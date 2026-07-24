Colombia

Informe de empalme alertó que 310 aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio: el Gobierno De la Espriella deberá enfrentar crisis

El documento entregado al equipo del presidente electo indicó que, de un inventario de 620 unidades, solo la mitad está disponible, lo que afecta las capacidades militares y policiales

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Unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Catam trasladan a 700 policías y más de 20 toneladas de suministros por vuelo - crédito Catam
El informe de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella reportó 310 aeronaves de la Fuerza Pública inoperativas o fuera de servicio - crédito Catam

El informe de empalme que recibió el equipo del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella reveló que 310 aeronaves de la fuerza pública están inoperativas o fuera de servicio, un dato que compromete la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desde el inicio de la nueva administración. Sobre un inventario total de 620 aeronaves, la mitad no está en condiciones de operar, según el documento conocido por Caracol Radio.

El mismo reporte añade que la crisis no se limita al componente aéreo. En la Armada Nacional, de 667 embarcaciones registradas, 346 aparecen operativas, 218 no operativas y 103 fuera de servicio.

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En términos directos, el 50% de la flota aérea reportada por la fuerza pública no está disponible para operar. Esa cifra surge de sumar 283 aeronaves de las Fuerzas Militares que figuran como no operativas o fuera de servicio y 27 aeronaves de la Policía Nacional clasificadas como no operativas.

La Fuerza Pública tiene 620 aeronaves en inventario y la mitad no está disponible para operar - crédito @ricarospina/X
La Fuerza Pública tiene 620 aeronaves en inventario y la mitad no está disponible para operar - crédito @ricarospina/X

De acuerdo con el informe técnico, las Fuerzas Militares concentran 510 aeronaves, una cifra que agrupa al Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana sin desagregar cuántas pertenecen a cada institución. De ese total, 227 están en condición de operar.

Las 283 restantes se reparten entre 148 aeronaves catalogadas como no operativas y 135 completamente fuera de servicio. Ese bloque explica la mayor parte del deterioro que refleja el inventario entregado en el proceso de transición.

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Entre tanto, en la Policía Nacional, el documento reporta 110 aeronaves. De ellas, 50 están operativas, 27 figuran como no operativas y el estado de las 33 restantes no fue especificado.

El informe también detalla la composición de esa flota policial: 52 aeronaves son de ala fija y 58 de ala rotatoria. La publicación señala que, pese a esa distribución, solo 50 unidades aparecen disponibles para operar.

El empalme incluye una petición de 666 preguntas sobre el estado del sector Defensa

Las Fuerzas Militares concentran 510 aeronaves y solo 227 están en condición de operar, de acuerdo con el informe técnico - crédito @ricarospina/X
Las Fuerzas Militares concentran 510 aeronaves y solo 227 están en condición de operar, de acuerdo con el informe técnico - crédito @ricarospina/X

La información sobre la flota hará parte de los insumos que recibirá el ministro de Defensa designado por el gobierno entrante, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López. La documentación deberá servir para evaluar el estado de los equipos y definir acciones de recuperación de la capacidad operativa.

A comienzos de julio, Mora radicó un derecho de petición para conocer el estado de la cartera y obtener información detallada, veraz y verificable sobre la gestión entre 2022 y 2026. La solicitud fue presentada el 7 de julio en Bogotá al Ministerio de Defensa, encabezado por el mayor general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y forma parte del proceso de empalme.

Según la información del documento, el cuestionario contiene 666 preguntas distribuidas en 85 folios. El gobierno entrante indicó que esa solicitud busca “establecer de manera completa, verificable y estructurada el estado real de los asuntos del sector”.

La petición incluye requerimientos sobre asuntos presupuestales, contractuales, jurídicos, tecnológicos, logísticos y operacionales. También exige soportes que permitan validar la existencia de la información suministrada.

Si alguno de los documentos está sometido a reserva legal, el Ministerio de Defensa deberá explicar el fundamento jurídico de esa restricción. El equipo de Mora pidió además que, en la medida de lo posible, la información sea remitida en versión pública, conforme a la legislación vigente sobre acceso a la información pública.

En el componente fluvial, el reporte conocido por el diario también incluye a la Policía Nacional, que registra una capacidad de 204 unidades, de las cuales 18 son embarcaciones. En la Armada, de las 346 embarcaciones que sí aparecen en funcionamiento, 56 corresponden a buques y 290 a botes.

Hasta el momento, no se conoce respuesta a la solicitud presentada por el equipo del gobierno entrante.

El Ejército de Colombia advierte una brecha de 19,3 billones para recuperar sus capacidades

El Ejército de Colombia advirtió que necesita $19,3 billones para recuperar y fortalecer capacidades en artillería, movilidad, transporte, caballería y material de guerra - crédito@COL_EJERCITO/X
El Ejército de Colombia advirtió que necesita $19,3 billones para recuperar y fortalecer capacidades en artillería, movilidad, transporte, caballería y material de guerra - crédito@COL_EJERCITO/X

El informe de empalme del Ejército señaló que existe un déficit presupuestal de $19,3 billones para recuperar y fortalecer áreas estratégicas como artillería, movilidad, transporte, caballería y material de guerra.

El documento expone que el déficit en algunas áreas supera el 90%, especialmente en artillería, en el que “presenta actualmente un déficit generalizado del 96% en las capacidades requeridas para la Artillería”, y en transporte, con un 93%.

En caballería, el déficit es del 78%, debido a problemas en el mantenimiento de vehículos ASV APC y ASV M1117. La infantería también enfrenta un déficit del 85% para el sostenimiento de plataformas LAV III 8x8 y M113-A2.

El informe destaca que la falta de aprobación de vigencias futuras excepcionales por parte del Ministerio de Hacienda ha retrasado procesos de contratación, afectando la ejecución de recursos proyectados hasta 2034.

Además, en el área de Acción Integral, durante los últimos años solo se cubrió el 40% de la necesidad real, quedando un déficit del 60%, equivalente a $32.000 millones, necesario para modernizar equipos tecnológicos y sistemas de comunicación.

En cuanto a material de guerra, el Ejército admite un déficit del 66,3% en armamento, munición, equipos especiales y paracaídas, atribuido a la obsolescencia y restricciones presupuestales.

Se propone ampliar la gratuidad en las escuelas de formación para aumentar la incorporación de aspirantes, ya que en 2025 la Escuela Militar de Cadetes alcanzó solo el 54% de su cuota, la de Suboficiales el 60%, y la de Soldados Profesionales el 87%.

El documento sostiene que para fortalecer las capacidades se requiere un presupuesto de $25 billones, pero solo se aprobaron $5,7 billones, lo que deja una brecha del 77,2%. El Ejército afirma que la insuficiencia presupuestal afecta el mantenimiento, sostenimiento y modernización institucional.

Entre 2022 y 2026, se destinaron recursos adicionales, incluyendo fondos para la adquisición de vehículos tácticos, obuses, y refuerzos para el personal, pero las inversiones no alcanzan a cubrir las necesidades detectadas.

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