Petro cuestionó búsqueda de recursos de cooperación internacional para vivienda del Gobierno de De la Espriella: “Endeudar en dólares al país”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno de De la Espriella debe buscar el traslado de ahorros pensionales - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha estado teniendo acercamientos con distintas entidades bancarias, con el fin de contar con recursos de cooperación que sirvan para la ejecución de los proyectos que tiene planteados para su administración.

El ministro de Vivienda designado de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, informó a través de sus redes sociales que se reunió con funcionarios del Banco Mundial y que, desde el Gobierno entrante, buscarán obtener recursos para atender las necesidades de vivienda de los ciudadanos.

“Buenas noticias para los colombianos: Junto al @BancoMundialLAC trabajaremos para obtener recursos de la cooperación internacional, que nos permitirán cumplir con las necesidades en vivienda y saneamiento básico de los territorios en el país. Cada día sumamos más apoyo en nuestra labor al frente del Ministerio de Vivienda del gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA”, escribió el jefe de cartera.

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El ministro de Vivienda designado Jaime Andrés Beltrán anunció que el Gobierno de De la Espriella buscará obtener recursos de la cooperación internacional para proyectos de vivienda - crédito @soyjaimeandres/X

De acuerdo con el ministro designado, la instrucción que dio el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el manejo del dinero en su Gobierno es que “cada recurso se invierta de manera correcta y oportuna”. En ese sentido, aseguró que, con la destinación del dinero, la ciudadanía empezará a ser testigo de la consolidación de soluciones para las principales problemáticas.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la búsqueda de recursos de cooperación internacional que está haciendo el Gobierno de De la Espriella. A su juicio, el enfoque de la nueva administración debería estar en los ahorros pensionales de los colombianos que, según indicó, habrían sido tomados “sin autorización” por las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP).

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“Y para que piensan endeudar en dólares al país para hacer vivienda, si lo que hay es que traer los ahorros pensionales de los trabajadores que se llevaron los fondos privados sin autorización de los dueños del ahorro que son los trabajadores”, señaló el jefe de Estado en la red social.

El presidente Gustavo Petro rechazó acercamientos del Gobierno de De la Espriella con el Banco Mundial para conseguir recursos para vivienda - crédito @petrogustavo/X

El traslado de ahorros pensionales que no permitió el Consejo de Estado

En abril de 2026, el Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 0415 de 2026, el traslado de los recursos de cerca de 120.000 afiliados a las AFP que cambiaron de régimen pensional. Por medio de dicho decreto, se definió el traspaso del dinero a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad pública del Estado.

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Sin embargo, en mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió el decreto. La Presidencia emitió un comunicado en el que rechazó la decisión del máximo juez de la administración pública.

“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora”, mientras “los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, precisó el Ejecutivo.

Millonaria destinación de recursos para Colombia

Ahora bien, además del dinero que se está buscando para impulsar los proyectos de vivienda, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella logró una importante destinación de recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). De acuerdo con un comunicado emitido por el banco, se trata de USD9.000 millones que serán entregados al país entre 2026 y 2030.

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La financiación de la CAF servirá para impulsar obras, infraestructura, energía y agua potable en Colombia - crédito CAF

La destinación del dinero estará basada en un plan que contempla cuatro pilares: seguridad energética, infraestructura para la productividad, prosperidad e inclusión social, presencia y fortalecimiento territorial.

“Colombia es un país de enorme potencial productivo, energético, ambiental y humano. En CAF creemos firmemente en ese potencial y, por eso, estamos trabajando junto al nuevo gobierno para transformarlo en oportunidades reales de desarrollo. Ponemos a disposición de Colombia nuestra capacidad financiera, nuestra experiencia en estructuración y nuestro conocimiento técnico para responder a las necesidades del país, contribuir a un futuro más próspero, equitativo y sostenible para todos los colombianos”, indicó el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en la comunicación oficial.

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