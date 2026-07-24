Colombia

Abelardo de la Espriella nombró a Jorge Mario Velásquez como nuevo miembro en la junta directiva de Ecopetrol

El presidente electo resaltó su trayectoria a nivel empresarial y afirmó que el país se enfrenta a un momento delicado en materia energética

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Jorge Mario Velásquez tiene una trayectoria del ejecutivo en el sector empresarial colombiano, con foco en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones - crédito Reuters
Jorge Mario Velásquez tiene una trayectoria del ejecutivo en el sector empresarial colombiano, con foco en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones - crédito Reuters

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este jueves 24 de julio de 2026 en Medellín, Antioquia, la designación del ingeniero civil Jorge Mario Velásquez Jaramillo como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol.

El líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que el nombramiento es fundamental por el momento que atraviesa la petrolera, con desafíos vinculados a la transición energética, la sostenibilidad y la competitividad.

Velásquez es egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA, donde se desempeña como presidente del Consejo Superior. Tiene una especialización con énfasis en la industria del cemento realizada en Inglaterra y formación ejecutiva en Kellogg School of Management y Stanford University, además del programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes.

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Retrato de Jorge Mario Velásquez, un hombre de mediana edad con chaqueta azul y camisa blanca sonriendo suavemente, con un fondo de escaleras y barandillas metálicas
El presidente electo resaltó su trayectoria a nivel empresarial y afirmó que el país se enfrenta a un momento delicado en materia energética - crédito Grupo Argos

“Doctor Jorge Mario Velásquez, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA, próximo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Aprovecho para hacer ese anuncio, maestro, gracias por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llegar al lugar de grandeza que se merece”, precisó De la Espriella.

El presidente electo también destacó la trayectoria del ejecutivo en el sector empresarial colombiano, con foco en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones. En el sector privado, Velásquez ocupó cargos de alta dirección y lideró el Grupo Argos entre 2016 y 2026.

El plan de Abelardo de la Espriella a nivel energético

Abelardo de la Espriella tiene en mente retomar la explotación de hidrocarburos - crédito Reuters
Abelardo de la Espriella tiene en mente retomar la explotación de hidrocarburos - crédito Reuters

Cuando Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, recibirá un sector energético con rezagos en electricidad, pérdida de autosuficiencia en gas y caída en los hidrocarburos, un cuadro que su programa vincula con riesgos para la competitividad, el empleo, las finanzas públicas y la inversión social en Colombia.

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El atraso más visible está en la infraestructura eléctrica. Para 2026 se espera la entrada de 4.475 megavatios al sistema, pero a junio solo había ingresado el 6,8% de esa meta. La secuencia viene desde 2024. Ese año apenas se cumplió el 25,3% de lo planeado y en 2025 la ejecución cayó al 10,8%, mientras XM, filial del grupo ISA, proyecta un déficit de energía firme de -2,3% para 2026 y de -4,4% para 2027.

El programa del presidente electo plantea que esa situación exige un cambio de manejo en la política pública. Sostiene que el sector no puede seguir tratado con prejuicios ideológicos ni improvisación.

El presidente intensificó sus críticas contra la EPS Sanitas y su matriz, acusando desvío de fondos públicos y aportes prohibidos a campañas, mientras defiende la intervención estatal y reaviva el debate sobre la presencia extranjera - crédito Air-e
El programa del presidente electo contempla nuevas subastas de cargo por confiabilidad y la modernización de las redes de distribución para contener el riesgo de desabastecimiento - crédito Air-e

La región Caribe aparece como uno de los focos inmediatos del nuevo gobierno. La situación de Afinia y Air-e, intervenida desde septiembre de 2024, es descrita como insostenible.

La respuesta planteada por De la Espriella apunta a bajar de manera permanente el costo de la tarifa. Para hacerlo, propone corregir los daños en las redes, los robos de energía, las ineficiencias y las normas que, según el programa, “cargan un peso excesivo sobre los usuarios”.

Ese mismo plan busca aprovechar el potencial solar, eólico y territorial del Caribe para atraer inversiones y generar empleo. El objetivo, según el texto al que accedió El Tiempo, es convertir a la región en una plataforma de desarrollo “útil y alejada de las consignas políticas”.

De la Espriella descartó renunciar de manera anticipada a los hidrocarburos y propone defender a Ecopetrol como un activo clave. Su estrategia es usar el gas como puente en la transición energética y acelerar el desarrollo de descubrimientos recientes.

El programa advierte que dejar agotar las reservas sin buscar nuevas opciones obligaría a importar más gas y otros combustibles costosos. Eso, añade, elevaría las facturas de las familias y de la industria.

La respuesta que plantea el nuevo gobierno es reactivar la exploración y la producción con la firma de nuevos contratos. También prevé impulsar energía solar, eólica e hídrica con el potencial de regiones como La Guajira.

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