dicho por Rafael Nieto Loaiza - crédito @danielbricen/X

¿Qué fue lo que dijo Rafael Nieto Loaiza que habría causado molestia en el Centro Democrático?

Las declaraciones del senador del Centro Democrático a Cambio encendieron la discusión dentro y fuera del partido, pues de entrada Nieto Loaiza sostuvo que el “uribismo la va a ganar” en la disputa por el liderazgo de la derecha frente al “abelardismo”. Además, criticó la intención del mandatario electo de posesionarse en una guarnición militar, y advirtió que esta decisión “rompe la subordinación del poder militar al civil”.

En sus afirmaciones, el congresista, que en el pasado fue precandidato presidencial de esta colectividad de derecha, fue explícito al señalar que el abelardismo busca desplazar al Centro Democrático y consolidarse como la fuerza dominante.“Para que eso sea posible es indispensable destruir al presidente Uribe, al uribismo y al Centro Democrático”, adelantó Nieto Loaiza, que si bien respaldó a su partido, causó cierta controversia.

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El senador Rafael Nieto Loaiza se opuso a que el presidente electo Abelardo de la Espriella tome juramento de su cargo en una instalación militar - crédito @RafaNietoLoaiza/X - REUTERS

Y es que la polémica generada por las palabras de Nieto reveló las diferencias estratégicas dentro del partido respecto al liderazgo y la forma de encarar el período de Gobierno de De la Espriella. Mientras Nieto señaló que la confrontación política se va a “intensificar”, la mayoría de la bancada se inclinó por fortalecer el trabajo conjunto y la gobernabilidad; y con ello separarse del impacto de sus afirmaciones al citado medio.

“Nosotros tenemos 47 parlamentarios y ellos (Abelardismo) eligieron seis. No somos una fuerza política despreciable, y además tenemos estructura en todo el país”, declaró el senador de derecha; sin embargo, sus propios compañeros de colectividad prefieren insistir en enfocar los esfuerzos en temas como la seguridad, la crisis energética y la agenda legislativa, antes de empezar una confrontación directa con el Gobierno.

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Aunque aclaró que su apoyo no estará sujeto a una ‘camisa de fuerza’, Rafael Nieto Loaiza sigue levantando polvareda. “Voy a apoyar lo que sea bueno para el país, no importa si viene de él o de su gabinete. No voy a apoyar lo que considere perjudicial”, destacó Nieto. En contraste, algunos de los congresistas del Centro Democrático apostarán por el trabajo institucional y el respaldo a la institucionalidad.