Alcaldía de Bogotá activó plan especial de movilidad por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11: estos son los cierres viales

Bogotá aplicará el 26 de julio un plan especial de movilidad por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11 - crédito Alcaldía de Bogotá

Bogotá aplicará este domingo 26 de julio un plan especial de movilidad por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11, una jornada que combinará cierres viales entre el 25 y el 26 de julio con desvíos y operación reforzada para facilitar el desplazamiento de más de 40.000 corredores y 91.653 estudiantes que deben llegar a 202 sitios de aplicación.

La competencia reunirá, según la información oficial del Distrito, a participantes nacionales e internacionales en los recorridos de 21 y 10 kilómetros, mientras el examen de Estado comenzará a las 7:00 a. m..

Los estudiantes deberán estar en sus sedes a más tardar a las 6:55 a. m. y los atletas fueron citados desde las 6:00 a. m. en el Parque Simón Bolívar, punto de salida y llegada de la competencia.

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La Secretaría Distrital de Movilidad desplegará cerca de 150 personas entre guías, agentes civiles, Policía de Tránsito y gerentes en vía. El seguimiento del tráfico se hará desde el Centro Estratégico de Movilidad con apoyo de más de 10.000 cámaras instaladas en la ciudad.

Las autoridades advirtieron que uno de los puntos más sensibles será el acceso a sectores cercanos a las universidades Sergio Arboleda y Javeriana, en los que se prevén mayores afectaciones por las restricciones.

La reapertura de los corredores no será automática al cumplirse el horario previsto: se hará de forma gradual, según avance el último grupo de competidores.

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Los cierres por la Media Maratón de Bogotá empezarán el sábado 25 de julio y en varios tramos se extenderán hasta las 1:00 p. m. del domingo 26 - crédito @mmboficial/Instagram

El cronograma más amplio de afectaciones comienza el 25 de julio al mediodía en la carrera 60 entre calles 63 y 53, con cierre total de la calzada occidental hasta las 3:00 p. m. del 26 de julio.

También habrá restricciones prolongadas en la calle 63 entre carreras 60 y 68 desde las 12:00 p. m. del sábado, y en el tramo entre carreras 68 y 60 desde las 9:00 p. m. del mismo día.

El domingo, el circuito de 21 kilómetros concentrará cierres desde las 7:30 a. m. en corredores como la calle 53, la carrera 24, el Parkway, la carrera 19, la calle 32, la calle 26, la carrera Séptima, la calle 72, la carrera 15, la calle 92, la avenida NQS, la calle 71A, la carrera 50, la calle 63G y la carrera 36A. La última habilitación prevista para ese trazado es a las 13:00 en la calle 63 entre carreras 36A y 60.

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En el recorrido de 10 kilómetros, las restricciones arrancarán desde las 9:00 a. m. en la carrera 60 entre calles 53 y 42, la calle 53 entre carreras 60 y 66A, la calle 44 entre carreras 60 y 52, la carrera 27, la calle 51 y la carrera 24. En ese circuito, el cierre más extenso del domingo llegará hasta la 1:00 p. m. en la carrera 60 entre calles 53 y 63.

La edición de este año de la Media Maratón tendrá salidas escalonadas cada ocho minutos. En los 21 kilómetros, los bloques partirán a las 8:30 a. m., 8:38 a. m., 8:46 a. m. y 8:54 a. m.; en los 10 kilómetros, a las 10:00 a. m., 10:08 a. m., 10:16 a. m. y 10:24 a. m..

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La jornada combinará cierres viales, desvíos y operación reforzada para facilitar el desplazamiento de más de 40.000 corredores y 91.653 estudiantes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La prueba de 21 kilómetros saldrá del entorno del Parque Simón Bolívar y avanzará por la calle 63 hacia la zona de El Campín, luego tomará las carreras 24 y 19, seguirá hacia el norte por la calle 92, continuará por la carrera 15 y llegará hasta la carrera Séptima rumbo a la calle 150, el punto más al norte del trazado. El regreso será por las carreras Séptima y 15, la zona de El Virrey, la avenida NQS, la avenida Chile, la carrera 36A y la calle 53 hasta la meta.

La competencia de 10 kilómetros partirá desde la carrera 60 hacia el oriente, tomará la calle 44 y la carrera 52, seguirá por la calle 63 frente a la Universidad Nacional y el sector de El Campín hasta la carrera 24. Después hará un circuito entre las carreras 24 y 27, regresará por la calle 53 hacia el occidente y volverá a conectar con la calle 63 y la carrera 60.

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En entrevista con La FM, Jorge Lozano, jefe de comunicaciones y vocero oficial de la Media Maratón de Bogotá, explicó que las restricciones comenzarán desde las 7:30 a. m. y terminarán sobre la 1:00 p. m., una vez concluya el recorrido y las vías sean habilitadas nuevamente. El vocero también precisó que varias de las principales avenidas de la capital tendrán cierres parciales o totales a medida que avance el paso de los corredores.

Lozano señaló: “La Media Maratón de Bogotá llegará este 26 de julio a su versión número 26. Tendremos 42.000 corredores de 58 países, lo que demuestra un gran avance no solo en la masividad en Colombia, sino también en la presencia de atletas extranjeros élite y amateur”.

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La Secretaría Distrital de Movilidad desplegará cerca de 150 personas y hará seguimiento del tráfico desde el Centro Estratégico de Movilidad con apoyo de más de 10.000 cámaras - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

La Secretaría de Movilidad recomendó evitar el uso del vehículo particular en las zonas afectadas durante la mañana, especialmente entre las 6:00 a. m. y la 1:00 p. m.. También pidió a los ciudadanos revisar con anticipación sus trayectos y tener en cuenta posibles incrementos en los tiempos de viaje.

Como alternativas para circular, el Distrito habilitó corredores como la carrera 30 en sentido sur-norte, la calle 13 en ambos sentidos, la avenida Circunvalar, la avenida 68 en sentido norte-sur, la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, la calle 80, la avenida de las Américas, la carrera 13, la avenida La Esperanza en sentido occidente-oriente, la calle 72 y la calle 100.

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Para los desplazamientos por fuera del trazado también se recomendó usar la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Caracas y la calle 26. A los atletas y asistentes se les sugirió llegar con suficiente tiempo al Parque Simón Bolívar y priorizar el transporte masivo o la red de ciclovía adaptada.

Los servicios duales de Transmilenio modificarán temporalmente sus recorridos desde el inicio de la operación y hasta las 12:00 del mediodía. Los ajustes se concentrarán en las rutas que circulan por la carrera Séptima y la troncal Caracas, y durante la jornada los servicios duales sobre la troncal realizarán sus paradas en el vagón A de las estaciones habilitadas.

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En otra recomendación divulgada por el Distrito, se pidió a estudiantes, padres y acudientes verificar con antelación el lugar donde presentarán la prueba Saber 11, revisar los cierres vigentes y salir con tiempo. También se recordó que los estudiantes deben asistir con su documento de identidad original, lápiz No. 2, borrador y tajalápiz.

Lozano hizo además una advertencia para quienes correrán por primera vez. Dijo al medio que completar una media maratón exige preparación, hidratación, alimentación adecuada y, en algunos casos, valoración médica previa.

Su mensaje fue directo: “La gente cree que es fácil y hemos registrado accidentes de personas que han tenido problemas cardíacos o terminan en una clínica porque consideran que nunca han corrido durante el año, pero les parece muy sencillo correr la media maratón”.