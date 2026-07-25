Colombia

Paloma Valencia insistió en negar alianza “petrouribista” por foto de Aída Avella con Rafael Nieto: “Deberían estar felices”

La exsenadora reavivó la polémica por la fotografía en la que se mostró la celebración de dos partidos históricamente opuestos, tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Congreso

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Paloma Valencia desestimó alianzas con el petrismo, tras respaldo a Honorio Henríquez, pero defendió su trayectoria política y oposición a Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

La exsenadora y excandidata presidencial, Paloma Valencia, militante del Centro Democrático, reiteró su negativa ante una posible alianza con representantes del Pacto Histórico luego de la divulgación de la polémica fotografía en la que aparecen juntos Rafael Nieto, senador de su partido, y Aída Avella, congresista de la coalición del Pacto Histórico.

La imagen se difundió el 20 de julio de 2026, tras la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado en la instalación del nuevo Congreso, generando especulaciones sobre acuerdos políticos en el Congreso de la República de Colombia.

En declaraciones en sus redes sociales, Valencia sostuvo que “una foto no significa una alianza con nadie”, y afirmó que la elección de Henríquez representa, en cambio, una victoria para la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

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La legisladora afirmó que incluso los seguidores del presidente electo, Abelardo de la Espriella, deberían valorar que el nuevo presidente del Senado sea una figura reconocida por su postura contraria a las iniciativas del oficialismo.

Paloma Valencia también aseguró que Honorio Henríquez actuará conforme a las iniciativas del nuevo gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia también aseguró que Honorio Henríquez actuará conforme a las iniciativas del nuevo gobierno - crédito @PalomaValenciaL/X

Según la exsenadora del Centro Democrático, la fotografía que circuló en medios y plataformas digitales fue tomada en el instante en que Avella pasaba junto a Nieto, sin que hubiera diálogo entre ambos.

Simplemente, es una foto captada en el momento preciso donde la senadora pasa al lado del senador, cada uno celebrando la victoria por distintas razones”, escribió Valencia.

Aclaró que el video del evento muestra que no existió interacción, y que la imagen no debe interpretarse como evidencia de acuerdos entre las bancadas.

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El vainazo de Paloma Valencia a Deluque: “Honorio Henríquez no escándalos”

Valencia destacó que la bancada de su partido defendió la presidencia del Senado como un derecho adquirido por haber sido la principal fuerza opositora en el hemiciclo.

Argumentó que la elección de Honorio Henríquez garantiza el equilibrio institucional y la fiscalización de las iniciativas del gobierno de Petro.

La senadora destacó la trayectoria del nuevo presidente del Senado —en contraposición a la opción preferida del presidente electo, Abelardo de la Espriella, Alfredo Deluque— por su oposición a los acuerdos de paz de La Habana y su papel en el rechazo a varias reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma a la salud.

“Elegimos a Honorio, que fue la persona que se encargó de hundir la nefasta reforma a la salud. A Honorio, que fue el que se encargó de hundir varias de las reformas del gobierno Petro, que ha sido un líder intachable y que ha defendido estas ideas sin dobleces, que no tiene escándalos en el manejo de ninguna entidad”, expresó Valencia, en referencia a presuntos líos con el Icbf en La Guajira y a su respaldo a algunos proyectos del petrismo en el Legislativo.

Alfredo Deluque, senador de la República por el Partido de la U, fue la segunda opción para la Presidencia del Congreso - crédito Prensa Senado
Alfredo Deluque, senador de la República por el Partido de la U, fue la segunda opción para la Presidencia del Congreso - crédito Prensa Senado

La controversia en redes sociales y la respuesta desde el Centro Democrático reflejan la tensión política vigente en el Legislativo colombiano, incluso entre partidos de derecha.

Exgobernador Hernando Deluque se entregó a la justicia en Riohacha tras condena de siete años

El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, fue capturado el viernes 24 de julio de 2026 en la ciudad de Riohacha, La Guajira, luego de presentarse ante las autoridades tras la confirmación de una condena en su contra por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia, que quedó en firme tras agotar los recursos legales, le impone siete años de prisión por irregularidades en la contratación pública durante su administración entre 2001 y 2003.

Deluque, padre del senador Alfredo Deluque —que recientemente aspiró a la presidencia del Congreso de la República—, fue hallado responsable por la suscripción de un contrato con la Unión Temporal CV-IGG Ltda en 2001, destinado a obras de mejoramiento del acueducto y alcantarillado de Riohacha.

El acuerdo, por un valor de 2.100 millones de pesos, incluyó el desembolso anticipado de más de 1.059 millones de pesos. Sin embargo, la obra no se concluyó.

La decisión se conoció el sábado 25 de julio de 2026 - créditos @ArtetaPiter / X | Cristian Bayona / Colprensa
La decisión se conoció el sábado 25 de julio de 2026 - créditos @ArtetaPiter / X | Cristian Bayona / Colprensa

Según la decisión de la Corte Suprema, la celebración del contrato y el giro del anticipo se realizaron sin cumplir requisitos legales esenciales. El proceso careció de licencia ambiental y de consulta previa con comunidades indígenas, y la alcaldía local no había entregado los terrenos necesarios.

Con pleno conocimiento de las probables consecuencias, se arriesgó la celebración del contrato, el giro del anticipo y la suscripción del acta de inicio sin licencia ambiental y sin consulta previa con las formalidades señaladas en la ley, lo que derivó en la inmediata suspensión de la ejecución del contrato y la posterior pérdida de los dineros públicos invertidos”, señala el fallo.

El exgobernador fue sentenciado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Los recursos interpuestos por la defensa, incluido uno de casación, fueron rechazados por improcedentes, quedando en firme la condena y haciendo efectiva la orden de captura. La entrega de Deluque se produjo tras una coordinación entre su defensa y las autoridades judiciales.

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